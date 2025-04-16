省心全家桶！iGame RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB+Ultra Family组合评测

【天极网DIY硬件频道】时间进入2025年4月，继RTX 5070 Ti与RTX 5070两款显卡系列正式上线后，我们终于将要迎来本代NVIDIA GeForce RTX 50系的主流级产品：RTX 5060 Ti/RTX 5060系列。

先手亮相的RTX 5060 Ti可以说承袭了前代RTX 4060 Ti的定位，凭借优异的1080P/2K分辨率性能，出色能效比与亲民售价，成为主流玩家选择甜品级显卡时的标杆级参考对象。

近期我们就对iGame推出的GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB进行了体验，它在性能方面相比前代拥有可观提升，且拥有大显存加持，堪称“青春版”RTX 5070 Ti，既能通过支持DLSS 4技术，为3A游戏新作带来流畅体验，也能凭借升级速率、容量的16GB GDDR7显存提供生产力与本地AI应用的更多可能。

值得一提的是，我们也伴随这张iGame Ultra系列显卡，搭建了一套iGame Ultra Family全家桶PC，对七彩虹旗下国产高端电竞品牌iGame系列等的多款DIY硬件进行了综合体验。

架构解析&规格介绍

RTX 5060 Ti采用Blackwell架构GB206-300-A1核心，拥有36组多单元流处理器，4608个CUDA核心，并搭载36个第4代RT核心、144个第5代Tensor核心等，在媒体引擎方面配备1个第9代NVENC与1个第6代NVDEC，整体核心规格相比前代同定位产品小幅提升。

在RTX 50系的多单元流处理器架构中，NVIDIA引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4与多帧生成等新技术。

而在显存方面，RTX 5060 Ti拥有8GB与16GB双版本，均采用GDDR7显存，位宽为128Bit，由于显存频率高达28Gbps，带宽均达到448GB/s。

在通道与接口支持上，RTX 5060 Ti同样采用高速PCIe 5.0规格，但仅需使用x8通道。配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。

接下来就让我们一起了解七彩虹旗下国创新生代电竞硬件品牌iGame，推出的iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡，以及其它Ultra系列产品的具体表现。

外观设计

经过上一代波普艺术风格的外观诠释，iGame Ultra系列在RTX 50系显卡上开始使用嘻哈艺术风格，以嘻哈律动引领青春潮流的前卫精神。iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡散热外甲的主体采用Ultra标志性的白色，并搭配粉色描边元素与多处渐变、透明风格。表面通过浮雕式的规律曲线，与遍布外甲与背板各处的涂鸦艺术字体，进一步展现视觉律动感与个性表达。

背板方面，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡采用全金属材质，同样使用嘻哈风格纹路元素与Ultra涂鸦字体的组合，并在尾部采用大面积开孔形成吹透设计，进一步加速热量逸散。

显卡尾部可见融合嘻哈涂鸦风格的浮雕式纹路设计，在散热方面，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡配备4根6mm热管+回流焊工艺组合鳍片+3颗90mm环形扇叶组合，在约2.5槽厚体型下为RTX 5060 Ti提供强劲散热能力与稳定性能释放。

显卡侧面同样为鳍片部分留有大面积开窗，增强散热风道。在供电方面，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡继续采用单个布置在侧面的8-Pin供电接口。

显示接口方面，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡同样采用目前RTX 50系标配的3个DP 2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，接口速率最大可满足原生4K 240Hz视频信号传输与显示需求。并提供可快速切换BIOS的一键超频物理按键。

iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡的外观设计部分就介绍到这里，本次我们也使用了堪称“全家桶”的Ultra系列硬件与外设进行装机，让我们简单了解一下它们的情况。

iGame Ultra家族硬件延伸了RTX 50系上带来的“嘻哈律动”精神内核，融合涂鸦艺术、自由律动、青春活力三大元素，采用白色基底+桃红色点缀的配色方案，打造兼具视觉冲击力、个性表达与高性能硬件的全场景潮流装备。

其中核心的视觉元素无疑由iGame C25A Ultra W机箱提供。机箱采用标准的ATX体型设计，同时兼顾M-ATX与ITX主板的安装支持，配备前置3个120或140风扇位，顶部3个120或2个140风扇位，同时兼容360尺寸以内的各式冷排，以及后部单个120风扇位。

iGame C25A Ultra W机箱针对DIY玩家便捷装机的需求，拥有多处特色设计，包括顶部冷排、底部电源的托盘式设计，有助于玩家灵活把控安装顺序，更便于单独拆装调整。机箱背板处拥有更大进深，提供宽阔的理线区域，同时配备大尺寸、风格化的理线盖板，采用卧式开口设计更有利于视觉上的一体感、整洁感，这也是为什么iGame C25A Ultra W机箱敢于采用双侧透设计，为玩家打造更加独具一格的视觉体验。

我们将iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡搭配CVN X870 ARK FROZEN V14方舟主板，以及iGame C25A Ultra W机箱等更多家族硬件，并使用iGame “自在星球”控制软件，能够实现便捷且全面的灯效管理功能，帮助玩家轻松打造高颜值电竞主机。

显卡性能测试

接下来我们借助3DMARK、FurMark等软件以及游戏实机与自带Benchmark测试体验iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB的性能、散热等表现，测试均在显卡默认模式下进行。

测试使用的平台部分配置如下：

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。并将其与前代相近定位产品RTX 4060 Ti，以及本代RTX 5070的跑分结果一起参考。

在三项以2K分辨率运行的基准测试中，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB相比前代RTX 4060 Ti带来16%-26%不等的提升，优势项目集中在DX11方面的Fire Strike Extreme以及光线追踪领域的PortRoyal，分别提升26%、21%。此外RTX 5060 Ti各项性能也达到了本代RTX 5070的约69%-73%。

可以说，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB的实测性能表现比较接近前代RTX 4070的水平，但它同时拥有性能更加强劲、容量也更大的GDDR7显存。TDP方面，默认功耗相比上代RTX 4060 Ti的165W小幅上调15W，而满载功耗相比则下调5W，来到180W，综合来看在能效比方面拥有更好表现。

软件测试的最后，我们在室温约25℃环境中使用FurMark进行30分钟单烤测试，并使用GPU-Z监测温度与功耗情况，验证iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB的散热表现。

单烤测试中可见，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB的整卡功耗维持在180W左右，核心温度与显存温度稳定在约65.4℃与56℃，此时风扇转速约为1760RPM，仍有不小的余量，可见新一代Ultra散热模组配置完全能够满足RTX 5060 Ti的散热需求。

Ultra家族硬件性能体验

此外，我们也简单测试了本次iGame Ultra全家桶装机中，iGame 影DDR5内存与七彩虹CN700 Pro固态硬盘的性能表现。

使用AIDA64-内存与缓存测试，实测iGame 影DDR5内存在开启EXPO-6400 C28状态下的性能，可见读取速度达到80806MB/s，写入速度80646MB/s，拷贝速度56959MB/s，同时延迟为78.9ns

在CrystalDiskMark中实测七彩虹CN700 Pro固态硬盘的性能，可见顺序读取与写入速度分别达到7394.62MB/s与5041.77MB/s，符合PCIe 4.0固态硬盘的常见性能水平，此外在单队列单线程的随机4K方面也有不错的表现。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们首先选用《赛博朋克2077》与《黑神话：悟空》这两个游戏内的Benchmark功能。同时，它们均具备DLSS 4的支持，因此能够提供针对开放世界游戏与动作游戏的性能参考。

在《赛博朋克2077》中，我们将分辨率设为2560*1440的标准2K，画质预设为“光线追踪：超速”也就是开启路径追踪，并开启DLSS至性能档位，开启光线重构，开启多帧生成至4x模式。

此画质设置下，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡在游戏内Benchmark中能够提供高达161.35的平均帧数，最低帧也达到140以上，可以说能够满足许多玩家以2K高刷新率游戏显示器游玩的需求。

而在对显卡压力更大的《黑神话：悟空》中，我们同样以2K分辨率进行Benchmark测试，使用预设的“高”档位画质，全景光线追踪调至“中”档位，开启DLSS至性能档位，并开启最新支持的多帧生成至4x模式。iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡平均达到172帧，最低帧也高达153帧，相比DLSS 3时代的性能表现亮眼许多。

接下来进入游戏内实测的环节，我们依然选用《赛博朋克2077》、《黑神话：悟空》两款支持DLSS 4系列功能的游戏，测试16:9比例2K分辨率的游戏性能表现，并与关闭多帧生成功能下的性能表现进行对比。测试使用FrameView软件记录平均帧、1% Low帧与平均系统延迟。

《赛博朋克2077》

在《赛博朋克2077》中我们同样将画质调整为预设的“光线追踪：超速”档位，并开启DLSS性能档位，开启多帧生成4x模式。2K分辨率下实机游玩的帧数能够达到与Benchmark相近的表现，完全满足玩家高刷新率游玩的需求。

相比关闭多帧生成的情况，虽然系统平均延迟有所上涨，但平均帧与1% Low帧都得到翻倍提升。

《黑神话：悟空》

高品质国产3A动作游戏《黑神话：悟空》在近期更新中提供了DLSS 4相关功能的支持，为RTX 50系用户带来更强的性能体验。因此我们也尝试了2K分辨率下颇具压力的影视级画质预设，以及最高档位的路径光追，实测在开启多帧生成4x模式的条件下，RTX 5060 Ti在最高画质下也能实现120帧以上的流畅体验，1% Low帧更是由长足进步，此外系统平均延迟并没有因开启多帧生成功能而显著提升。

值得一提的是，这一性能表现已经追上了游戏仍处于DLSS 3支持阶段时，我们测试的RTX 5070性能表现，只是平均系统延迟更高。因此建议玩家在实际体验这类高压力游戏时酌情降低画质预设，以获得更流畅跟手的操作体验。

超频性能体验

前文提到，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡具有充足的散热堆料，搭配我们装机使用的“Ultra全家桶”出色硬件，能够借助iGame“自在星球”软件实现便捷的超频操作，即使是电脑小白也能轻松上手，获得免费的性能提升。

我们在iGame“自在星球”内进行了幅度约10%的超频，仅需简单调整核心与显存频率，并适当放宽电压与功耗墙，操作十分便捷，显卡也来到了2865MHz的核心频率与15400MHz显存频率，等效492.8GB/s带宽。接下来依然让我们看看它在3DMark三项2K基准测试中的性能表现。

结果可见，核心频率与显存频率各10%的超频幅度为iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡带来约6.3%-6.5%的跑分提升，相比前代产品更进一步拉开性能差距。

同样，我们在超频状态下进行了《黑神话：悟空》的Benchmark测试，在各项画面设置不变的条件下，平均帧小幅度提升至184帧。

评测总结

据了解，RTX 5060 Ti的8GB与16GB版本MSRP分别为379美元与429美元，预计国内起售价将为3199元/3599元左右，如果计算它与RTX 5070的性能/售价比，其中的8GB版本也许会更受欢迎。不过16GB版本凭借相对更大的显存，在部分生产力应用领域同样可能成为比RTX 5070更加优先的选择。

从这张iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡，以及我们体验的Ultra全家桶来看，七彩虹将旗下iGame Ultra家族产品打造成为更具科技颜值、个性审美特点，同时也更加便于DIY玩家组装使用的套系化解决方案。

统一的嘻哈艺术语言，完美兼容的生态与设计标准，乃至更加贴心适合新手的模块化安装、隐藏式线束设计，以及一站式的售后保障能力，让这套iGame Ultra“全家桶”在一段时间的体验中给我们带来很好的印象，可能也是我们装过最“干净”的桌面PC。

当前，这款显卡已经在多个七彩虹线上官方电商平台，以及全国授权零售经销渠道正式开售，同步上线iGame Advanced、iGame Ultra、战斧等多系列，8GB与16GB双版本，双风扇与三风扇丰富选择，可满足不同用户不同场景的装机需求。如果你也倾心于iGame Ultra家族对嘻哈风格的最新诠释，不妨趁着RTX 5060 Ti显卡上市，组装一套属于自己的“Ultra全家桶”吧!