苹果完全移除新MacOS中的老式WiFi和蓝牙驱动，黑苹果或将成为历史

【天极网DIY硬件频道】随着苹果的Mac电脑近几年全力转向ARM平台，使用X86平台的Mac电脑的市场占有率在不断降低，并且随着苹果对于老设备更新的放弃，不少用户发现在最新的Sonoma系统中，苹果完全移除了对老式WiFi和蓝牙驱动的支持，首当其冲遭殃的就是绝大多数的黑苹果用户。网络上有个流行的说法就是：“每一个黑苹果用户最后都会变成白苹果”，恰好小编就是其中之一，小编我会结合自己实际的使用经历来聊聊现在黑苹果与白苹果之间的区别与优劣。

要练此功，必先自裁

不管是过去还是现在，驱动一直都是黑苹果系统要面临的主要问题。在这其中，显卡驱动是最难解决的那一个。因为历史遗留问题，较新的MacOS对NVIDIA阵营的显卡一直就没有很好的支持，对AMD阵营的支持相对较好，但是也仅局限于特定的型号。

目前如果你想给你的Windows PC安装黑苹果系统，你的显卡大概率是没法工作的状态。这也就意味着，对于使用独立显卡的用户来说，我们无法再通过安装黑苹果来实现剪辑或者艺术创作方面的生产力提升。

生态优势，依旧明显

上文提到，目前较新的黑苹果系统对于独立显卡的用户很不友好。但如果你使用的是核心显卡，并且是Intel的处理器，那结论将会不同。在苹果的Mac电脑全面转向ARM平台之前，几乎所有的Mac电脑都是用了Intel提供的X86处理器，因此在MacOS中拥有较为完整的Intel核芯显卡驱动。

因此，如果你使用的是不搭载独立显卡的轻薄本或者台式机，那在安装黑苹果系统后，使用苹果官方的Final Cut Pro剪辑软件可以为你带来剪辑或者艺术创作方面的生产力提升。

蓝牙与WiFi，一去不回

由于苹果在最新的 Sonoma系统中完全移除了对老式WiFi和蓝牙驱动的支持，因此黑苹果用户无法通过更换网卡的方式获得蓝牙与WiFi功能的支持。在MacOS中蓝牙与WiFi扮演了重要的角色，隔空投送、屏幕镜像、接力等等苹果生态内的互联功能都要依赖蓝牙与WiFi的支持。虽然黑苹果用户依然可以通过网线使用有线网络，但是系统级功能的缺失肯定会成为很多人退坑黑苹果转投白苹果的理由。

当然，解决的的方法也很直接，选择让自己的黑苹果系统一直维持在一个功能稳定的老版本即可。

X86 VS ARM

前文提到，如果你是Intel平台的用户，并且不使用独立显卡，那黑苹果的确能通过软件生态的优势为你带来更好的剪辑或者艺术创作方面的生产力提升。但是得益于苹果的强大号召力，目前MacOS上所有软件几乎都在为ARM平台进行着深度的适配和优化，苹果生态的性能优势在M系列处理器的Mac电脑上会更加明显。比如，小编我平时使用M1芯片的Mac电脑搭配Final Cut Pro渲染导出一部7分钟的影片，仅需要不到20分钟。但当我使用i7 12700H加3060显卡的Windows电脑搭配该平台公认优化较好的Davinci Resolve渲染导出一部7分钟的影片，则需要使用超过30分钟的时间。而且在进行视频制作的剪辑阶段中，Mac平台的小卡顿明显要少于Windows平台，在很大程度上影响了最终的使用体验，优化的力量功不可没。

而回到价格上，目前一台M1芯片的Mac mini电脑仅需要2000元左右的价格，而同样剪辑能力的Windows电脑价格则至少需要4000元以上，而且还没有前者小巧美观。

写在最后

苹果Mac电脑的全面ARM化的确大局已定，因此使用X86平台黑苹果用户的体验会越来越差。缺失的驱动以及优化程度的劣势，都使得攒一套黑苹果系统的性价比越来越低。而M系列Mac电脑廉价的价格则成了压垮黑苹果用户的最后一道防线，只需要花个一千多块就能获得纯正满血的Mac电脑体验，而且还具备够用的性能。

面对这样的诱惑，相信会有越来越多的黑苹果用户最后选择成为一名真正的Mac用户。