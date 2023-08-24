¡°´óÁ¦Ë®ÊÖ¡±ÔÙÓ¸üÐÂ£ºDLSS 3.5Çï¼¾ÉÏÏß£¬ÐÂÔö¹âÏßÖØ½¨¼¼Êõ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Ëµµ½DLSS£¬ÏàÐÅ²»ÉÙÓÎÏ·Íæ¼ÒÓ¦¸Ã²¢²»Ä°Éú£¬Ò»²¿·ÖÈË»áÏ·³ÆËüÎª¡°´óÁ¦Ë®ÊÖ¡±£¬ÐèÏÔ¿¨ÉÏ×¨ÓÃµÄAI´¦ÀíÆ÷Tensor CoreÌá¹©Ö§³Ö¡£ËüÍ¨¹ý½µµÍÓÎÏ·ÄÚµÄäÖÈ¾·Ö±æÂÊ£¬ÔÙÍ¨¹ýÈË¹¤ÖÇÄÜËã·¨Ä£ÐÍºÍAI¼ÓËÙÓ²¼þµ¥Ôª(Tensor Core)Ìî³ä¸ß·Ö±æÂÊ»Ãæ²¢Êä³ö£¬´Ó¶øÔÚ±£ÕÏ»ÖÊµÄÍ¬Ê±£¬ÌáÉýÓÎÏ·Ö¡ÂÊ£¬Ç¡ºÃÄÜ¹»»º½âÊµÊ±¹âÏß×·×Ù¶ÔÏÔ¿¨Ôì³ÉµÄ¸ºµ££¬ÓëRTX 20ÏµÁÐÏÔ¿¨Í¬²½µ®Éú£¬²¢ÇÒ³ÖÐøµü´úÉý¼¶¡£È¥Äê£¬Ó¢Î°´ï·¢²¼ÁËRTX40ÏµÁÐÏÔ¿¨£¬DLSS¸üÐÂµ½ÁË3.0°æ±¾£¬ÔÚ³¬·Ö±æÂÊµÄ»ù´¡ÉÏÔö¼ÓÁËÖ¡Éú³É£¬ÈÃÓÎÏ·Ö¡ÂÊ»ñµÃÁË³É±¶ÌáÉý£¬¿ÉÒÔËµÊÇÐ§¹û°ÎÈºÁË¡£
ÔÚ×î½ü¾ÙÐÐµÄGamescom 2023ÉÏ£¬Ó¢Î°´ï¼ÌÐø·¢Á¦£¬´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄDLSS 3.5£¬Õâ´ÎµÄÖØµã²»ÔÚÖ¡ÂÊµÄÌáÉý£¬¶øÊÇÒªÌáÉý»ÃæÖÊÁ¿¡£DLSS 3.5ÒýÈëÁË¹âÏßÖØ½¨¼¼Êõ(Ray Reconstruction£¬¼ò³ÆRR)£¬ÆäÄ¿µÄ¾ÍÊÇÎªÁË½â¾öÔÚ¹âÏß×·×ÙµÄÓÎÏ·ÖÐ£¬ÈË¹¤Éè¼ÆµÄ½µÔëÆ÷µ¼ÖÂ»ÃæÖÊÁ¿ÏÂ½µµÄÎÊÌâ¡£
ÔÚ¹âÏß×·×ÙÊ±£¬¶ÔÆÁÄ»ÉÏµÄÃ¿¸öÏñËØ·¢Éä¹âÏß¶Ô¼ÆËãµÄÒªÇó¹ý¸ß£¬ËùÒÔ»á¶Ô¹âÏß½øÐÐ²ÉÑù£¬Ïò³¡¾°ÖÐµÄ¸÷¸öµã·¢ÉäÉÙÁ¿¹âÏß£¬×÷Îª³¡¾°ÕÕÃ÷¡¢·´ÉäÂÊºÍÒõÓ°µÄ´ú±íÐÔÑù±¾£¬¶øÊä³öµÄ¾ÍÊÇ´øÓÐ¼äÏ¶ºÍÔëµãµÄ»Ãæ£¬Ò²¾ÍÊÇ¹âÏß×·×ÙÊÇ³¡¾°´ó¸ÅµÃÒ»¸öÑù×Ó¡£
µ«ÕâÑù¿Ï¶¨ÊÇÎÞ·¨×÷Îª»ÃæÊä³öµÄ£¬ÎªÁËÌî²¹Î´¼ÆËã¹âÏß×·×ÙµÄÈ±Ê§ÏñËØ£¬ÕâÊ±¾ÍÒªÓÃµ½½µÔëÆ÷£¬Ò»°ã»á²ÉÓÃÁ½ÖÖ°ì·¨£¬ÔÚ¶àÖ¡ÖÐÒÀÊ±ÀÛ»ýÏñËØ£¬»ò¶ÔÆä½øÐÐ¿Õ¼ä²åÖµÒÔ½«ÏàÁÚÏñËØ»ìºÏÔÚÒ»Æð¡£Í¨¹ýÕâÒ»¹ý³Ìºó£¬´øÓÐÔëµãµÄÔÊ¼Êä³ö¾Í±»×ª»¯Îª¹âÏß×·×ÙÍ¼Ïñ¡£
ÕâÒ»·½·¨ËäÈ»ÄÜ¹»Ïû³ýÔëµã£¬µ«ËùÎ½µÄÈË¹¤Éè¼ÆµÄ½µÔëÆ÷ÊÇÐèÒª¿ª·¢ÕßÈ¥Íê³ÉµÄ£¬ÕâÎÞÒÉÔö¼ÓÁË¿ª·¢¹ý³ÌµÄ¸´ÔÓ¶ÈºÍ³É±¾£¬¶øÇÒÎªÁË¾¡¿ÉÄÜ±£ÕÏ»ÃæÖÊÁ¿£¬¶à¸ö½µÔëÆ÷ÐèÒªÍ¬Ê±¹¤×÷£¬Õâ»áÓ°ÏìÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬µ¼ÖÂÖ¡ÂÊ½µµÍ¡£¶øÇÒÍ¨¹ýÀÛ»ý¶àÖ¡µÄÏñËØÒÔÔö¼ÓÏ¸½Ú£¬ÐèÒª½èÈ¡¹ýÈ¥µÄ¹âÏß£¬ÈÔ´æÔÚÒýÈë¹íÓ°¡¢Ïû³ý¶¯Ì¬Ð§¹û²¢½µµÍÆäËûÐ§¹ûµÄ·çÏÕ¡£
È«ÐÂµÄ¹âÏßÖØ½¨¼¼Êõ±ãÊÇÀ´Ìæ´ú½µÔëÆ÷µÄ£¬ËüÊÇ½ø½×°æAIÇý¶¯µÄÉñ¾äÖÈ¾Æ÷µÄÒ»²¿·Ö£¬Í¨¹ý½«ÐèÒªÈË¹¤Éè¼ÆµÄ½µÔëÆ÷Ìæ»»Îª NVIDIA ³¬¼¶¼ÆËã»úÑµÁ·µÄAIÍøÂç(ÔÚ²ÉÑù¹âÏßÖ®¼äÉú³É¸ü¸ßÖÊÁ¿µÄÏñËØ)£¬ÎªËùÓÐ GeForce RTX GPUÌáÉý¹âÏß×·×ÙÍ¼ÏñÖÊÁ¿¡£
Ïà±ÈÓëDLSS 3£¬DLSS 3.5ÑµÁ·µÄÊý¾ÝÁ¿´ïµ½ÁËÆä5±¶£¬¿ÉÊ¶±ð²»Í¬µÄ¹âÏß×·×ÙÐ§¹û£¬´Ó¶ø¿ÉÊ¹ÓÃÊ±¼äºÍ¿Õ¼äÊý¾Ý×ö³ö¸üÃ÷ÖÇµÄ¾ö²ß£¬²¢±£Áô¸ßÆµÐÅÏ¢ÒÔÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿µÄÉý¼¶¡£¶øÇÒ¹âÏßÖØ½¨Ê¹ÓÃÀëÏßäÖÈ¾Í¼Ïñ½øÐÐÑµÁ·£¬ÕâÐèÒª±ÈÊµÊ±ÓÎÏ·ËùÐèµÄ¸ü¶àµÄ¼ÆËãÄÜÁ¦£¬¹âÏßÖØ½¨¿ÉÒÔ´ÓÑµÁ·Êý¾ÝÖÐÊ¶±ð¹âÕÕÄ£Ê½£¬ÀýÈçÈ«¾Ö¹âÕÕ»ò»·¾³¹âÕÚ±ÎµÄ¹âÕÕÄ£Ê½£¬²¢ÔÚÍæ¼ÒÍæÓÎÏ·Ê±ÔÚÓÎÏ·ÖÐÖØÐÂ´´½¨ÕâÐ©Ä£Ê½¡£ÔÚ±ÊÕß¿´À´£¬¹âÏßÖØ½¨¼¼Êõ¾ÍÊÇÍ¨¹ýÇ°ÆÚ´óÁ¿µÄAIÄ£ÐÍÑµÁ·£¬¶Ô¹âÏß×·×Ù¹ý³ÌÖÐ¿ÉÄÜÓöµ½µÄÎÊÌâ½øÐÐÁËÉî¶ÈµÄ¡°Ô¤Ï°¡±£¬ËùÒÔÔÚÓöµ½ÕâÐ©ÎÊÌâÊ±ÄÜ¹»¸ü¼ÓÓÎÈÐÓÐÓàµÄ½øÐÐ´¦Àí£¬¶øÇÒ¾ßÓÐÒ»¶¨µÄÆÕÊÊÐÔ£¬ÄÜ¹»Ó¦ÓÃÔÚ²»Í¬µÄÓÎÏ·ÖÐ£¬²¢ÇÒ×îÖÕÐ§¹û±ÈÐèÒªÈË¹¤Éè¼ÆµÄ½µÔëÆ÷¸ü³öÉ«¡£
´Ó¹Ù·½¸ø³öµÄ¶Ô±ÈÀ´¿´£¬ÒÔ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÎªÀý£¬DLSS 3.5×¼È·µÄÉú³ÉÁË¹âÕÕ£¬ÈÃ³µµÆµÄ¹âÊø³öÏÖÁËÕýÈ·µÄÎ»ÖÃ£¬²¢ÇÒÄÜ¿´µ½¹âÏßÔÚ³µÇ°Â·±ß·´Éä£¬Ïà±ÈÖ®ÏÂÎ´¿ªÆôDLSSµÄÔÚ¹âÏß´¦ÀíÉÏÔò³öÏÖÁËÒ»Ð©ÎÊÌâ¡£
ÁíÍâÒ»¸ö³¡¾°ÖÐ£¬ÔÚDLSS 3.5µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÕûÌå»ÖÊÓÐ×ÅÃ÷ÏÔÌáÉý£¬µØÃæ·´Éä³öµÄÏ¸½ÚÒ²¸üÇåÎú¡£
³ýÁËÓÎÏ·Íâ£¬ÔÚ´´ÒâÉè¼ÆÕâ¿éÍ¬Ñù¿ÉÒÔ·¢»Ó·Ç³£ºÃµÄ×÷ÓÃ£¬ÄÜ»ñµÃ¸üºÃµÄÔ¤ÀÀÄÚÈÝ¡£
DLSS 3.5»áÔÚ½ñÄêÇï¼¾ÕýÊ½ÉÏÏß£¬°üÀ¨9ÔÂ·Ý·¢²¼µÄ¡¶Èü²©Åó¿Ë 2077¡·(Cyberpunk 2077 )ºÍ¡¶Èü²©Åó¿Ë 2077£ºÍùÈÕÖ®Ó°¡·£¬10ÔÂ27ÈÕµÄ¡¶ÐÄÁéÉ±ÊÖ 2¡·£¬ÒÔ¼°¡¶´«ËÍÃÅ¡·RTX°æ¡¢Chaos Vantage¡¢D5 äÖÈ¾Æ÷ºÍ NVIDIA Omniverse¶¼»áÔÚÇï¼¾Ö§³ÖDLSS 3.5¡£
Ð´ÔÚ×îºó
´Ó³¬·Ö±æÂÊµ½Ö¡Éú³É£¬ÔÙµ½×îÐÂµÄ¹âÏßÖØ½¨£¬Ó¢Î°´ïÒÀ¿¿×ÅAI¼¼ÊõÓÅ»¯ÓÎÏ·Ö¡ÂÊ£¬ÌáÉý»ÃæÖÊÁ¿£¬°ïÖú¹ã´óÓÎÏ·Íæ¼Ò²»¶ÏµØÌáÉýÓÎÏ·ÌåÑé£¬Í¬Ê±Ò²Éî¿ÌÓ°Ïì×ÅÓÎÏ·ÐÐÒµ£¬ÔÚÕâÒ»ÁìÓòÁìÏÈ×ÅÆäËü³§ÉÌ£¬Äã¿ÉÒÔËµRTX 40ÏµÁÐÏÔ¿¨¶¨¼Û¸ß£¬µ«ÎÞ·¨·ñÈÏËüÈ·ÊµÌá¹©×Å×îÏÈ½øµÄ¼¼Êõ¡£¶øÕâÖ»ÊÇÓ¢Î°´ïÔÚAIÁìÓò²¼¾ÖµÄÒ»Ð¡Ð¡²¿·Ö£¬½ñÄê×î»ðµÄÉú³ÉÊ½AI£¬Æä±³ºóµÄ´óÄ£ÐÍÑµÁ·¶¼ÐèÒª´óÁ¿µÄÓ¢Î°´ï×¨ÒµÏÔ¿¨×öÖ§³Å£¬ËüÎÞÒÉÒÑ¾³ÉÎªÁËAIGC²úÒµ±³ºóºËÐÄÓ²¼þ¡¢Èí¼þ¼¼ÊõµÄÖØÒªÌá¹©Õß£¬Ó¢Î°´ïºÍAIµÄ¹ÊÊÂ»¹ºÜ³¤ºÜ³¤¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â