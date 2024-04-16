什么是好设计：三星移动固态硬盘T系列

【天极网DIY硬件频道】而眼下这个个人数据爆炸的时代，存储设备几乎成了每个人生活中不可或缺的一部分。无论是用于工作、娱乐还是个人学习，一个好的移动存储解决方案能够大幅提升我们的工作效率，即便是在自己的生活中也能派上用场。在众多品牌和型号中，三星移动固态硬盘T系列以其卓越性能和独特设计脱颖而出。那么，什么是好设计？三星T系列为我们揭晓了答案。



三星移动固态硬盘 T1



三星移动固态硬盘T3

相信不少朋友对三星移动固态硬盘T系列并不陌生，这一系列产品正式在国内上市要追溯到2015年。2015年的国际消费电子展(CES)上，三星正式带来了移动存储领域划时代的产品――移动固态硬盘T1。彼时SSD产品还没有在PC领域获得广泛应用，三星就已经看到了个人移动存储的发展前景，理论450MB/s的速度对机械硬盘产品造成降维打击。时隔一年，同样是在CES上，三星又趁热打铁推出了移动固态硬盘T3，进一步巩固了消费者对于PSSD的认知。



三星移动固态硬盘T5

时间来到2017年，三星带着全新的移动固态硬盘T5来到中国，铝制外壳轻薄且坚固，64层V-NAND技术带来出色的速度和海量空间。随着4G与视频时代到来，个人数据的存储优先级逐渐提高，移动场景下的数据存储成为刚需。也正是从T5开始，三星移动固态硬盘T系列开始变得家喻户晓，成为众多专业用户和普通消费者的选择。

T系列在T7这一代进行了更加广泛的产品形态探索。三星T7 Touch在提速的同时也对传统移动固态硬盘的安全性进行加码。“Touch”的后缀代表着三星为硬盘新增了一个指纹识别模块，保证数据只能由用户访问。T7 Shield则为硬盘赋予了“盾”的称号，橡胶外壳直接提升了硬盘的防护性。到了最新一代，标准款的T系列硬盘(T9)直接采用了橡胶外壳，摩擦力增大更好抓握，同时也从物理层面保证了数据安全。



三星移动固态硬盘T7家族

三星T系列的设计是很有巧思的。作为移动固态硬盘的先行者，三星在设计T系列之初就以小巧、轻薄、便携为理念，这种设计思路也贯彻T系列的发展，经过近十年也未曾改变。T系列外观设计简洁而现代，这归功于其精细的工艺和材料挑选。例如铝制外壳兼顾轻薄和强度，外部采用橡胶材质提升触感、防尘防水能力。即便是在橡胶外壳的设计上也采用了不同的方案，T7 Shield上的橡胶外壳仅保留了横向的宽距波浪造型，而T9的外壳在斜向纹理之外还采用了反向碳纤维纹理，让硬盘更加亲肤，握持不易滑落。



三星T7 Shield(米白)与三星T9(黑)

三星同样在意移动固态硬盘的性能。最初三星T1的理论速度为450MB/s，对于同时代的机械硬盘产品已经形成降维打击，而经过近10年的发展，三星移动固态硬盘T9的传输速率已经提升超过四倍，达到2GB/s。在包括机械硬盘、SATA SSD在内的众多产品中保持领先。传输速度的提升使得硬盘在处理大文件时更加高效，同时也满足专业用户对于高速读写的需求――例如在外接硬盘中进行视频剪辑操作。同时，三星T7、T9这样的移动固态硬盘还支持为iPhone 15 Pro系列扩展4K 60fps的ProRes视频外录，让iPhone 15 Pro的视频拍摄能力再上一个台阶。



三星T9的USB 3.2 Gen 2×2接口

T5使用的是USB 3.2 Gen2(10Gbps)接口，但SATA协议速度只能达到540MB/s。T7系列同样采用USB 3.2 Gen 2(10Gbps)接口，由于采用NVMe协议，速度可以提升到1050MB/s;T9则支持USB 3.2 Gen 2×2(20Gbps)接口，数据传输速率上远超T5和T7系列，直上2000MB/s。



三星T7 Touch

在数据安全性方面，三星T系列同样不遗余力地进行保护。与传统机械硬盘相比，T系列在读写速率上的提升同时带来了更佳的数据安全保护。T7 Shield型号支持IP65级别的防尘防水标准，且采用橡胶的机身设计能够有效抵抗各种外力冲击，这在T9中也有体现。T系列还考虑到了极端环境下的可靠性，他们大都能承受-40°C至85°C的温度变化，这对于需要携带移动硬盘进行户外使用的用户而言是一大利好。当然，前文也提到了T7 Touch的指纹识别模块设计，产品最多支持录入4枚指纹信息，也就方便4人及以内的小组成员共享关键内容。

值得一提的是，为了照顾到有更大存储空间需要的用户，三星还特别推出了移动固态硬盘T5 EVO，8TB的容量让它在发布时成为全球最大的移动固态硬盘产品。T5 EVO首次跳出了T系列卡片设计，更像是一个精致的柱体摆件。三星为其设计了金属环扣，用户可轻松地固定在背包或挂钩上。

综上所述，三星移动固态硬盘T系列之所以能够成为市场上的佼佼者，不仅仅在于其杰出的性能和创新技术，更在于其独特的设计理念。无论是从美学、实用性还是安全性来看，三星T系列都走到了行业的最前沿。对于追求高性能、高品质生活的消费者来说，T系列无疑是理想的选择。因此，当您在寻找一款优质的移动存储解决方案时，三星T系列绝对值得大家考虑，它定能带给你意想不到的惊喜和便利。三星T9目前在各大平台均有销售，2TB版本到手1599元，有需要的朋友们不要错过哟!

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