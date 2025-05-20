新锐甜品正式登场 iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB上手

【天极网DIY硬件频道】在“520”这个甜蜜的节日，NVIDIA GeForce RTX 50系新一款甜品显卡系列：RTX 5060迎来了正式发布与上架开售。

我们此前提到过，RTX 5060 Ti承袭了前代RTX 4060 Ti的定位，成为兼具性能、能效、性价比的甜品级标杆。而将RTX 5060同样与前代RTX 4060进行对比，我们会发现它具备更多令人瞩目的提升。

近期，我们就上手了七彩虹旗下国产高端电竞品牌iGame推出的iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡，作为iGame RTX 5060产品线中定位最高端的一款，接下来我们也将从外观、散热模组的设计等方面进行上手解析。

架构解析&规格介绍

RTX 5060采用Blackwell架构GB206-250-A1核心，拥有30组多单元流处理器，共3840个CUDA核心，并搭载30个第4代RT核心、120个第5代Tensor核心、48个光栅化处理单元等，在媒体引擎方面同样配备1个第9代NVENC与1个第6代NVDEC。

RTX 5060与RTX 5060 Ti均采用GB206核心，从这一点上可以看出相比前代RTX 4060定位有一定提升。而在具体规格上，RTX 5060展现出相当大的提升幅度，例如至关重要的CUDA核心数量相比前代提升就高达25%。

除数量提升外，质量提升也不可忽视。在Blackwell架构中，NVIDIA引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4与多帧生成等新技术。

而在显存方面，RTX 5060继续采用新一代8GB 128bit GDDR7显存，总带宽达到448GB/s，相比前代GDDR6方案提升约40%，有效缓解高分辨率游戏应用对显存产生的吞吐压力。

在通道与接口支持上，RTX 5060同样采用高速PCIe 5.0规格，使用x8通道。配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。

接下来，就让我们从这张iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡开始，对其外观、散热设计进行分析与了解。

外观设计

我们上手的首张RTX 5060显卡来自七彩虹旗下国产高端电竞品牌iGame推出的Advanced系列，这也是目前iGame RTX 5060阵容中定位最高的旗舰产品。

在RTX 50系中，新一代的iGame Advanced显卡更新了标志性的“引力之环”红圈设计，颇具质感的金属压铸材质加之边缘亮面倒角处理,与散热外甲表面的银色莫比乌斯环线条与半透磨砂黑材质融合起来，以“无限”概念营造高端神秘的氛围。装机启动时，引力之环内置的RGB灯效也将亮起，透过大面积磨砂外甲呈现出震撼视效。

散热方面，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡正面采用90+75+90mm三个风镰扇叶，以漩涡聚风效应提升风压与进风量;3根6mm热管与高密度鳍片以回流焊工艺组合，并通过镀镍铜底直触显卡核心与显存;尾端风扇结合鳍片、热管与镂空背板组成吹透设计。种种设计为其带来高效散热体验。

来到显卡侧面部分，散热外甲延伸至侧板并留出大面积开窗供鳍片部分散热，同时半透磨砂黑部分依然能够为非竖装用户提供光效体验。显卡配备了单个8Pin供电接口。

在IO挡片一侧，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡配备了前文提到的3*DP 2.1b接口与1*HDMI 2.1b接口，也搭载iGame系列独有一键超频按钮，关机状态按下即可切换至显卡OC频率状态。

散热拆解

接下来进入iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡的散热拆解部分。我们首先拧下显卡背板的所有螺丝，拆卸显卡背板。

显卡背板为坚固的金属材质，兼具抗弯折、保护PCB的效果，尾部采用环形开孔设计，配备风扇与鳍片形成吹透风道。

同时，开孔处也配有独具匠心的斜线格栅设计，且高低起伏的格栅在特定角度下能呈现出iGame Logo的视觉元素。

回到散热外甲部分，拧下IO挡片表面固定挡片与外甲的螺丝，拔出散热风扇接线，即可取下iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡的散热外甲。

显卡使用90+75+90mm风镰风扇，并搭配整流环实现高效聚风，提升风压、进风量的同时进一步稳固扇叶，风扇内部采用双滚珠轴承进一步延长使用寿命。在散热外甲内侧我们也看到其配备了固定风扇位置的金属骨架，并在外侧使用金属红涂装，加固结构的同时进一步彰显力量感。

接下来进入鳍片+热管组成的散热模组，以及显卡PCB部分的拆解。从PCB背面拧下4颗散热扣具螺丝，轻轻摇晃即可取下散热模组部分。

iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡默认TDP为145W，一键切换OC后达到160W/170W的PL1/PL2。整体尺寸为313.6*135.1*52.4mm(含挡片)，约30cm长、2.5槽厚的体型对于压制甜品级的RTX 5060而言十分宽裕。在散热模组上，也可见其采用了3根6mm热管与高密度鳍片组合，使用镀镍铜底直触显卡核心与显存部分，并在其中使用硅脂(已经清理)与导热垫进行填充。

同时，考虑到这是一张旗舰级可OC的RTX 5060显卡，它在配备更强大供电用料的同时，也做了对应的散热增强。在鳍片对应PCB的供电部分，主要是MOSFET位置额外焊接了散热金属条，并且同样使用导热垫与供电元件接触，提供更高效的散热。

最后是来看PCB部分，擦除核心表面硅脂后我们可以清晰看到，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡采用GB206-250-A1核心，搭配四颗三星GDDR7组成的8GB容量显存。而在供电方面，它采用了6+2相核心+显存供电，以超越公版设计的用料，支撑一键OC以及玩家进一步手动超频的能力。

小结

本次我们首先从架构、规格方面的解析部分了解RTX 5060这款新一代的“60级”甜品，并且对iGame推出的旗舰Advanced家族进行外观赏析与拆解上手。

可以看出，NVIDIA GeForce RTX 5060相比前代在定位上有一定提升，关乎性能的硬件规格、功耗设定等方面更是有可观进步，我们有理由期待它在1080P与2K分辨率游戏中的实际表现。而在售价方面，299 USD/2499 RMB起售的MSRP定价也使其拥有不错的性价比表现。

在我们体验的这张iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB之外，本次七彩虹也同步发售了多款GeForce RTX 5060显卡，涵盖了iGame Ultra、战斧两个系列的双风扇与三风扇版本，同时还有搭载COLORFIRE GeForce RTX 5060 橘影橙显卡的COLORFIRE MEOW Family主机，满足更多个性化审美需求。

当前，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡已经在七彩虹官网商城、京东、天猫、拼多多、抖音等电商平台，以及全国授权零售经销渠道正式开售，想要趁着618活动入手这款新一代甜品显卡的玩家可以抓紧时间抢购。