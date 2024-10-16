英伟达明年年初三连发？ RTX 5070/5060有望在2-3月登场

【天极网DIY硬件频道】根据之前的消息，RTX 4090/4090D系列型号已经在9月份停产，本月将停供GPU，英伟达讲和AIC一起在剩余的时间内消耗掉库存，为即将发布的RTX 50系列让路。同时，各家AIC厂商已经陆续收到NVIDIA的相关资料，RTX 5090、RTX 5080已经正式进入开案阶段。RTX 50系列将会在明年的CES 2025上正式登场，首批依旧是旗舰型号RTX 5090/5090D和高端定位的RTX 5080。而最新的曝光的显示，除了旗舰产品外，其它RTX 50系列显卡将陆续在明年第一季度登场。

按照BoardChannels的消息，英伟达一直在与合作伙伴讨论高端和中端的更新，特别是RTX 5070和RTX 5060，据称RTX 5090/5090D和RTX 5080将会在1月份的CES 2025期间正式发布;2月份英伟达则会带来RTX 5070和RTX 5070 Ti;而三月份将有RTX 5060和RTX 5060 Ti，这是RTX 5060系列首次被提及。当然，如果曝光属实的话，整个产品线将会在2025年第一季度内发布。

而关于RTX 5070的参数，此前也有所曝光，它将基于GB205(至多6400个CUDA核心)内核打造，配备192bit位宽的28Gbps GDDR7显存，不过显存将和前代RTX 4070一样为12GB，而其TBP功耗可达250W。RTX 5070显卡支持DP2.1a标准，能够通过单根电缆实现4K 480Hz和8K 240Hz的高刷新率显示。另外，Moore's Law Is Dead在最新一期播客节目中，透露基于Blackwell的RTX 5070 12GB显卡相比较RTX 4070 Ti SUPER显卡，在光栅化性能方面提升5%，在光线追踪方面性能提升5~10%。他还透露出了12GB版本外，英伟达还在酝酿 18GB GDDR7 显存的RTX 5070显卡，显存容量增加50%。

不过，目前这些都是曝光的消息，官网尚未给出任何确切的发布时间。我个人觉得1月份CES 2025上发RTX 5090和RTX 5080是比较靠谱的，而且和40系列套路相同。前者将拥有多达21760个FP32单元，对比RTX 4090则增加了足足33%，并且显存位宽和显存容量都增加了50%，性能核算力对比前代应该都会有不错的提升，至于面向国内的5090D该怎么砍还尚不清楚;而后者则会被大砍一刀，基于GB203-400-A1核心打造，不及5090的一半，有消息称其综合效能不及RTX 4090，因此英伟达原先规划的RTX 5080D可能就不会出现了。

至于英伟达会不会真的一、二、三月份连发新品，我觉得还得再看看，毕竟XX70系列和XX60系列才是普通消费者更为关注的产品，尤其是后者，如果在接下来的两个月像RTX 4060、RTX 4070等开始清仓了的话，那确实可能是准备为新品让路了。另外，最近准备装机的小伙伴，如果不是有非常刚性的需求，我觉得可以等一等RTX 50系列。