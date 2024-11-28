是用料旗舰 也是新一代性能旗舰 iGame Z890 VULCAN X V20主板评测

【天极网DIY硬件频道】Intel推出酷睿Ultra 200S系列已经过去了一段时间，首发Z890芯片组的主板厂商也带来更进一步的BIOS更新，解决了首发期间的一些Bug与性能问题。酷睿Ultra 200S处理器在顶级Z890主板上的性能优化、超频策略，也在DIY玩家们的摸索中逐渐浮出水面。

最近几天，我们就对七彩虹旗下电竞品牌iGame推出的Z890 VULCAN X V20主板进行了体验。作为当下为数不多采用E-ATX大板型的Z890主板，以及七彩虹iGame对于旗舰定位主板的再次尝试，被冠以“火神”之名的它具体表现如何？接下来我们一起了解。

外观设计&主板介绍

iGame推出了Z890 VULCAN X/W两种版本，差异集中在黑与白的外观配色上，我们拿到的是其中的黑色版本。从外包装就能感受到这块主板的体型与厚重感，表面元素简洁大气，充满质感。

从内部缓冲保护良好的包装盒中取出主板本体，可以看到外包装的表面设计取自主板中下部散热装甲处的“X”形亮色点缀部分。Z890 VULCAN X在各方面都延续了iGame VULCAN系列硬件的设计语言，采用锐利、硬派的金属外骨骼设计元素，凸显旗舰质感与性能猛兽的实力。

Z890 VULCAN X的背板设计同样值得一提，作为旗舰定位产品采用了大面积覆盖背板的金属装甲，能够有效提升主板刚性，在安装显卡、水冷等其它高端硬件时进一步保护主板。金属背板表面融合了iGame品牌Logo与iGame VULCAN Z890等文字的元素设计，同样使得主板质感进一步提升，堪称无死角高颜值。

主板表面多处覆盖大面积的散热装甲，使得主板观感一体且简洁，采用了磁吸触点与螺纹孔结合的快拆快装设计，能够灵活拆卸便于用户DIY装机，提供旗舰级的外观质感与使用体验。

作为E-ATX旗舰主板，极致的扩展性同样是它的突出优势。Z890 VULCAN X在拆装便捷的主板装甲下，搭载2条PCIe 5.0插槽，中部作为显卡接口提供x16通道，底部则提供x8通道，也有一条PCIe 4.0x4插槽可供额外设备使用，均采用合金装甲包覆强化。

在NVMe M.2固态硬盘接口方面，Z890 VULCAN X也做到了充分利用主板表面空间，提供1个配备额外热管与鳍片装甲的PCIe 5.0x4 M.2接口，与4个PCIe 4.0x4 M.2接口，所有横向布置的M.2接口均配备2280与22110规格安装孔位，以及上下双导热垫。内存插槽右侧的M.2接口配备与上部马甲接触的导热垫，以及2242/2260/2280三种规格的安装孔位。

在M.2接口的直连通道方面，主板表面也作了清晰标识，横向布置的PCIe 5.0与第一条PCIe 4.0 M.2接口直连CPU，其余M.2接口则通过PCH连接至芯片组。

CPU与内存插槽方面，Z890 VULCAN X采用适配酷睿Ultra 200S系列CPU的LGA 1851插槽，右侧配备4条SMT强化DDR5插槽，采用加厚镀金触点，拥有更高超频潜力。

为了完美适配本代酷睿Ultra 9 285K等高端可超频处理器，Z890 VULCAN X不仅采用8层低损耗板材，拥有优异电气性能，还在厚重的散热装甲下配备了20+1+1+1相增强数字供电，额外的一相供电可单独为CPU内模块化的SoC、IO等部分供电，精细调控能力让酷睿Ultra 200S处理器的能效表现更上一层楼。供电采用旗舰级105A DrMOS以及片式聚合物钽电容，可为酷睿Ultra处理器提供充足的供电冗余。

其它接口方面，首先是主板供电一侧有多种接口采用90度侧转设计，包括主板供电、部分USB前置面板接口、USB PD供电以及SATA接口等，既能方便用户插拔，也让主板的装甲覆盖率更高，视觉一体感更强。

主板底部的各接口、插针保持常规设计，如前置音频、5V ARGB等。布置在此处的多个专业超频按键与拨杆同样是Z890 VULCAN X的功能亮点，提供快速调节BLCK基频和安全启动能力，还拥有液氮模式、BIOS切换等拨杆，结合主板右上角的开机、重启、重置键与debug排障灯/数显，为发烧玩家提供便捷全面的超频控制功能。

最后是主板I/O侧板部分，Z890 VULCAN X配备多达6个10Gbps USB Type-A接口与两个支持USB 4的40Gbps USB Type-C接口，HDMI与DP两个视频信号接口，5G与2.5G双网口，内置Wi-Fi 7无线网卡的天线接口，以及各式音频接口等一应俱全，同样顶部也提供无CPU更新BIOS以及CMOS还原按钮。

BIOS体验&性能测试

从上文介绍的各种信息可以看出，iGame Z890 VULCAN X的确是拥有旗舰堆料的主板产品，那么它对CPU、内存、固态硬盘等各种硬件的支持能力如何？在“软实力”上能否同样达到高端旗舰水平呢，接下来我们从七彩虹iGame新推出的MOORE图形化BIOS开始体验。

使用的PC平台部分配置如下：

对主板而言，如果说硬件堆料决定了超频表现的下限，那么BIOS的能力则决定了超频表现与可玩性的上限。本次七彩虹iGame的新BIOS中，就同时表现出界面布局的优化与可玩性的提升。

在开机过程中连续按Del键进入BIOS，我们就能看到默认为简单模式的BIOS主页，各处模块划分得很清晰，包含的常用功能如语音调节、更新BIOS、XMP、风扇设置、启动顺序、智能超频等。

如果是装机后初次开机，BIOS会首先弹出这个界面让用户进行散热模式的设置，包含下压风冷、塔式风冷、一体式水冷与分体式水冷四种模式。主要差异也在图标下清晰标注出来，就是根据散热条件调整CPU的PL1、PL2功耗限制。我们使用的是360冷排一体式水冷，所以选择第三种模式，后续也可以在BIOS主页左侧入口快速切换，或是进入高级模式进行自定义。

你可能也注意到简单模式BIOS主页右下角的智能超频功能，默认模式与性能模式分别采用了Intel默认策略与iGame Z890 VULCAN X提供的CPU超频策略。同时，切换到性能模式也会使风扇进入全速模式，提供更好的散热性能。接下来的实测中我们也将揭露性能模式有什么特别之处。

内存超频方面，iGame Z890 VULCAN X的BIOS内提供了比较全面的电压、内存频率、模式与时序设置，支持精细化调整小参。当然如果只填大致的第一时序，其它全部Auto，它也能够自动给出比较准确可用的小参。

不过截至目前最新的1004版本BIOS内，笔者还没有找到对于酷睿Ultra 200S内存超频至关重要的NGU与CPU D2D频率调整功能，它们关系到酷睿Ultra处理器SoC Tile中的内存控制器，与不同模块间连接通道的性能，并进一步影响内存效能与延迟。期待后续更新中加入。

最后是BIOS中存储与加载配置文件的功能，以及保存时查看修改项目的功能，这两点对于超频玩家而言也是必要且常用的，能够帮助我们在超频时快速尝试多种设置，并进行复查确认，十分实用。

最后，我们在BIOS内开启一体式水冷散热模式，将CPU PL1/PL2放宽至400W/450W，开启内存XMP，并启用智能超频中的性能模式，进入系统进行接下来的跑分测试。

首先是CPU-Z信息与跑分，可见iGame Z890 VULCAN X在性能模式下将这颗Ultra 9 285K的睿频频率调整为大核5.5GHz，相比intel默认的5.7GHz似乎略低一些。跑分方面单线程得分919.1、多线程19037.4。

衡量CPU渲染性能的CINEBENCH R23跑分中，CPU获得多核分数43242分，单核分数2348分。

CINEBENCH 2024跑分中，CPU获得多核分数2487分，单核分数144分。多核略高、单核略低于天极网首发评测时的结果。

为了进一步验证主板性能模式超频的调度策略与供电性能，我们使用AIDA64稳定性测试进行10分钟单烤FPU测试。

可以看出，iGame Z890 VULCAN X虽然在性能模式下降低了最高睿频，但将这颗Ultra 9在全核满载时的所有8个大核睿频目标都定在5.5GHz，所有16个小核4.6GHz，而不是intel默认的仅有2个大核达到5.7GHz。

同时，在10分钟单烤中，CPU封装功率稳定在约340W，远超intel默认PL1的253W，部分大核由于温度逼近105℃温度墙(TjMAX)出现了降频，可以认为已经逼近散热系统的解热能力上限。但iGame Z890 VULCAN X本身的供电能力，带动解锁功耗的本代旗舰Ultra 9是毫无压力的。

内存方面，我们首先在XMP-6400状态下进行AIDA64-内存与缓存测试。

内存读取：98924MB/s、内存写入：88186MB/s、内存复制：92744MB/s、延迟为87.7ns。

DDR5 6400MT/s的频率对intel平台来说自然不算够用，因此我们重新进入BIOS，简单调整CPU SA电压与内存电压，填入时序为40-52-52-134 CR2，自动小参，将这对内存超频至8200MT/s再次进行测试。

内存读取：118.85GB/s、内存写入：94863MB/s、内存复制：101.41GB/s、延迟为82.0ns。

经过简单超频，DDR5内存在读写拷性能与延迟表现方面都有提升，如果想要进一步提升性能至120GB/s以上并降低延迟，可能需要调整前文提到的NGU与CPU D2D频率，进一步提升内存控制器与模块间通信性能。为了验证稳定性，我们也使用TestMem5在1usmus_v3配置文件中进行稳定性测试。

历时11分12秒的3轮测试后，内存无报错通过。可见iGame Z890 VULCAN X采用新一代内存走线设计能够让高速信号更完整清晰，即使作为2DPC四槽主板也能轻松支持更高内存频率，让人更期待它完善超频功能后，搭配CUDIMM内存时的表现。

iGame Z890 VULCAN X配备了直连CPU的PCIe 5.0x4 M.2固态硬盘接口，因此我们也使用PCIe 5.0固态硬盘进行了性能测试。

作为系统盘并占用了三分之一容量的NM1090，在CrystalDiskMark测试中达到11678.39的顺序读取速度与9551.94的顺序写入速度，超过了标称水平，70%读30%写的混合场景测试也达到8501.24MB/s。

切换到IOPS显示，固态硬盘在多队列多线程的随机4K读写中测得接近1500K IOPS的读取性能与1313K IOPS写入性能，混合测试中性能也达到1200K IOPS以上。

综合来看，CPU的高性能与iGame Z890 VULCAN X提供的直连高速通道，能够完整发挥出PCIe 5.0固态硬盘强劲的读写实力。

游戏方面，我们以4K分辨率、画质+光线追踪全高设置，加上DLSS质量+帧生成，简单体验了画质出众且优化不好的《霍格沃兹之遗》。游玩平均帧数维持在80-90帧，1%Low帧也基本维持在60帧以上，战斗、跑图体验尚属流畅。

评测总结

本次七彩虹iGame推出的Z890 VULCAN X V20主板，在酷睿Ultra 200S与Z890的首发阵容中显得十分亮眼，它不仅是一款少见的双色设计E-ATX堆料旗舰，也是大陆PC硬件品牌中少有的“上进”者。七彩虹技术与研发实力的不断提升，将会在后续更新中为它带来更强的竞争力。

就像已经在DIY玩家心目中占据独特地位的iGame VULCAN系列显卡，iGame VULCAN Z890 X同样无愧“火神”之名，将为极客玩家带来丰富的高阶玩法与极致的性能想象。