更大容量的“遥遥领先” 512GB版NM存储卡终于实用了吗？

【天极网DIY硬件频道】作为智慧终端存储协会(ITMA)推出的标准化产品，NM卡成为了华为、荣耀等品牌手机理想的存储扩容介质，它最大的特点就是小型化，与Nano SIM卡的尺寸规格相匹配，因此能够装入手机适配的Nano SIM卡槽中，对一部分无需双卡功能的用户成为拍摄创作的得力助手。

此前NM卡的最大容量仅为256GB，对手机扩容而言相对有限，更大容量将会提升这类存储产品的实用性，且能够激发用户的功能需要。

前端时间，我们体验了Lexar雷克沙新推出的NM存储卡512GB版，它可存储高达88000张的2000万像素照片，或是530分钟的4K分辨率视频，对这一类影像性能出色的手机而言，带来了极佳的扩容性价比。

Lexar雷克沙NM存储卡的外包装设计，整体采用了存储卡常见的简约风格设计，包括上部经典货架挂孔。它将产品Logo、容量、主要性能特点等信息集中印刷在包装正面，并嵌入装有存储卡本体的透明塑料包装内，整体使人一目了然。

NM卡表面继续采用Lexar雷克沙专业存储产品的黑白分色风格，印有清晰的容量、速率等产品信息。

同期我们还收到了Lexar雷克沙推出的NM存储卡2合1 USB 3.1读卡器，2合1读卡器拥有适配NM卡与MicroSD卡的双槽，以及USB-A和USB-C的双口设计，除了作为NM卡的好搭档，也可适配大部分用户的MicroSD卡读写与设备接口需求。

进入性能实测环节，首先是基于PC端存储测速软件的理论测试，使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark与ATTO磁盘基准进行了测试，结果如下：

CrystalDiskMark测试中，Lexar雷克沙NM存储卡的连续读取速度可达94.35MB/s，连续写入速度达87.31MB/s，超过了标称90MB/s读取、85MB/s写入的性能水平。

在AS SSD Benchmark中，实测NM存储卡连续读写速度达到89.87MB/s与83.00MB/s，同样表现不错。

ATTO磁盘基准中，Lexar雷克沙NM存储卡拥有大范围的“满血”性能覆盖，至高可达90.14MB/s读取与83.39MB/s写入。

NM卡标准制定之初，目标是达到不低于SD V3的写入性能水平，而从我们的实际体验来看，它无疑远超这一基础标准，能够达到V60以上的性能水平，足以应对手机高品质视频拍摄需求。

那么它在手机上实际使用的表现如何呢？我们结合手头上的Mate X5典藏版对其进行体验。

首先是影像功能，我们可在手机的相机设置中，选择将拍摄图片与视频优先存储至存储卡，随后进行高品质的图片与视频拍摄测试。不过在手机设置中，高速连拍仅能将照片保存至内置存储，因此我们选择了拍摄高品质未压缩的4K60FPS视频进行体验。

软件显示的视频信息可见，Mate X5典藏版拍摄的4K60FPS视频，平均码率达到30000kbps左右，时长仅2分9秒的视频大小已达到475MB，考验存储卡的写入性能，而Lexar雷克沙NM存储卡可以说完美符合了要求。

我们还可以使用手机设置中的备份与恢复，将外置存储卡作为重要文件与应用资料的备份空间，提升数据的安全性。对华为、荣耀品牌常见的商务用户而言，这应当是一项实用价值很高的功能。

最后是常见视频与音乐软件的内容缓存功能，Lexar雷克沙NM存储卡自然能够轻松胜任此类工作，仅需在软件中设置默认的缓存目录至存储卡即可。

小结

当下大部分手机产品已经告别了外置存储插槽，也失去了便捷扩容的一种选择，而NM卡的独特之处就在于借助Nano SIM这种目前仍然大量存在的插槽，为这一部分用户群体带来多一种选择。

更小的体积、更高的存储密度以及恰当的性能，Lexar雷克沙新推出的512GB大容量版，可以说进一步提升了这种存储扩容形式的实用价值，值得华为和荣耀手机用户体验。