COMPUTERX 2024即将开幕：人工智能与PC创新的交汇点

【天极网DIY硬件频道】随着2024年台北国际电脑展(COMPUTERX)的临近，科技界再次迎来了一场盛大的盛宴。作为科技日历上最大的活动之一，今年的台北国际电脑展(COMPUTERX)将于6月4日至7日在中国台湾的台北南港展览馆举行，届时将汇聚全球顶尖的科技企业、创新产品和前沿技术，值得科技圈的各位期待，我们天极网也会在第一时间持续为大家带来报道。

在今年的展会中有六大核心主题，其中人工智能无疑是最受瞩目的焦点。从配备NPU的芯片到人工智能数据中心，再到各种新产品发布，人工智能几乎无处不在。虽然有些产品可能只是打着人工智能的噱头，但不可否认的是，人工智能正在逐渐渗透到我们的日常中，改变着我们的生活方式。

除了人工智能外，硬件创新也是本次展会的一大看点。英特尔即将推出的Lunar Lake移动CPU架构备受期待，首席执行官Pat Gelsinger将在活动的第一天发表自己的主题演讲，展示“下一代数据中心和客户端计算产品”。

根据天极网此前整理的信息，英特尔 Lunar Lake处理器定名LNL-V，全系均采用4个性能核搭配4个低功耗能效核。LNL-V将内置LPDDR5X-8533规格内存，最大容量32GB，采用MoP整体封装。散热方面，LNL-V处理器可选标准有风扇设计，也可以选择无风扇设计，标准版(含内存)功耗为17到30W。目前看来 Lunar Lake处理器将不再采用超线程设计，首发机型有望由联想和华硕推出。同时，我们也期待着英特尔即将推出的下一代台式机CPU Arrow Lake能够带来惊喜。

AMD同样不甘示弱，CEO苏姿丰将在今年的COMPUTERX上发表题为“人工智能时代高性能计算的未来”的开幕主题演讲。据传，AMD的Strix Point移动芯片也将在今年发布，考虑到最近关于“Ryzen AI”命名方案的泄密事件，我们或许还能在这次展会上看到AMD对自家芯片品牌的重塑。AMD官网显示，本次演讲所有内容都与AI和高性能PC相关，包括“下一代高性能 PC、数据中心和 AI 解决方案”，这间接确认了Zen5架构的存在。

除了传统的X86 CPU制造商外，高通也全面进军笔记本电脑领域，总裁兼首席执行官Cristiano Amon将针对「The PC Reborn」发表相关演讲。同时，即将发布的骁龙 X Elite 处理器凭借出色的功耗表现和AI性能吸引了众多厂商的关注，宏、华硕、戴尔、惠普、联想和微软等终端厂商都准备了使用高通 X Plus芯片的笔记本电脑产品。

而且在不久前，高通公布了骁龙X Elite处理器45 TOPS算力Hexagon NPU的官方跑分测试成绩。据高通介绍，骁龙X Elite X1E-80-100的NPU在UL Procyon AI测试中取得了1787分的成绩，远超对手M3的898分与Ultra 7 155H的480分。同时功耗方面，X1E-80-100的Hexagon NPU相比 M3 低22%、相比Ultra 7 155H低31%。在全方面领先的理论成绩加持之下，各个厂商搭载骁龙处理器的新品笔记本是本次展会的一大看点。

当然，英伟达的新品发布也是本次展会的重要组成部分，CEO黄仁勋将在COMPUTERX 2024开幕前发表主题演讲。主}演讲结束后，NVIDIA AI Summit英伟达将于6月5日在台北举行NVIDIA AI Summit活动，深入探讨AI在制造、医疗、研究等领域的实际应用。虽然我们预计消费级50系列显卡可能在今年稍晚些时候才会推出。但在这个人工智能成为焦点的时代，英伟达作为该领域的领军企业，自然会有不少值得期待的亮点。

总的来说，2024年的台北国际电脑展(COMPUTERX)将是一个充满创新与变革的盛会。无论是传统的硬件制造商还是新兴的科技公司，他们都将在这次展会上展示自己的最新技术和产品，敬请关注。