锐龙7 9700X大战酷睿i7-14700K 谁能更好驾驭《黑神话：悟空》？

【天极网DIY硬件频道】8月20日，备受期待的《黑神话：悟空》正式发售，到现在已经过去了将近一个月的时间，相信有一部分天命人已经通关并且开启了二周目甚至三周目、四周目，当然肯定也有不少小伙伴在慢慢的欣赏风景或是和各个头目和BOSS展开大战。

而作为一款国产3A大作，从我们此前的测试来看，《黑神话：悟空》对于老硬件的优化还算是不错的，很多四五年前的处理器和显卡都可以在较低画质下流畅运行，但是想要在高画质下畅玩这款游戏还是需要比较高的配置的，除了高端显卡外，对于CPU的要求同样是蛮高的。

最近我正好拿到了锐龙7 9700X和酷睿i7-14700K两款目前市面上比较热门的高端处理器，今天就来一起看看它们谁能更好的驾驭这款国产3A大作吧。

我们先来简单看看这两颗处理器的核心参数。锐龙7 9700X采用了台积电4nm制程工艺打造，Zen 5架构，8核心16线程，基础频率为3.8GHz，加速频率可达5.5GHz，32MB三级缓存。而且得益于Zen 5架构大幅提升了IPC，让功耗得以降低，其默认TDP由前代的105W降低到了65W，PPT功耗仅为88W。

酷睿i7-14700K则采用了intel 7制程工艺，拥有8颗性能核和12颗能效核，共20核28线程，性能核基础频率为3.4GHz，最大睿频可达5.6GHz，33MB的三级缓存，基础功耗为125W，满载功耗为253W。

这次我们就不进行跑分测试了，直接来看游戏测试，两边都使用默频最佳性能模式，不开启超频。测试平台如下：

测试将在2K分辨率下，选择影视级画质(全景光线追踪关)，DLSS 70(质量)，并开启帧生成，这也是游戏推荐给这两套配置的画面设置。

我这里共设置了三个测试项目，首先第一项就是内置的基准跑分，从我们之前的测试来看，它基本上是可以代表一套硬件设备在这个游戏中的性能表现，结果如下：

锐龙7 9700X这边的平均帧率为122，最低帧率为102;酷睿i7-14700K的平均帧率为119，最低帧率为100，表现都非常不错，锐龙7 9700X这块有小幅的领先。

第二项是从苍狼林的林外土地庙出发，将附近所有小怪清掉，然后与广智对决，就是许多天命人遇到大头幽魂的那块，相信应该有一些新手天命人和我一样在这里奋战了很久才过去。这里使用Fraps记录平均帧率表现，并且会多次测试保证准确性。

结果如下：

锐龙7 9700X和酷睿i7-14700K的表现旗鼓相当，非常的流畅，没有出现非常明显的掉帧问题。

最后一项则是从浮屠界经筒外土地庙出发，经过冲寒道土地庙，最后抵达安身寺土地庙，全程只奔跑和躲避，不使用技能。之所以选择这条路线，是因为这片区域有着非常棒的风雪效果，同时对于硬件的负载会更大一些。同样是使用Fraps记录平均帧率表现，并且会多次测试保证准确性。

结果如下：

两边的差距非常的小，锐龙7 9700X平均帧率和最低帧率都略有领先。

当然，除了帧率表现外，我也对两款处理器的功耗进行了简单的对比，锐龙7 9700X的组合跑图的功耗基本在86-87W这样;

而酷睿i7-14700K这边多数时候会在90-100W这样，偶尔会超过100W，甚至110W，功耗要更高一些。

在两边帧率表现差距不大的情况下，锐龙9700X这边的功耗要更低一些。

测试总结

从上面三个项目的测试结果来看，锐龙7 9700X的帧率表现是要稍好于酷睿i7-14700K，平均帧率和最低帧率都要更高一点点。而且相同场景下，其功率还更低，可以说是用更低的功耗实现了更好的游戏体验。

另外，关于稳定性这块，在《黑神话：悟空》上市初期，友商出现了运行不太稳定的问题，而作为全新上市的处理器，锐龙9000系列对于这款新游戏的适配就做的非常出色，可见AMD对于稳定性的把控做的是非常到位的。

值得一提的是，锐龙7 9700X在售价上要比酷睿i7-14700K便宜约500块，而且相比之下其更低的功耗，对于主板和散热器、电源等配件的需求要更低一些，即便是用B650系列这种中端主板，就能跑满这颗处理器，而且还可以使用PBO，释放出更多的性能，有着不错的可玩性。

所以，对于想要在2K影视级画质下畅玩《黑神话：悟空》的小伙伴来说，锐龙7 9700X+RX 7800 XT的组合在2K影视级画质下，依靠FSR的加持，可以实现超100帧的流畅体验，而且依靠处理器本身的高性价比和对其它配套硬件更低的要求，其装机成本能够节约千元左右，对于玩家更为友好。

总的来说，AMD锐龙7 9700X充分展现了Zen 5架构的实力，出色的性能不仅能够轻松应对像《黑神话：悟空》这种3A级别的大型游戏，而且对比同级别的14代酷睿，功耗更低，价格更实惠，对周边硬件的需求更低，有着更高的性价比。并且，与AM4平台的“长寿”一样，AM5平台的支持将会到2027年，这也就意味着后续的多款处理器依旧可以能够沿用当下已有的硬件，升级成本更低且更加友好。可以说AMD不仅考虑了用户的当下，同时考虑了他们的未来，这也是AMD收获出色市场口碑和市场份额的一个原因。