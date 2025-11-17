Arrow Lake Refresh²ÎÊýÆØ¹â£ºUltra 9ÆµÂÊÔö¸ß£¬Ultra 7/5ÐÂÔöËÄ¿ÅºËÐÄ
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿½ñÄê¾ÅÔÂ·ÝµÄÊ±ºò£¬Intel¸±×Ü²ÃJohn PitzerÔøÍ¸Â¶IntelÔÚx86ºÍIFS¼Æ»®·½ÃæµÄÒ»Ð©ÐÂÏ¸½Ú£¬Arrow Lake Refresh½«ÔÚ»áÔÚÃ÷ÄêµÇ³¡£¬¶øÃ÷ÄêÄêµ×µ½2027Äê»ØÍÆ³öNova Lake¡£×î½ü¹ØÓÚArrow Lake Refresh´¦ÀíÆ÷µÄ²ÎÊýÐÅÏ¢ÒÑ¾±»ÆØ³ö£¬ËüÓ¦¸Ã»áÊÇLGA 1851Æ½Ì¨µÄ×îºóÒ»´ÎÉý¼¶¡£
Ä¿Ç°±»ÆØ³öµÄ×Ü¹²ÓÐÈý¿îÐÍºÅ£¬°üº¬¿áî£Ultra 9 290K Plus¡¢¿áî£ Ultra 7 270K PlusÒÔ¼°¿áî£ Ultra 5 250K Plus£¬ÕâÊÇµÚÒ»´ÎÔÚ´¦ÀíÆ÷ÉÏ¿´µ½PlusÃüÃû£¬Ä¿Ç°ÉÐ²»Çå³þÓÐºÎÔ¢Òâ¡£
¿áî£Ultra 9 290K PlusÓëUltra 9 285KÒ»Ñù£¬ÒÀÈ»ÊÇ8P(ÐÔÄÜºË)+16E(ÄÜÐ§ºË)µÄÅäÖÃ£¬»ù´¡ÆµÂÊ¾ùÃ»ÓÐ±ä»¯£¬ÐÔÄÜºË×î´óî£Æµ´Ó5.7GHzÌáÉýµ½ÁË5.8GHz£¬ÄÜÐ§ºËî£ÆµÔò´Ó4.6GHzÌáÉýµ½ÁË4.8GHz£¬»ù´¡¹¦ºÄ125W£¬×î¸ßî£Æµ¹¦ºÄ250W£¬Í¬ÑùÃ»ÓÐ±ä»¯£¬ÐÔÄÜÓ¦¸ÃÖ»ÓÐ·Ç³£Ð¡·ù¶ÈµÄÌáÉý¡£
ÁíÍâÁ½¿îµÄ±ä»¯ÉÔÎ¢´óÁËÒ»Ð©£¬¿áî£Ultra 7 270K Plus¶Ô±ÈUltra 7 265KÐÂÔöÁË4¿ÅÐÔÄÜºË£¬Ò²ÊÇÀ´µ½ÁË8P+16EµÄÅäÖÃ£¬Ê¹ÆäÔÚºËÐÄ¹æÄ£ÉÏÓëUltra 9±£³ÖÒ»ÖÂ£¬ÐÔÄÜºËµÄ»ù´¡ÆµÂÊ´Ó3.9GHz½µµ½ÁË3.7GHz£¬×î´óî£ÆµÃ»ÓÐ±ä»¯£¬ÄÜÐ§ºË»ù´¡ÆµÂÊ´Ó3.3GHz½µµÍµ½ÁË3.2GHz£¬×î´óî£Æµ´Ó4.6GHzÌáÉýµ½ÁË4.7GHz£¬»ù´¡¹¦ºÄÎª125W£¬×î¸ßî£Æµ¹¦ºÄÎª250W¡£¸ü´óµÄºËÐÄ¹æÄ£Ó¦¸Ã»áÈÃÆäÀíÂÛÐÔÄÜÓÐ×Å±È½ÏÃ÷ÏÔµÄÌáÉý£¬¶ÔÓÚÓÎÏ·ÐÔÄÜÓ¦¸ÃÃ»ÓÐÊ²Ã´Ó°Ïì£¬Éú²ú·½ÃæÔò»áÓÐÒ»¶¨ÔöÇ¿¡£
¿áî£Ultra 5 250K PlusÒ²²î²»¶à£¬¶Ô±ÈUltra 5 245KÔö¼ÓÁË4¿ÅÄÜÐ§ºË£¬À´µ½ÁË6P+12EµÄ×éºÏ£¬ÐÔÄÜºË×î´óî£Æµ´Ó5.2GHzÌáÉýµ½ÁË5.3GHz£¬ÄÜÐ§ºË×î¸ßî£ÆµÌáÉýµ½ÁË4.7GHz£¬125W»ù´¡¹¦ºÄ£¬159WµÄ×î´óî£Æµ¹¦ºÄ¡£ÓëÉÏÃæµÄUltra 7Ò»Ñù£¬ºËÐÄµÄÔö¶à»áÈÃÆäÀíÂÛÐÔÄÜºËºÍÉú²úÁ¦ÓÐËùÌáÉý¡£
ÁíÍâ£¬Arrow Lake Refresh´¦ÀíÆ÷ÔÚÄÚ´æÖ§³ÖÉÏ»ñµÃÁËÐ¡·ùÉý¼¶£¬¼¸¿îPlus°æ±¾½«DDR 5ÄÚ´æÖ§³Ö´ÓÖ®Ç°6400MHzÌáÉýµ½ÁË7200MHz£¬ËãÊÇ¹Ù·½¸ø±£ÁË¸ö¸ü¸ßµÄÏÂÏÞ¡£µ±È»£¬Ïû·ÑÕßÒ²¿ÉÒÔ×Ô¼º³¬Æµµ½¸ü¸ß¡£
×ÜÌåÀ´¿´£¬Arrow Lake Refresh¶Ô±ÈÖ®Ç°µÄÌáÉý²¢²»ËãÌ«´ó£¬Ultra 9Ö»ÓÐÆµÂÊÉÏµÄÐ¡·ùÌáÉý£¬Ultra 7 ºÍUltra 5ÒªºÃÒ»Ð©£¬ºËÐÄ¹æÄ£ÓÐËùÔö´ó£¬Ultra 7¿ÉÒÔ¿´×÷ÊÇÐ¡¡°Ultra 9¡±ÁË¡£¶ø´ÓÃüÃûµÄ·½Ê½ÉÏÀ´¿´£¬Õâ¼¸¿î´¦ÀíÆ÷Ó¦¸Ã²¢·ÇÊÇÒªÌæ´úÏÖÓÐµÄ¿áî£Ultra 200S´¦ÀíÆ÷£¬Ó¦¸ÃÊÇÓëÖ®Ç°µÄ²úÆ·¹²´æ£¬ÐÎ³ÉÁËÒ»¸ö¸ü¼ÓÍêÕû¡¢²ã´Î·ÖÃ÷µÄ²úÆ·¾ØÕó£¬Âú×ã²»Í¬Ïû·ÑÕßµÄÐèÇó¡£¶øÇÒÎªÁË¸üºÃµØÓ¦¶ÔÊÐ³¡¾ºÕù£¬Æä¶¨¼Û¿ÉÄÜ¶Ô±È´ËÇ°200SÉÏÊÐÊ±µÍÒ»Ð©¡£
Ó¢ÌØ¶ûÄ¿Ç°¸ü¶àµÄ¾«Á¦Ó¦¸ÃÊÇ·ÅÔÚºóÃæµÄNova LakeÉÏ£¬Ëü»á»ùÓÚIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔì£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÐÔÄÜºËºÍÄÜÐ§ºË£¬Ô¤¼Æ»áÔÚ2026Äêµ½2027Äê³õµÇ³¡¡£¶øAMDÃ÷ÄêÔÚ×ÀÃæ¶ËÓ¦¸ÃÒ²²»»áÓÐÌ«´ó¶¯×÷£¬»ùÓÚZen 6µÄÏû·Ñ¼¶´¦ÀíÆ÷Í¬ÑùÔ¤¼Æ»áÔÚ2027Äê²ÅµÇ³¡£¬½ìÊ±½«ÉÏÑÝÒ»³öºÃÏ·¡£
