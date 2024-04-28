商务办公大师 雷柏MT760&mini多模无线鼠标评测

【天极网DIY硬件频道】雷柏MT760、MT760 mini多模无线鼠标，属于雷柏的MT商务系列，产品定位为高性能“商务大师”。雷柏MT760、MT760 mini具有无线充电、多模切换、跨屏传输、霍尔感应侧滚轮、7档DPI、800mAh、160小时无线续航、10+1键可自定义等多种功能、设计，为商务人群提供灵活高效的多任务体验。



雷柏MT760、MT760 mini无线鼠标

工业设计

颜色方面，雷柏MT760系列提供雅醺黑、云母灰、蔷薇粉三种，目前电商上销售黑、灰两种。



雷柏MT760，黑色



雷柏MT760 mini，灰色

这两款鼠标为右手型，大小不同，其中雷柏MT760适用于大手，重量约101g。雷柏MT760 mini适用于中小手，重量约88g。大小款适合不同用户不同手型，使用时更轻松易掌握。



大小款差别

雷柏MT760鼠标采用人体工学设计，弓背型，背部支撑饱满，握持时可贴合填满手心，较为舒适。左侧翼大拇指承托，弧度弯曲自然，自然贴合虎口。姆指贴合处设计有刻度纹理，能有效防滑防汗，捏着鼠标能较容易地移换位置，操控体验良好。

雷柏MT760系列这两款鼠标左右按键采用磨砂感硬胶按键，静音设计，点击时无清脆响声，适合安静的办公环境。指托位采用类肤感软胶，握持时手感细腻又有一定磨砂阻力，不会光滑易脱手。

雷柏MT760系列采用原相3220高性能引擎，提升鼠标精准度，适合多种介质表面使用。鼠标预设了800/1000/1200/1600/2400/3200/4000等7档DPI值，按动中央的DPI按键可切换调节精度。

雷柏MT760系列机身总共有1+10个基础功能键，通过驱动可设置多种扩展功能。相比一般鼠标，这款底部按键有所不同，中央的开关键变为模式切换键，交互更简便，中央的开关键变为模式切换键，可切换2.4G模式/关闭电源/蓝牙模式。切换后可连接不同设备，即雷柏MT760系列的多模式多设备连接功能，交互操作更简便。同时，旁边也多出蓝牙频道切换键，可切换连接不同蓝牙设备。DIY多功能按键，可自由设置功能。

鼠标底部贴有特氟龙脚垫，耐磨，适用皮革、布匹、纸张、树脂等多材质表面，过界能力强，识别精准。



底部

霍尔磁感应侧滚轮

雷柏MT760系列在姆指旁设置了1个霍尔磁感应侧滚轮，静谧性良好。侧滚轮适合用于多任务处理，在处理Excel、PS等办公软件，或者视频剪辑时横向滚动更方便。



铝合金材质，霍尔磁感应侧滚轮



使用侧滚轮，在视频剪辑中滚动时间轴

侧滚轮采用铝合金材质，入手质感强，移动准确顺滑。中间滚轮同样采用铝合金材质，滚动时比侧滚轮更有刻度感。



中间滚轮，同样铝合金材质

底部、电池、配件

雷柏MT760系列鼠标内置800mAh锂电池，搭配雷柏的低功耗芯片与节能省电技术能提高续航能力，满电量下无线2.4G连续使用可续航160小时，蓝牙连续使用最多可续航150小时。

通过USB-C口充电，3小时可充满电。支持无线充电，鼠标底部的接收器收纳仓也是磁吸无线充电模块扩展仓，用户可另购无线充电模块，搭配雷柏无线充电板使用，彻底消除电量痛点。



左边为P3无线充电模块，需另购

标准配件，1条Type-C接USB线，1个USB接收器（加上鼠标内的1个，总共有2个）。

M+无线跨屏传输技术

雷柏MT760系列鼠标搭载雷柏自主研发的M+无线跨屏传输技术，为商务办公人群提供了跨屏操作、文件传输等全场景智慧体验。安装驱动，对码完毕后，在2.4G模式下，用户可以在多台主机设备间跨屏幕操作鼠标，无缝切换，最高同时支持6台设备。



光标跨屏移动

这一技术还可以传输文档、图像、文本等各种文件，在2.4G传输、局域网模式下通过复制黏贴即可实现。



文件跨屏复制粘贴

多模式多设备连接

雷柏MT760系列具有多模式多设备切换技术，支持蓝牙5.0、无线2.4G、有线三种连接方式，在不用打开驱动的情况下，可以连接手机、平板、电脑、笔记本等5台终端设备。



底部切换按钮

底部中央的模式切换键，2.4G模式、蓝牙模式、开关功能三合一，使用方便，推一下就可从2.4G切换到蓝牙，从而操作另一台设备。还有1个蓝牙频道切换键，切换到不同的蓝牙设备。



从蓝牙切换到2.4G，从手机切换到电脑



手机蓝牙连接鼠标

评测总结

雷柏MT760、MT760 mini多模无线鼠标，定位为商务办公产品，从外观造型到软件功能都围绕这一点进行设计。鼠标外观贴合手型，并提供大小尺寸供选择，握持舒适。外壳、按键、滚轮的材料较好，外观有质感，入手感觉细腻。点击无噪音，不影响环境。M+无线跨屏传输技术为多屏用户提供了新的跨屏操作方式，无需费力地连接多个显示器。

总的来说，雷柏MT760、MT760 mini多模无线鼠标在外形设计、做工用料、性能技术上都比较用心，使用体验良好，是一款不错的商务办公鼠标。价格方面，雷柏MT760、MT760 mini上市官方价199元，目前电商售价到手159元，有兴趣的可以关注。