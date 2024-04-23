Lexar雷克沙高端存储系列上新 哪些值得买？

【天极网DIY硬件频道】众所周知，存储行业正在经历一个新的周期，存储颗粒等元件迭代与多样的供应链因素正在直接影响消费级领域存储产品的价格。简单来说，2023年中至年末这段可以“闭眼买”的时间已经过去，对存储卡、固态硬盘等品类尤其是其中的高端产品有需求的消费者，应该更详细地了解相关信息，才能作出不让自己后悔的购买选择。

国际知名的存储品牌Lexar雷克沙拥有十分完整的产品线，并且总会在各品类中提供专业品质与性价比兼具的高端存储产品，值得推荐。

大容量高性能固态硬盘挑梁之作 Lexar雷克沙ARES SSD

参考售价：899/1699元(2TB/4TB)

自去年上市以来，Lexar雷克沙ARES固态硬盘以稳定性能与大容量带来的超高性价比广受好评，后续又升级了NVMe 2.0协议与最大4TB容量版本，成为玩家对各式PC、主机进行高性能扩容的首选，开启了高速存储4TB时代。

ARES PCle 4.0高速固态硬盘4TB版本采用单颗2400MT/s 接口速度的高品质3D TLC NAND闪存颗粒，搭载HMB 3.0和SLC Cache动态缓存技术，有效保障高效的数据传输效率。读取速度可高达7400MB/s，接近PCIe4.0峰值速度，写入速度可高达6500 MB/s，多队列4K随机读写性能也达到了900K IOPS，轻松应对极限操作场景，广泛适配台式电脑、笔记本电脑、PS5主机，可以更好地支持大型游戏、3D渲染、建模、4K视频剪辑和数据分析等高性能需求场景。

ARES PCIe4.0固态硬盘4TB版本采用足容设计，可存储海量高清照片、视频，面对近年来平均存储空间占用达100GB左右的3A游戏大作也显得十分从容，总写入寿命达到3000TB，较于2TB版本提高了100%。

Lexar雷克沙ARES固态硬盘表面覆盖一片石墨烯复合材料散热贴，并在主控固件中搭载智能温度检测模式，以实时高效温控助力稳定性能体验。

简评：Lexar雷克沙ARES高速固态硬盘4TB版本，无论在容量、速率、数据安全，还是品质保障方面，均达到了业内领先的高规格水平，是发烧级玩家及专业用户的不二之选。即使4TB大容量NVMe固态硬盘在今天显得比较昂贵，ARES依旧是同级产品中的综合性价比之选。

专业影像级高速存储 Lexar雷克沙GOLD系列microSD存储卡

参考售价：349/729元(128GB/256GB)

Lexar雷克沙近日正式上市了Professional GOLD microSDXC™ UHS-II存储卡产品，它从属于产品线中定位高端专业的GOLD系列，为专业创作者带来更高效读写体验与稳定性能。

支持V60视频等级认证，读取速度至高可达280MB/s，写入速度高达180MB/s，支持录制4K视频，这一切高端特性均可浓缩在一张小尺寸的microSD卡里。帮助用户在运动相机、无人机等新式影像设备中发挥无瓶颈的高速性能，帮助用户轻松实现快速抓拍、高清录制、流畅播放的同时，也拥有更流畅的大文件快速导出能力。

在新上市的一部分高性能游戏掌机中，Lexar雷克沙GOLD系列microSD卡凭借极高的读取速度，也能够满足平台扩容、3A大作高速加载等硬核需求。

Lexar雷克沙GOLD系列microSD卡新品提供128GB和256GB两种容量选择，其中256GB容量可录制4K视频265分钟，足以覆盖常见需求。而耐用性能方面，Lexar Professional GOLD microSD UHS-II存储卡能够经受极端的工作环境考验，具备防水、耐85℃高温~-40℃低温、防潮、耐磨、防震、防坠落、防X射线和防磁性能，是一款对极端环境应对自如的存储卡，经过雷克沙实验室的大量可靠性测试，并支持10年有限质保。

简评：如果你是个热爱记录生活的高端运动相机、无人机用户，那么Lexar雷克沙GOLD系列microSD卡将会是目前已达到上限的旗舰级选择，甚至可以说在未来数年内面对迭代的影像产品，它的性能都可能毫无瓶颈。

疾速直连 ProRes外录 雷克沙SL500移动固态硬盘

参考售价：859/1379元(1TB/2TB)

Lexar雷克沙此前就推出了一款高速移动固态硬盘SL500，采用USB 3.2 Gen2x2规格的Type-C高速接口，标称读写速度高达2000MB/1800MB每秒，不仅带来极致的传输效率，也能确保4K-60帧高品质视频录制的稳定性，在售有1TB、2TB两种高容量版本，能够充分服务用户基于手机的移动创作、存储扩容等需求。

SL500重43g薄至4.8mm，银行卡大小的全金属超薄设计带来更好的散热效果和抗冲击性。表面为弧度金属磨砂表面处理，质感高端专业的同时触感舒适，适合商务人士或专业摄影人士。小巧的体型也使其更适合与手机、微单等搭配使用。

在PC端连接至USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口的理论性能测试中，雷克沙SL500能够充分发挥其标称读写性能，在连续200GB文件的写入与读取测试中，也提供出色稳定性。

此外，Lexar雷克沙SL500也预装了AES加密软件，可在盘内创建有密码保护的数据安全库，对指定文件进行隐藏加密，保护多种类型的隐私数据。

简评：综合来看，SL500作为高速移动固态硬盘的整体性能表现优异，尤其全金属超薄的卡片设计能够带来更佳的散热面积，携手慧荣打造的单主控也拥有稳定且优秀的表现。如果你是个喜欢用最新iPhone Pro系列拍摄视频的创作者，那么支持4K60帧ProRes Log外录的它将会是高效且极具性价比的扩容解决方案。