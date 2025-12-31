【天极网DIY硬件频道】随着Switch 2的发布，“SD Express存储卡”这一品类开始被广大消费者知晓。实际上SD Express并不是一个新生事物，早在2018年6月就已经由SD协会发布。全新的SD 7.0标准首次引入PCle 3.0和NVMe 1.3协议，并兼容UHS-I SD、UHS-II/III PCle等旧版SD标准和特性，带来了全新的SD Express存储卡，其速度堪比SSD。随后，SD7.1存储卡规范还带来了microSD Express标准(TF卡)，进一步拓宽了使用范围。

三星P9 Express固态存储卡最近在玩家与内容创作者中讨论度不断升高，很大原因是它不仅是三星首款采用SD Express技术的microSD卡，被称作“固态存储卡”，也是microSD卡这种小型移动设备存储从“卡片时代”迈向“迷你SSD时代”的重要代表产品。过去我们习惯了UHS-I或UHS-II的microSD卡，不论是用在手机、无人机、相机还是掌机上，速度始终受制于总线标准，加载、拷贝、录影等环节不可避免会遇到瓶颈。而P9 Express固态存储卡则打破了这层桎梏，让移动存储真正实现成倍级的质变。

三星P9 Express固态存储卡的读取速度最高可以达到800MB/s，这个速度在过去的microSD卡里几乎不可想象。实际测试中，在多款软件测试中它都能维持接近满速的稳定表现，具备SSD级的持续性能。

对玩家而言，P9 Express固态存储卡之所以被称为“Switch 2专武”，不仅因为它速度快，更因为Switch 2的扩展存储只支持microSD Express卡。如果你继续使用旧款普通microSD，游戏无法安装到卡上，只能当作截图和录像存放空间;插上P9 Express固态存储卡，Switch 2便可以直接将游戏数据迁移到卡中，并以接近SSD的速度加载。这款存储卡能帮助Switch 2从迁移到加载、从启动到过场，一切都明显更快、更稳、更丝滑。它还采用了Cache缓存，下载更快更稳定，通过高效利用主机系统内存加速数据访问，进一步提升游戏响应速度。对于习惯随时切换场景和游戏、读取存档的玩家来说，这种快不只是“体感提升”，而是能反复感受到的真实提升。

高速意味着发热，而三星的优秀传统DTG(Dynamic Thermal Guard)自然没缺席。为确保SD Express microSD存储卡性能稳定，P9 Express固态存储卡延续了三星在 SSD 上成熟的动态温控技术，能在长时间写入或高负载游戏过程中保持性能不掉速，即使长时间使用，也能确保存储卡温度始终处于理想水平。加上包括深水防护、耐高低温、防X光、防磁、防摔与防磨损在内的七重防护特性，P9 Express固态存储卡在户外拍摄、运动相机、高强度创作等场景下也能放心使用。值得一提的是，P9 Express固态存储卡还能使用三星魔术师软件验证真伪与查看状态，这对于避免买到假卡、保障数据安全非常关键。

虽然P9 Express固态存储卡对Switch 2来说“专业对口”，但它绝不只属于玩家。P9 Express固态存储卡向下兼容 UHS-I标准，因此在目前大量设备里都能直接使用，比如GoPro、Insta360全景相机、大疆无人机、安卓平板、相机、Windows PC、掌机等设备;而一旦未来这些设备升级到 SD Express 规格，它又能像换了一个“高速形态”一样继续发挥全部性能。这种兼容性让它成为一张真正能用很多年、跨设备迁移也不浪费的高价值卡片。

整体来看，三星P9 Express固态存储卡是近年来microSD领域最具突破性的新品之一。它用极小的体积做到了SSD级别的速度，拥有行业领先的稳定性、可靠性与温控技术，对Switch 2玩家来说是必选扩展卡，从某种程度上来说也是对未来升级计划的提前布局。如果你正在为 Switch 2 寻找高速、稳定、能用很久的扩展卡，或你希望在手机、相机、无人机甚至笔记本上体验“真正的高速移动存储”，三星P9 Express固态存储卡会是那个让你毫不犹豫、可以放心入手的选择。

