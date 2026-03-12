ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > DIYÓ²¼þÆµµÀ

Æß²ÊºçColorflyÐ¡Î²°ÍÐÂÉý¼¶£¬M1P AirÊÛ¼Û599Ôª

2026-03-12 17:00:00 ×÷Õß£ºLR

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿½ñÈÕ£¬Æß²ÊºçColorfly MÏµÁÐ±ãÐ¯ÒôÆµ½âÂëÆ÷È«ÐÂÉý¼¶£¬M1P Air£¬¹Ù·½ÊÛ¼Û£º599Ôª¡£

  ´ÓÇá³ö·¢£¬È«ÐÂ M1P Air ×¢Èë³¬ÇáÂÁ½ðÊô£¬¾«Ñ¡ÓÅÖÊÂÁºÏ½ð½ðÊô²ÄÁÏ£¬¾­¹ý·´¸´CNC¼Ó¹¤´ïµ½ÏË±¡ºñ¶È£¬ÖØÁ¿½ö16g£¬ÄÃÔÚÊÖÖÐ·ÂÈôÎÞÎï£¬Í¬Ê±¼æ±¸ÓÅÐãµÄÄÍÄ¥ÐÔÓëÇ¿Ó²¶È¡£

  Colorfly M1P AirÊÇÒ»¿î¼æÈÝMAC OS¡¢Window¡¢iOS¡¢AndroidµÈÖÇÄÜ²Ù×÷ÏµÍ³µÄUSB¸ßÒôÖÊ½âÂë·Å´óÉè±¸£¬Ê¹ÓÃÈ«ÐÂAKM4493ÒôÆµºËÐÄ´¦ÀíÆ÷+È«ÐÂË«¶ÀÁ¢ÔË·ÅXR2001£¬Êý×ÖÓëÄ£Äâ¶ÀÁ¢¹©µç£¬ÑØÓÃµÚ¶þ´úJitterKill¶À¼ÒÊ±ÖÓ¼¼Êõ£¬Í¨¹ýColorfly UÏµÁÐ²¥·ÅÆ÷Êý×ÖÒôÆµ¼Ü¹¹£¬È«ÃæÌáÉýÐÅÔë±ÈÓëÆµ¿íÐÔÄÜ¡¢·á¸»ÉùÒôµÄ²ã´Î¸Ð£¬´ÓÈÝÓªÔìÈçÁÙÒôÀÖÏÖ³¡µÄ¾²Ú×¸ßÒô¡£

  M1P AirÕû»ú²ÉÓÃÍ¬Öá»·ÐÎ½á¹¹Éè¼Æ£¬²àÉíÑØÓÃMÏµÁÐ¼Ò×åÊ½ÇúÏßÂÖÀª£¬»ìÈÚÁ¢ÌåÃÀÑ§ÓëÈáºÍÊÓ¾õ¡£»úÉíÓÉÐ¿ºÏ½ðµç¶ÆÖÆÔì¶ø³É£¬¼æ¾ß¹âÔóÖÊ¸ÐÓë·ÝÁ¿¸Ð£¬¾ß±¸3.5µ¥¶Ë/4.4Æ½ºâÁ½Â·Êä³ö£¬Áé»îÊÊÅä²»Í¬×è¿¹ÓëÁéÃô¶ÈµÄÊä³öÉè±¸¡£

  M1P Air¿É¼æÈÝÊÐÃæ¾ø´ó¶àÊýÊýÂë²úÆ·£¬°üÀ¨ÇÒ²»ÏÞÓÚÆ»¹ûMac Os/iPad OS/iOSÉè±¸£¬Óë°²×¿ÏµÍ³Éè±¸£¬ÒÔ¼°Windows²Ù×÷ÏµÍ³¡£

  Í¬Öá»·¡¤»úÉíÉè¼Æ

  M1P AirÊ¹ÓÃÐ¿ºÏ½ðµç¶Æ¹¤ÒÕÖÆÔì£¬Í¬Öá»·ÐÎ»úÉíÉè¼Æ£¬½«Õû¸ö»úÉíÒ»·ÖÎª¶þ£¬²àÉíÑØÓÃMÏµÁÐ²úÆ·ÇúÏßÂÖÀªÉè¼Æ£¬¼æ¹ËÁ¢ÌåÃÀÑ§ÓëÈáºÍÊÓ¾õ¡£

  ×¨Òµ²¥·ÅÆ÷ÒôÆµ¼Ü¹¹

  M1P AirÑØÓÃColorfly²¥·ÅÆ÷ÒôÆµ¼Ü¹¹£¬´îÔØ×¨ÎªUÏµÁÐ²¥·ÅÆ÷¶øÉè¼ÆµÄµÚ¶þ´úJitterKill·ÉÃëÊ±ÖÓ¼¼Êõ¡£Í¨¹ýASYNCÒì²½Ä£Ê½ÖØÕûÊý¾Ý£¬Ê¹ÒôÆµÐÅºÅ´«ÊäÈÆ¹ýUSBÊ±ÖÓÓëSRC¸ÉÈÅ£¬Êä³ö´¿¾»ÇåÎúµÄÉùÒô¡£

  ¸ßµÍÔöÒæ£¬Áé»îÊÊÅä

  M1P Air¾ß±¸High/Low¸ßµÍÁ½µµÔöÒæ£¬·Ö±ðÎª¶ú»ú/¶úÈûÓÅ»¯Êä³ö£¬Áé»îÊÊÅäÍæ¼Ò¸÷ÖÖÊä³öÉè±¸¡£

  AKM²Î¿¼¼¶ºËÐÄ´¦ÀíÆ÷

  M1P AirÊ¹ÓÃAKM4493SEQÒôÆµºËÐÄ´¦ÀíÆ÷£¬ÌáÉýÁËÐÅÔë±È±íÏÖ£¬ÉùÒôÎèÌ¨µÄ±³¾°¸ü¼Ó´¿¾»¾²Ú×£¬ÕÃÏÔÒôÀÖÄÚÔÚµÄ×ÔÈ»±¾ÖÊ¡£

  ¡°Ë¿´ø¡±ÏßÀÂÉè¼Æ

  M1P AirÉý¼¶ÁËUSBÊý×Ö´«ÊäÏßÀÂ£¬Ê¹ÓÃ¸ß´¿¶Èµ¥¾§Í­¶ÆÒøÏß»ùºÍ½ðÊô²å×ù£¬ÒÔ¼°¶à²ãÆÁ±Î·À»¤½á¹¹£¬±£Ö¤ÐÅºÅ´«ÊäÓëÁ¬½Ó¸ü¼ÓÎÈ¶¨¿É¿¿¡£

  3.5µ¥¶Ë/4.4Æ½ºâ ¶ÀÁ¢¹©µç

  M1P AirÄÚÖÃÁ½¿éXR2001¶ÀÁ¢ÔË·ÅÐ¾Æ¬£¬3.5/4.4mm¶ÀÁ¢¹©µç£¬³äÅæµÄÇý¶¯Á¦´øÀ´Á¦¶ÈÇ¿¾¢µÄÉùÒôÌåÑé¡£

  UAC1.0 ÓÎÏ·Ä£Ê½

  ³¤°´ÒôÁ¿+£¬Ê¹M1PÇÐ»»ÖÁUAC1.0ÓÎÏ·Ä£Ê½£¬¸ÃÄ£Ê½¿É¼æÈÝSwitch¡¢PS5µÈÓÎÏ·Ö÷»ú£¬¿É³äµ±ÓÎÏ·»ú¸ßÒôÖÊÒôÆµ½âÂëÆ÷Ê¹ÓÃ¡£

  Æß²Êºç Colorfly M1P Air±ãÐ¯½âÂë·Å´óÆ÷½«ÔÚ3ÔÂ12ÈÕÈ«Ãæ·¢ÊÛ£¬¾´Çë¹Ø×¢!

