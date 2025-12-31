【天极网DIY硬件频道】近期存储涨价造成的上下游供应波动愈演愈烈，硬件DIY似乎将在即将到来的2026年变得式微。不过消费级存储领域的创新发展并未停滞，而是开始面向更多独特的个人使用需求，借助强大的性能实力、稳定体验，以及更多独一无二的特性，尝试在未来存储市场开拓属于自己的赛道。

佰维带来的存储“新物种”Mini SSD CL100就是其中之一，它仅有半枚硬币大小，性能却媲美主流固态硬盘，通过全新的产品形态与极致设计，带来便携与性能兼顾的未来存储前瞻体验。

佰维CL100采用极致轻巧的超紧凑设计，整体尺寸仅15×17×1.4mm，重量轻约1g，却能提供最高达1TB的存储容量，颠覆我们对固态硬盘的传统体型与存储容量密度认知。它采用LGA先进封装设计，拥有更稳定可靠的数据传输性能，保障用户日常存储体验，并借此带来出色的防护性与耐用性，支持IP68级防尘防水，最高可承受3米跌落，扛造防摔，满足复杂多变的各种环境下的数据保护需求。

同时，它采用PCIe 4.0×2高速接口与NVMe 1.4协议，顺序读写速度分别高达3700MB/s、3400MB/s，随机读写速度分别高达550K IOPS与650K IOPS。这意味着在3A大作游戏加载、4K/8K高清视频剪辑传输，以及大文件传输等日常应用场景中，CL100都足以提供与许多常规SSD迅捷无二的性能体验。

你可能会问：“既然Mini SSD兼具轻巧、大容量与高性能特点，那我们能够在哪些设备中用上它呢？”目前适配这种新存储形态的设备还不算多，包括壹号本推出的Super X二合一平板、X1 Air三合一PC，以及壹号本飞行家APEX、GPD win5两种Windows掌机这几种便携PC类产品。安装方式采用手机SIM卡相似的卡槽结构，可即插即用，轻松享受TB级大容量存储扩容体验，未来我们也可以期待更多主流设备对这种存储扩容装备的兼容适配。

此外，为了扩展这款Mini SSD的使用场景，佰维也为CL100推出了配套的专用读卡器RD510，借助高规格USB 4协议接口拥有高达40Gbps带宽，可充分发挥CL100的突出性能，轻松读写大文件素材。同时RD510读卡器还内置散热风扇，在各种环境携带使用中提供高效散热与稳定体验。高速读卡器与CL100的组合，可轻松适应影像外录、资料备份等更多灵活的存储需求。

可以说，佰维Mini SSD CL100开启了消费级存储的“隐身”时代，更进一步的小型化便携设计、不缩水的高性能大容量体验，将会是面向未来个人存储需求的一条全新路径，具有强大的发展潜力。

佰维也为旗下这款“新物种”带来了完善的保障体验，包含用户可免费使用的BIWIN INTELLIGENCE正版硬盘管理软件，以及长达3年/1500TBW(2TB容量版)只换不修的保固支持等。目前Mini SSD CL100已经正式上市，并提供512GB/1TB/2TB多种容量可供选择，如果你已经拥有一款适配的便携PC产品，它就是轻松扩容的不二之选。