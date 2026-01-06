【天极网DIY硬件频道】当地时间1月5日，美国拉斯维加斯消费电子展，也就是CES 2026已然拉开序幕。包括国际高端消费类存储品牌Lexar雷克沙在内，多家国际顶级的科技与消费电子类品牌举办了数场全球瞩目的发布会，为我们揭开2026年行业与市场新风潮的一角。

发布会上，Lexar雷克沙正式宣布与阿根廷国家足球队达成官方全球合作伙伴关系，成为球队在2026年度首个官方全球合作伙伴，将足坛传奇历程与冠军精神融入全球领先的存储科技实力，同时成为Lexar雷克沙品牌全球化战略的崭新起点。

1996年诞生于加州的Lexar雷克沙品牌正值30周年之际，始终以"创新、可靠、用户为中心"的核心价值，引领存储领域的技术发展。从早年专注于存储卡的技术研发与标准引领，到当下布局全品类存储产业链，不断创新存储解决方案，Lexar雷克沙目前正依托全链路垂直产业链的整合能力与强大研发实力，将全球化布局覆盖六大洲，服务亿万消费级存储用户。

阿根廷足球协会首席营销官Leandro Petersen在合作发布会上表示："阿根廷足协与雷克沙共同秉持着对领导力、专业性和全球卓越品质的追求，雷克沙三十年来在高可靠性存储领域的深厚积淀，使其成为支持全球创作者、专业人士和球迷记录与庆祝足球激情的理想伙伴。"

Lexar雷克沙表示，未来也将持续服务好顶级球队与体育机构，针对行业特殊需求提供定制化存储解决方案，包括为球队赛事记录与战术分析系统提供高可靠存储，为媒体机构提供应对8K超高清需求的产品，以及为球员提供个人数据存储服务等，种种领域的深度应用构成了Lexar雷克沙展现“冠军级”存储技术的核心场景。

值得一提的是，Lexar雷克沙与阿根廷国家队的合作也带来一系列借力顶级体育IP的联名款存储产品，涵盖人气颇高的雷克沙Air小轻块移动固态硬盘及SL500移动固态硬盘传奇定制版。这些联名产品采用阿根廷国家队球衣标志性的蓝白配色，深度融合实用功能与纪念价值，为全球足球迷打造专属珍藏载体，让每一份足球热爱与独家记忆都得以妥善留存。

在CES 2026展会现场，Lexar雷克沙还带来更多旗舰存储解决方案的展示，不乏各式尖端新品，凭借性能突破与创新设计，精准覆盖用户日益增长的高品质存储需求与多元场景。

例如全球首款容量达2TB的UHS-I microSD卡：Lexar雷克沙Professional SILVER PLUS。它拥有255MB/s的高速读取速度与180MB/s的高速写入速度，不仅能满足常见的移动娱乐设备扩容需求，更是在搭配运动相机等影像产品时轻松驾驭4K 60帧超高清视频录制，成为创作者的得力助手。

同样引人瞩目的还有针对最新个人AI需求打造的存储解决方案，Lexar雷克沙AI Storage Core架构。基于这一架构，雷克沙将推出三大AI级存储产品：适配AI PC高性能计算场景的AI-Grade SSD、为新一代笔电提供即时扩容的AI-Grade Storage Stick，以及支撑8K影像、实时AI分析需求的AI-Grade Card，全面覆盖AI PC、AI摄影、智能机器人等前沿领域，以高性能、高可靠性、高灵活性三大核心支柱，正式开启消费级AI存储时代。

小结

Lexar雷克沙品牌成立30周年之际，全球存储市场正在经历深刻变革，更需要借助存储技术与多种产业的跨界融合创造新的市场机遇。通过与承载着亿万球迷热情与信仰的冠军球队携手，Lexar雷克沙将其在专业影像、高性能存储领域的技术领导力，与体育的激情、联结力相融合，将品牌形象深刻植入全球消费者心智。

2026年1月6日-9日，雷克沙正在拉斯维加斯消费电子展(CES)中央大厅20234号展位，全面展示包括联名款产品在内的全系列旗舰存储解决方案，带领参展观众领略“存储+体育”、“场景+方案”的科技魅力，展现面向前沿AI领域的全链路技术实力。