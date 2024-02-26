多形态存储全明星阵容 Lexar雷克沙2024开年好物推荐

【天极网DIY硬件频道】龙年新春伊始，我们已经在不知不觉中迎来了诸多科技大事件，在新的一年里，可能还有更多或创意新潮、或性能强劲的科技产品与我们见面。

目前的存储市场似乎进入了一个新周期，对我们消费者而言最直观的感受就是价格上涨，以及随之而来的消费意愿降低，那么在行业性的趋势中，就需要更多价格之外的闪光点，以此满足不同存储产品赛道、不同消费者的需求。

2024新春前后，国际存储品牌Lexar雷克沙就带来了诸多令人耳目一新的变化，多种形态的存储新品在各自的赛道领先行业、触及用户需求，为消费者提供更多价值，接下来我们一起了解。

“遥遥领先”的智能终端扩容之选 Lexar雷克沙NM存储卡512GB

参考售价：389元

作为智慧终端存储协会(ITMA)推出的标准化产品，NM卡成为了华为、荣耀等品牌手机理想的存储扩容介质，凭借小型化特点在Nano SIM卡槽中提供额外的存储扩容能力，并成为拍摄创作的得力助手。

Lexar雷克沙新推出的NM存储卡512GB版，可存储高达88000张的2000万像素照片，或是530分钟的4K分辨率视频。对于在影像能力上拥有出色表现的这一部分手机而言，可以说是极具性价比的扩容选择。

实测数据显示，Lexar雷克沙NM存储卡的连续读取速度可达94.35MB/s，连续写入速度达87.31MB/s，超过了标称90MB/s读取、85MB/s写入的性能水平，达到V60标准以上，足以应对手机4K视频拍摄需求。

NM存储卡，应当说是近年来较为新颖的一种存储形式，在尺寸规格方面进行创新，拥有更小体积、更高存储密度、恰当的性能，并与有相当存量的目标用户群体需求契合。

值得一提的是，这款NM存储卡还配合新春主题推出了龙年限定版，拥有更加高辨识度的外观设计，想要使用和收藏这样一款存储产品的消费者不要错过。

轻薄笔记本与掌机伴侣 Lexar雷克沙PLAY 2230固态硬盘1TB

参考售价：599元

接下来是另一款紧凑型存储产品。伴随着Steam Deck、ROG Ally，以及更多Windows掌机的火爆，2230固态硬盘从一个小众的品类逐渐出圈。许多设备在需要2230固态硬盘的同时，也仅配备了一个NVMe M.2硬盘插槽，这就对于唯一存储设备的性能、容量、稳定性提出了更高要求。诸多国内外存储品牌开始发力这个原本小众的赛道，为用户提供更丰富的选择。

Lexar雷克沙新推出的PLAY固态硬盘目前在售有1TB容量版本，采用PCIe 4.0接口、标准的M.2 2230规格与单面颗粒设计，能够充分适配采用2230 M.2固态硬盘位的游戏掌机、轻薄本等设备。

盘身表面采用时尚动感的红蓝渐变配色标签，且为纳米铜箔符合材料，具备更强的散热性能。散热标签下，PLAY固态硬盘配备了慧荣科技SM2269XTF主控与一颗江波龙自封TLC存储颗粒，采用无DRAM设计，拥有HMB机制与SLC Cache智能缓存技术。Lexar雷克沙官方信息显示其连续读取速度可达5200MB/s，连续写入速度可达4700MB/s，随机读写最高均达到800K IOPS，1TB版本使用寿命为600TBW，且拥有5年质保。

实测结果显示，PLAY固态硬盘在台式PC平台可达到5251.76MB/s的连续读取速度，4702.55MB/s的连续写入速度，超出标称水平，表现优异。单线程单队列的随机4K读取速度也达到了68.88MB/s，充分满足使用场景中的性能需求。

使用HD Tune Pro软件继续测试，设置连续写入和读取200GB文件，可见橙色曲线记录下的连续写入速度维持在约4000MB/s，蓝色曲线记录的连续读取速度则在一开始为3500MB/s左右，并在约165GB文件出提升至接近4500MB/s，全程没有离开模拟SLC缓存，且波动幅度较小，稳定性出色。在测试过程中，PLAY SSD的最高工作温度为68摄氏度。

综合来看，Lexar雷克沙PLAY固态硬盘具有充满活力的外观设计，合适的外部散热与温控配置，最终能够为内部空间紧凑、散热压力大的游戏掌机、轻薄本等用户设备提供稳定的性能。接下来它则迫切需要推出更大容量版本，服务玩家的使用需求。

极速直连 ProRes外录 雷克沙SL500移动固态硬盘1TB

参考售价：709元

数字时代几乎人人必备至少一种移动存储设备，而目前随着存储与传输技术进步，更高性能的移动固态硬盘被更多用户选择，代替常规的U盘满足日常工作、数据传输、影像存储等需求。

Lexar雷克沙此前也推出了一款高速移动固态硬盘SL500，采用USB 3.2 Gen2x2规格的Type-C高速接口，标称读写速度高达2000MB/1800MB每秒，不仅带来极致的传输效率，也能确保4K-60帧高品质视频录制的稳定性。此外提供了512GB、1TB、2TB、4TB四种容量版本。

SL500重43g薄至4.8mm，银行卡大小的全金属超薄设计带来更好的散热效果和抗冲击性。表面为弧度金属磨砂表面处理，质感高端专业的同时触感舒适，适合商务人士或专业摄影人士。小巧的体型也使其更适合与手机、微单等搭配使用，将在未来上市的磁吸版还可直接贴合至手机背面。

使用台式PC平台高速USB Type-C接口进行测试，可见连续读写速度高达2012.12MB/s与1784.85MB/s，达到标称水平。

进一步使用HD Tune Pro软件进行连续200GB文件写入与读取测试，可见连续写入过程中初始速率为1.7GB/s左右，离开虚拟缓存后依旧可达1.2GB/s以上，读取速度则全程维持在约1.9GB/s，读写曲线十分稳定，表现优异。

实测环节，我们搭配一台iPhone 15 Pro进行4K 60帧ProRes Log高品质视频的外录。进行约12分钟视频拍摄，总文件大小达到了133GB，使用红外可视温度计测量SL500表面温度为28.5摄氏度，仅略高于室温25摄氏度。

作为全球一线存储大厂，Lexar雷克沙产品的性能与品质值得信赖，而SL500作为高速移动固态硬盘的整体性能表现更显优异，尤其全金属超薄的卡片设计能够带来更佳的散热面积，与慧荣打造的单主控表现也稳定优秀。