酷睿Ultra 9 285K/Ultra 5 245K首发评测：性能小提升，游戏场景能效更好

【天极网DIY硬件频道】10月10日，英特尔正式带来了代号Arrow Lake的酷睿Ultra 200S系列台式机处理器，并首次将NPU引入桌面端。相比与前代产品，Arrow Lake迎来全新CPU与GPU架构、NPU、封装工艺，不仅性能获得了提升，而且大幅降低了游戏场景的功耗，那么这代酷睿Ultra 200S的表现究竟如何呢？下面就带大家一起来看看。

Arrow Lake采用了分离模块设计，通过Foveros 3D封装技术将SOC模块、计算模块、I/O模块、GPU模块整合到一起，其中CPU采用代号Lion Cove的性能核与代号Skymont的能效核，与9月初发布的英特尔酷睿Ultra 200V系列处理器(代号Lunar Lake)相同，而且也取消了超线程。(Arrow Lake制程工艺均采用台积电解决方案，计算模块为N3B、GPU为N5P、SOC与I/O模块为N6，并没有采用英特尔自家的Intel 7、Intel 4制程工艺。)

其能效核相较于上一代处理器(Gracemount)带来了32%的IPC提升，性能核相比上代(Raptor Cove)IPC提升9%。另外，如今能效核与性能核的迭代升级提供了足够的多线程性能支持，所以这代产品综合考量后去掉超线程。

Arrow Lake集成了与Meteor Lake相同的Xe-LPG架构的核显，可以在内容创作方面为用户提供更多支持，如其Xe媒体引擎提供多种格式硬件编解码，包括最新的8K XAVC等，提升创作效率。同时，它还具备Xe矢量引擎、支持DP4a AI加速指令，提供最高8 TOPS的算力。

英特尔还首次将NPU引入了桌面端，Arrow Lake配备了NPU3，能够提供最高13TOPS的AI算力，加上CPU、GPU的AI能力，平台总体算力最高可以达到36 TOPS。

我们首批拿到的是酷睿Ultra 9 285K和酷睿Ultra 5 245K。前者拥有8颗性能核和16颗能效核，核心数量与前代保持一致，但此次并不支持超线程，所以总共是24核24线程，性能和基础频率为3.7GHz，最高睿频频率5.5GHz，睿频Max 3.0频率5.6GHz，TVB频率5.7GHz，对比前代有所降低;能效核基础频率为3.2GHz，最高睿频可以达到4.6GHz，均比前代有所提升。缓存方面，每颗性能核独享3MB的二级缓存，共24MB，能效核核则是每个集群(4颗)共享4MB，共计16MB，合计的二级缓存最多达40MB，三级缓存为36MB。酷睿Ultra 9 285K的基础功耗依然和前代一样是125W，而最高睿频功耗则为250W，降低了3W。

后者则为6颗性能核和8颗能效核心的组合，共14核心14线程，性能核基础频率为4.2GHz，最高睿频为5.2GHz，对比前代小幅下降，能效核基础频率为3.6GHz，最高睿频达到了4.6GHz，比前代提升了不少，二级缓存为26MB，三级缓存24MB，基础功耗还是125W，最高睿频功耗为159W。

这次酷睿Ultra 200S首次放弃了DDR 4内存，全系仅支持当下更为主流的DDR 5内存，最高支持DDR5 6400MHz，当然大家是可以自己继续超频的。

酷睿Ultra 200S系列改成了新的LGA1851封装接口，必须搭配新的800系列芯片组主板。这次测试我们使用的便是七彩虹全新发布的iGame Z890 FLOW主板。整体采用白色设计，延续了iGAME FLOW波浪形的家族风格，更加的动感，在同类产品中独树一帜，颜值这块是蛮高的。

I/O接口、供电部分、主板芯片以及M.2硬盘位等位置都覆盖有大面积的散热装甲，而且波浪形装甲边缘还使用多重CNC切割的亮面线条进行了勾勒。

iGame Z890 FLOW在右侧的I/O装甲上装备了一条ARGB灯带，可通过iGame Center进行调整。

主板采用了20+1+1+1相强供电，90A旗舰级DrMos，可以轻松应对酷睿Ultra 9 285K这样的旗舰处理器。

主板提供了四个内存插槽，并且都进行了金属加固，耐用性更为出色，最大支持192GB内存容量。

我测试使用的是七彩虹CVN・银翼系列内存条，银白配色的马甲和主板非常的搭，还支持银河RGB灯效，非常的炫。

PCIe接口这块，上面这个为PCIe 5.0 ×16规格，周围使金属装甲进行了加固。

下面还有1个全长的PCIe 4.0 ×4插槽，同样经过了加固，上面则是一个PCIe 4.0 ×1插槽。

主板提供了5个M.2硬盘位，最上面的为PCIe 5.0 ×4规格，能够支持速度超10Gbps的PCIe 5.0 固态硬盘，所以也单独配备了更厚的散热装甲更好的进行散热。

其余的4个均为PCIe 4.0x4规格，覆盖了一整块散热装甲。

I/O接口这块，除了常规的USB-A和视频接口外，两个USB Type-C接口都是USB 4的，有着更快的传输速率。还提供了一键升级BIOS、一键清除BIOS按键。

显卡则是七彩虹iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC，它采用了全新复古艺术风格“波普”风格的设计，正面的多彩渐变根据光线不同发生变化，侧面还提供了漫画RGB特效灯光，整体颜值非常高，而且整体白色的配色与主板同样很搭。它采用16pin(12+4)供电，提供一个HDMI 2.1接口、3个DP1.4a接口，最多支持四屏显示，还配备了一键超频按钮。

其余配件就不多做介绍了，配置表格如下：

理论性能

先来看理论性能测试，测试项目包括CPU-Z、CINEBENCH R20/R23/R24、GeekBench 6、V-Ray、X264等，酷睿Ultra9 285K测试结果如下：

酷睿Ultra 5 245K测试结果如下：

从测试成绩来看，酷睿Ultra 9 285K单核性能对比酷睿i9-14900K领先约6-7%，多核性能提升约在8-10%。

酷睿Ultra 5 245K这边也差不多，在单核和多核性能上对比酷睿i5-14600K均有一定程度的提升，差不多在10%这样。

然后是主要针对游戏的3DMark CPU Profile测试，2和4主要是针对DX9等老游戏，调用的核心相对较少，8线程则是DX 12的一些大作。酷睿Ultra 9 285K的3DMark CPU Profile测试结果如下：

对比酷睿i9-14900K提升大概在10%左右，还是比较可观的。

酷睿Ultra 5 245K的3DMark CPU Profile测试结果如下：

酷睿Ultra 5 245K的提升则更大一些，尤其是多线程这块，最高达到了约36%。

虽然酷睿Ultra 200S系列处理器对比前代有着全新的制程工艺和核心，IPC性能得到了提升，但性能核心频率上却有所降低，理论性能的提升并不算很明显。

游戏实测

说完了理论性能上的提升，接着就通过实测来看看处理器在游戏当中的表现吧。我们选择了包括《黑神话：悟空》、《古墓丽影：暗影》、《无主之地3》、《荒野大镖客2》、《极限竞速：地平线5》以及《赛博朋克2077》在内的10款游戏进行了测试，为了避免显卡瓶颈，我们优先选择了1080P分辨率进行了测试，当然同样会给出2K分辨率的测试结果供大家参考，搭配的显卡就是七彩虹的RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC。酷睿Ultra 9 285K的1080P分辨率测试结果如下：

酷睿Ultra 9 285K与前代酷睿i9-14900K相比属于是各有胜负，多数游戏属于在基本持平，在《极限竞速：地平线5》中的领先最多达到了8%，《F1 2023》落后最多，不过最大差距都没有超过10%

酷睿Ultra 5 245K测试结果如下：

结果和酷睿Ultra 9 285K差不多，酷睿Ultra 5 245K和酷睿i5-14600K各有胜负，多数游戏基本持平，《极限竞速：地平线5》中的领先最多，达到了9%，《零之曙光》落后最多，同样最大差距没超过10%。

接着看看2K分辨率，酷睿Ultra 9 285K测试结果如下：

落后和领先的游戏和1080P差不多，不过整体的差距变得更小了一些，基本属于是在同一水平了。

酷睿Ultra 5 245K测试结果如下：

同样是差距变的更小，两者基本是在同一个水平线上了。

从测试结果来看，两款处理器在游戏体验这块，对比前代属于一个基本持平的状态，无论是领先还是落后的幅度都并不大，依然是一颗非常出色的游戏利器。当然，我个人觉得还有继续提升的空间，期待下后续的优化。另外，此前英特尔也有强调，新一代处理器在游戏场景下的能效表现更为出色，所以我这里挑了当下非常热门的国产3A大作《黑神话：悟空》以及前两年的“显卡杀手”《赛博朋克2077》在对比下酷睿Ultra 200S与前代在能效这块的表现。以酷睿Ultra 9 285K为例，选择2K分辨率，均运行内置的测试软件，并记录其功耗表现，结果如下：

从结果来看，酷睿Ultra 9 285K在和酷睿i9-14900K基本相同的帧率表现下，CPU功耗明显要更低，游戏场景下的能效表现有着非常大的进步。

生产创作

当然，除了游戏外，PC还是很多人的生产力工具，帮助他们应对日常各种的工作，不仅有网页浏览、视频会议、文档编辑的轻负载需求，还有图片处理、视频编辑以及3D建模等高负载需求。所以我这里选择了多款生产力测试软件，覆盖了日常办公、内容创作以及专业3D建模等诸多使用场景。首先来砍日常办公经常会用到的Office这套，两款处理器的表现都很不错，基本没啥差距，都能很好的应对这些办公软件。

CrossMark测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率。整体表现都非常不错，两款处理器基本都与与前代的分数持平。

内容创作这边，主要测试图像处理这块，涉及到Photoshop和Lightroom两款软件，得分都是蛮高的，酷睿Ultra 9 285K略微领先于酷睿Ultra 5 245K，同样是和前代产品在同一水平。

除了非常不错的游戏性能外，两款酷睿Ultra 200S系列处理器同样也能提供很强的生产创作效率，是游戏利器，亦是得力的生产力工具。

XTU超频

全新的酷睿Ultra 200S系列处理器同样支持超频，利用XTU可以对比核心频率、核心电压等参数进行调节，相比于去Bios里面调节参数要方便直接一些，可以进一步榨干它的性能。

当然，对于普通消费者来说，可以使用更加方便的一键超频，以酷睿Ultra 9 285K为例，开启超频后，两颗5.7GHz的性能核没有变化，其余性能核从5.4GHz来到了5.5GHz，剩余的能效核从4.6GHz来到了4.7GHz，整体的性能有小幅的提升。

评测总结

总的来说，作为英特尔全新一代的桌面处理器，酷睿Ultra 200S在理论性能上有小幅的提升，游戏性能和生产创作方面则基本与前代持平，我觉得后续还是有着一定的优化空间。当然，游戏场景的功耗对比前代有着非常明显的降低，能效这块确实有着更为出色的表现。另外，这次还加入NPU，虽然算力不算高，但作为专门为人工智能和机器学习场景而设计的处理器，它能够帮助帮助CPU和GPU分担一些它更为擅长的AI任务，如智能抠像、图像降噪等等，有着不错的应用场景。

我觉得酷睿Ultra 200S可以算是英特尔的一个新的“开始”，无论是移动端还是桌面端目前都已经迈入了“Ultra”的大门，期待后面能够带来更让人惊喜的产品吧。