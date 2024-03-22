PCIe 4.0性价比旗舰 WD_BLACK SN850X体验

【天极网DIY硬件频道】PCIe 5.0 SSD一定会是未来的趋势，但是在现阶段，PCIe 5.0 SSD却并没有像想象中那么普及。从某种程度上来说，PCIe 5.0 SSD所带来的夸张的传输速度、低延迟优势并没有对冲掉它的短板――可观的发热量、更高规格的接口以及高昂的价格。对于刚刚经历过SSD价格大跳水的消费者来说，2024年，一款性价比旗舰级SSD似乎更值得大家选择。

于是我们又把目光转向了WD_BLACK，在2022年他们推出了专为硬核游戏而生的WD_BLACK SN850X NVMe SSD，即便是在两年后，这款旗舰级NVMe SSD依然保有着优秀的性能表现以及出色的性价比，在PCIe 4.0笔记本、主板设备占据主流的市场上，WD_BLACK SN850X已经经过了消费者检验，单平台百万+的出货也证明了这一点。那么这款SSD表现如何呢？我们具体来了解一下。

WD_BLACK SN850X NVMe SSD拥有散热片和无散热片两个版本，其中无散热片版本设计了三种规格，分别为1TB、2TB和4TB。我们此次体验的是无散热片1TB版本。

测试平台的配置基本如下。

此次我们搭建的测试平台在配置上基本算是拉满。处理器升级为第14代英特尔酷睿i9-14900K，主板选用ROG STRIX Z790-F Gaming WiFi II，拥有多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口;搭配32GB的Crucial DDR5-5600MHz高频内存，确保WD_BLACK SN850X能发挥出它应有的性能。

首先我们来看基本参数。

根据CrystalDiskInfo软件给到的数据，WD_BLACK SN850X支持PCle 4.0×4通道，理论带宽为8GB/s。SSD固件版本为620241WD，支持S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache功能，采用NVMe 1.4标准。

首先我们采用CrystalDiskMark 8.0.4c对WD_BLACK SN850X的读写能力进行测试。经过数次测试可以看出，WD_BLACK SN850X顺序读取速度能够达到6964MB/s，写入速度也能够达到6376MB/s，在PCIe 4.0 NVMe SSD产品中处于领先位置。值得一提的是，更大容量(2TB、4TB)的WD_BLACK SN850X顺序读取速度能够达到7300MB/s，写入速度可达6600 MB/s，接近PCIe 4.0接口的上限。

除了出色的顺序读写速度，WD_BLACK SN850X在随机读写性能方面表现同样出色。所谓的随机读写也就是不遵循文件的先后顺序，可以从数据的任何节点进行读取和写入。随机读写又以4K随机读写性能最为关键，一块SSD的4K随机读写的性能对于很多琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等影响明显，4K随机读写速度也是影响用户日常使用体验的关键。

WD_BLACK SN850X在Q32T16的4K随机测试中表现出色，读取速度能够超过800K IOPS，写入速度能够稳定达到1161K IOPS以上。作为一款游戏SSD，WD_BLACK SN850X出色的4K随机性能可以帮助在游玩各类3A大作的时候快速加载地图、更快地完成存档操作;而游戏内的激烈对战、招式释放、不同可能性选项的触发都依赖于4K随机性能，WD_BLACK SN850X的性能也完全足够，不会出现卡顿乃至闪退问题。

我们通常也会使用HD Tune PRO对SSD进行一个比较全面的测试，HD Tune PRO主要功能包括传输速率检测、健康状态检测、温度检测及磁盘表面扫描等。我们使用HD Tune PRO往WD_BLACK SN850X中写入约150GB的文件，1TB版本的WD_BLACK SN850X并未出现掉速现象。

使用ATTO测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度，可以看到WD_BLACK SN850X的读取速度最高可达6.28GB/s，写入速度最高可达5.92GB/s。在数据大小为64KB时WD_BLACK SN850X的速度就已经趋于稳定，此后其读写速度可以始终保持在峰值状态。

此外，我们还对WD_BLACK SN850X进行了TxBench软件测试，具体数据见上图。

我们还对WD_BLACK SN850X进行了3DMark存储基准测试。这项测试可以很好地反映PCIe 4.0 SSD在内的存储硬件对游戏体验的影响，主要是基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能。例如《战地5》《使命召唤15：黑色行动4》以及《守望先锋》三款游戏的启动加载过程;在运行守望先锋的同时使用OBS录制1080P游戏视频的过程;将《反恐精英：全球攻势(CSGO)》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程等等。这个存储基准测试涵盖了PC游戏玩家所能遇到的与存储性能相关的方方面面，很大程度上都会考验到4K随机读写性能。

在3D Mark推出的专业存储基准测试中，WD_BLACK SN850X获得了非常优秀的4706分，处于整体产品的前列，带宽来到802.92MB/s，平均存取时间仅为38μs。

此外在PC Mark 10软件完整系统盘测试中，WD_BLACK SN850X得分3131，带宽495.62MB/s，平均存取时间53μs。这项成绩表现一般，WD_BLACK SN850X还是更适合作为游戏盘来使用。

软硬件搭配能让SSD的使用更加个性化，提升SSD的潜力。WD拥有Dashboard仪表板软件就能很好地与WD_BLACK SN850X相配合。Dashboard仪表板界面清晰明快，黑色底色搭配橙色文字让整体视觉观感干净利落，十分醒目。我们可以在这款软件中了解自己的SSD的基本情况，包括容量、运行状况、目前接入的接口速度以及温度，还可以在运行时实时查看性能表现。

在工具选项中，我们可以看到SSD的固件更新入口，也可以对SSD进行擦除操作和S.M.A.R.T.诊断。

值得一提的是，WD_BLACK SN850X升级了游戏模式(Game Mode) 2.0，支持游戏预加载技术，当游戏模式设置为“自动”时可以自动检测用户玩游戏，提前将数据读入缓存，减少游戏加载时间，并优化算法优先写入，持续进行高速稳定的数据传输，加快游戏的加载效率。在我们实际的体验过程中，开启游戏模式确实可以更快地加载游戏场景、关卡或者不同区域，加载时间可以节省数秒。

除了游戏预加载技术，游戏模式2.0还带来了自适应热能效管理和负载均衡等功能，优化高负载运行时的功耗以及发热情况，以保持在合适的温度区间进行工作。而负载均衡则是针对任务顺序进行优化，优先处理读取操作，并通过调整其他后台调度提供更短的延迟和更佳的游戏体验。由于我们体验的是非散热片版本，因此在具体使用过程中，我们仍然建议用户为其加装散热片，这样也更有利于SSD的持续运行。

最后来总结一下，作为一款2022年就发布的PCIe 4.0 SSD，WD_BLACK SN850X在现在看来依然具备出色的硬件性能与实际使用表现，市场还是高估了PCIe 5.0 SSD的普及速度，而经过2023年的存储行业价格跳水，WD_BLACK SN850X的性价比更加凸显，在一众竞品中显得格外有竞争力，当你有换盘需求的时候，WD_BLACK SN850X很值得考虑。