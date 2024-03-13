三星990 EVO体验评测：从PCIe 4.0到5.0如何承上启下

【天极网DIY硬件频道】首款消费级PCIe 5.0 SSD上市已经有一段时间了，但是PCIe 5.0的推行似乎并不像想象中的那么快。目前已有的PCIe 5.0 SSD价格相当于PCIe 4.0产品要更高，此外PCIe 5.0 SSD的发热量极大，这些产品往往会加入厚厚的散热片，从而保证热量快速散出，保证硬盘可以运行在正常的温度区间。

毫无疑问，PCIe 4.0 SSD仍然是消费市场的主流，不过伴随着接口升级的趋势，如果一款SSD既可以支持PCIe 4.0，又能支持PCIe 5.0，在用户的升级换代和日常使用中就能有比较好的兼容性。三星990 EVO就是一款基于PCIe 4.0、同时能够支持PCIe 5.0的SSD。对于不少用户来说，三星990 EVO可以完美兼容目前正在使用的PCIe 4.0主板，且在未来想要换用PCIe 5.0主板时，990 EVO也依然有不错的速度表现。

那么三星这款全新的990 EVO表现如何呢？我们通过本篇评测了解一下。

首先我们来看这次的测试平台。处理器为第13代英特尔酷睿i7-13790F，主板选用ROG STRIX Z790-E Gaming WIFI，拥有一个PCIe 5.0接口和多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口;搭配64GB的Crucial DDR5-4800MHz高频内存，系统盘则选用自家的980 PRO散热片版，保证990 EVO发挥出它应有的性能。本次我们将对990 EVO进行PCIe 5.0和PCIe 4.0两个接口的测试。

通过CrystalDiskInfo软件了解测试硬盘的基本信息。我们此次测试的三星990 EVO为1TB版本，软件并未识别出它走的通道。实际上，990 EVO采用PCIe 5.0×2通道，并不是完整的PCIe 5.0×4，并兼容PCle 4.0×4通道。SSD固件版本为0B2QKXJ7，支持S.M.A.R.T功能，采用NVMe 2.0标准。此次的990 EVO采用的是三星的第六代V-NAND TLC颗粒，主控为5nm工艺的Piccolo。

我们首先来看基于PCIe 4.0接口的990 EVO测试成绩。

CrystalDiskMark 8.0.4c对990 EVO的读写能力进行测试。三星990 EVO在硬盘的顺序读写速度分别能够达到5046.39MB/s和3699.54MB/s。TxBench测试中，其顺序读写速度基本基本能够处于主流PCIe 4.0 SSD水准。

3DMark存储基准可以帮助玩家评估各类存储设备，包括混合硬盘、SATA SSD以及PCIe SSD在内的存储硬件对游戏体验的影响。3DMark存储基准测试基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能。例如《战地5》《使命召唤15：黑色行动4》以及《守望先锋》三款游戏的启动加载过程;在运行守望锋的同时使用OBS录制1080P游戏视频的过程;将《反恐精英：全球攻势(CSGO)》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程等等。这个存储基准测试涵盖了PC游戏玩家所能遇到的与存储性能相关的方方面面，而这些任务很大程度上都会考验到4K随机读写性能。

在3D Mark的专业存储基准测试中，基于PCIe 4.0接口，990 EVO获得了4064的分数，带宽能够达到693.08MB/s，平均存取时间也仅为44μs。四项针对游戏的操作模拟带宽――录制游戏321.67MB/s、安装游戏365.37MB/s、保存游戏385.25MB/s、移动游戏3156.89MB/s。

PCMark10完整系统盘基准测试涵盖一系列来自流行应用程序(例如内容编辑或游戏)和常见任务的真实轨迹，通过模拟这些使用场景全面测试硬盘的性能。在PC Mark10软件的完整系统盘测试中，基于PCIe 4.0接口的990 EVO取得了比较明显的优势。测试成绩达到了3831，平均带宽615.92MB/s，平均存取时间也仅有44μs。

因为990 EVO支持PCIe 5.0×2，因此我们也将其放到PCIe 5.0接口上进行测试。

首先我们采用CrystalDiskMark 8.0.4c对990 EVO的读写能力进行测试。

经过数次测试可以看出，三星990 EVO在硬盘的顺序读写速度、尤其是写入速度方面相较于前代970 EVO Plus有了明显的提升，其顺序读取速度能够达到5047.27MB/s，写入速度也能够达到4129.57MB/s。而三星970 EVO Plus的顺序读写速度仅为3500MB/s和3200MB/s。读取速度提升43%，写入速度接提升近30%。

除了顺序读写性能，随机读写性能也是影响我们日常使用硬盘体验的重要方面。顺序读写可以理解为“按照最优速度进行连续顺序读写”;随机读写具有随机性，不用遵循文件的先后顺序，这里我们以4KB(磁盘读写最小的文件)作为主要参考数据。4K随机读写的性能对于很多琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等影响明显。具体到游戏中，无论是地图加载、游戏存档还是对战过程中的招式释放、可能性选项加载，都会考验到硬盘的4K随机性能。

在三星990 EVO的4K随机读写中，关键的Q32T16读取性能能够达到690K IOPS，写入性能也能超过770K IOPS，是一款随机性能相当优秀的固态硬盘。

我们通常也会使用HD Tune PRO对硬盘进行一个比较全面的测试，HD Tune PRO主要功能包括硬盘传输速率检测、健康状态检测、温度检测及磁盘表面扫描等。我们使用HD Tune PRO往990 EVO中写入约100GB的文件，借以观察当SLC缓存耗尽后硬盘的传输情况。而在100GB文件写完之后，990 EVO缓存并没有写满，读写速度都保持了稳定。

使用ATTO测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度，可以看到990 EVO的读取速度最高可达4.71GB/s，写入速度最高可达3.45GB/s。在数据大小为256KB时990 EVO的速度就已经趋于稳定，此后其读写速度可以始终保持在峰值状态。

此外，我们还对990 EVO进行了TxBench软件测试，具体数据见上图。TxBench的测试成绩基本与PCIe 4.0水平相近。

在3D Mark推出的专业存储基准测试中，990 EVO获得了4078的分数，处于整体产品的前列，带宽能够达到698.01MB/s，平均存取时间仅为44μs。

我们可以看到，各子项的成绩――其中移动游戏的带宽能够达到3168.17MB/s(测得高值)，录制游戏带宽也能达到328.35MB/s。与PCIe 4.0水准基本持平。

此外在PC Mark 10软件完整系统盘测试中，990 EVO得分2869，带宽447.47MB/s，平均存取时间57μs。

我们来小结一下。整体来看，三星990 EVO的顺序读取速度能够达到5000MB/s、顺序写入的速度也能达到4000MB/s的水准，远远领先于前代的970 EVO Plus。这个速度并没有达到PCIe 4.0旗舰级SSD，算是一款中端主流PCIe 4.0 SSD的定位。在面对4K随机读写的任务需求时，尤其是以围绕以游戏为主的各类操作时，990 EVO的表现可圈可点。990 EVO对于PCIe 4.0×4的支持让它在某些场景下能够更好地发挥带宽优势，它很适合日常办公、休闲游戏，而兼容PCIe 5.0×2则让它在即将到来的PCIe 5.0时代具备了适应性。同时，由于支持HMB技术，990 EVO能够实现更好的温控和速度表现，十分亮眼。

硬盘的稳定程度很大程度上受自身发热的影响，高温会对包括NAND在内的主要组件的寿命产生负面效果。为了解990 EVO在高负载工作中的发热情况，我们对硬盘进行了一轮强度测试。待机温度为43℃，不加主板原装的散热片，在10分钟高强度读写大文件测试之后，三星990 EVO的温度最高达到了近70℃，PCIe 5.0 SSD的发热的确值得关注。

不过在加装了散热片之后，经过同样的测试流程，PCIe 5.0接口上的990 EVO最高温度就只有52℃了，是一个能持续工作的温度状态。三星990 EVO 固件设计不会达到动态散热保护(DTG)点，并在硬盘的背面也设计了散热器标签，可以帮助硬盘快速导热，配合外界散热模组能更快地将热量排出。

正如你看到的这张有关温度的截图，他们来自于三星专为存储产品打造的魔术师软件。魔术师软件不仅拥有友好的用户体验设计界面，还可以提供个性化的固件检查以及针对个人用户的附加设定功能。软件能主动通知用户可用的下载更新，更新固件有助于使设备始终保持在最新的稳定环境中。软件解决方案能监控、管理并维护硬盘运行，能够进一步提升硬盘性能。

值得一提的是，如果消费者购买了三星存储SSD，可以通过魔术师管理软件来验证是否为正品，这样也能够方便用户维护自己的合法权益。目前Magician魔术师管理软件已经更新至8.0.1版本。用户能够在软件内对包括三星旗下SSD在内的各存储设备的状态进行整体把控。软件支持用户查看各盘的具体信息，也可以对硬盘进行执行诊断扫描、PSID(物理安全码)恢复、切换性能优模式等操作，同时也可以安全擦除数据、还原以及加密驱动器。现在魔术师软件还支持数据迁移功能，用户安装或升级固态硬盘更加方便。

写在最后

三星为什么要在现在这个时间点推出一款PCIe 4.0×4、但又兼容PCIe 5.0×2的SSD呢？这其实源自于三星对于SSD领域的发展趋势的洞察和推断。在消费级PCIe 5.0 SSD发展的初期，三星并没有像友商一样争先发布产品，截至目前的PCIe 5.0 SSD市场情况大家也有目共睹。在这段时间内，三星凭借成熟的经验和研发积累在PCIe 4.0市场取得优势，980 PRO、990 PRO及其衍生版本代表着消费级PCIe 4.0 SSD的顶尖水准。而现在，三星认为是兼容PCIe 5.0的时候了。

根据英特尔的CPU路线图规划，未来第15代Lunar Lake CPU预计将以低功耗架构设计，并且支持PCIe 5.0。但是很明显的一点是，以目前满血PCIe 5.0 SSD的发热量和功耗情况很难在笔记本中应用，极高的发热和功耗不符合笔记本的使用场景。如何控制SSD的散热和功耗，让PCIe 5.0 SSD可以上笔记本就成了亟待解决的问题。或许990 EVO是三星针对这一问题给出的解决方案。990 EVO能够发挥PCIe 4.0接口的主流性能，同时在接入PCIe 5.0接口时仅采用2通道，让SSD在兼顾发热量和功耗的同时也能保持PCIe 4.0 SSD的性能水平，很适合笔记本设备使用。三星大胆判断，未来的笔记本上将搭载PCIe 5.0×2的接口，990 EVO将是最优选。

所以说，990 EVO的推出更像是一次“豪赌”。对于目前已有PCIe 4.0接口的用户来说，这块盘能让你更加平滑地过渡到即将到来的PCIe 5.0时代，定位于日常使用的990 EVO并不像990 PRO这种旗舰级SSD追求最高速，而是能在不同代际的接口之间实现水平一致的速度。此外，三星拥有十分出色的售后服务和产品保修，硬盘支持5年有限保修，十分可靠。可以说990 EVO不仅是一款符合目前消费者需求的SSD，同样也布局了未来，它是一款值得期待的产品。

目前990 EVO正在各大平台热卖中，1TB版本到手价不高于699元，2TB版本更是低至1299元!同时还会搭配返卡活动，有加装固态硬盘或换盘的朋友们可以考虑一下!

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