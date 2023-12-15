三星PRO Ultimate存储卡体验评测：“终极”在哪里？

【天极网DIY硬件频道】此前，三星存储卡已经有PRO Plus、PRO Endurance、EVO Plus等系列。今年，三星在存储卡产品线上表现十分活跃，PRO Plus系列两款存储卡新品感觉发布了没多久，新一代的PRO Ultimate存储卡就闪亮登场。

我们最近也是拿到了PRO Ultimate系列的两款产品，一张SD卡以及一张microSD卡，大家就一起来看看新款的PRO Ultimate存储卡到底“终极”在哪里吧!

三星推出PRO Ultimate终极系列存储卡的目的可以说十分明确――目前，以无人机、运动相机、单反相机等数码产品为主要创作工具拍摄的高分辨率内容越来越多，无论是普通用户还是专业创作者不间断地处理大容量素材的情况越来越普遍，拍摄写入、转存、读取、数据分享，伴随着数据量的提升，这些操作对存储卡提出了更高的要求。PRO Ultimate能够满足创作者对于存储卡产品超高速度和可靠性能的需要。

关于UHS-I总线速度模式

在进入本期评测之前，我与大家分享一下有关UHS-I总线标准的技术细节。

三星PRO Ultimate系列采用UHS-I(Ultra High Speed超高速总线接口)总线标准，表现在存储卡上，也就是我们常说的只有一排“金手指”。UHS是与SDXC同时推出的SD卡总线标准，适用于SDHC和SDXC。PRO Ultimate SD卡保持了SDXC规格，该规格最大支持2TB容量(PRO Ultimate SD卡最大容量为512GB);与之相对的，SDHC规格最大仅支持32GB容量。

接下来我们将“UHS-I总线速度模式”这个概念引入，它指的是指接口本身的理论数据传输速率。如下所示，UHS-I有以下几种不同的总线速度：

默认速率模式：3.3V供电，频率至高25MHz，速度至高12.5MB/s;

高速模式：3.3V供电，频率至高50MHz，速度至高25MB/s;

SDR12： 1.8V供电，频率至高25MHz，速度至高12.5MB/s;

SDR25： 1.8V供电，频率至高50MHz，速度至高25MB/s;

SDR50： 1.8V供电，频率至高100MHz，速度至高50MB/s;

SDR104：1.8V供电，频率至高208MHz，速度至高104MB/s;

DDR50： 1.8V供电，频率至高50MHz，速度至高50MB/s;

那么所谓的“SDR”和“DDR”分别都是什么呢？

SDR(Single Data Rate)即单数据速率，也就是说在一个时钟周期内只采样一次，由于SD卡是4条数据线并行传输，所以一个周期内只传输4bit数据。这也是SDR模式速度至高是至高频率的一半，理论上208MHz的频率1秒只能传输104MB的数据。

DDR(Double Data Rate)即双倍数据速率，不同于单数据速率，双数据速率在一个Clock周期内上升沿和下降沿都采样一次，单一周期内可读取或写入2次，因此4条数据线就能传输8bit数据。比方说，DDR50模式下1秒就可以传输50MB的数据。

我们通常见到的UHS-I存储卡大都采用SDR104模式，如上文所述，这类存储卡理论上能达到最大208MHz时钟频率和104MB/s的总线速度。不同于传统采用SDR104模式的UHS-I存储卡，三星PRO Ultimate系列存储卡采用DDR 225模式，理论最大时钟频率225MHz、最大总线速度225MB/s。

USH-I模式向下兼容，也就是说，支持USH-I模式需要兼容低速率模式的USH-I，比如一张SD卡支持SDR104模式，则它必然支持SDR50、SDR25等以下模式。同理，采用DDR 225模式的卡也兼容SDR104。

了解了这些我们就可以继续展开了，我们首先来看PRO Ultimate SD卡。

PRO Ultimate 外包装的蓝色进一步加深，代表着可靠与专业性。我们拿到的这枚PRO Ultimate SD为128GB，正中是128GB的容量标识，上方是“PRO Ultimate”的产品名称。此次三星PRO Ultimate SD存储卡的标称读写速度分别能够达到200MB/s和130MB/s，相较于PRO Plus 2023，仅从速度方面来看，写入速度保持130MB/s不变，读取速度提升了11%。

读写速度下方则是官方建议的存储卡使用场景，例如单反相机、数码相机以及笔记本电脑。硬盘下方则是型号以及速度标签。PRO Ultimate SD卡支持Class10、U3速度等级、V30视频速度等级，主要应用场景为4K UHD超高清视频拍摄。

随卡附赠了一枚USB 3.0读卡器，使用这枚读卡器能实现DDR225的峰值速度。之后的各项测试我们也均使用这枚读卡器进行。

我们此次的测试平台如下表。测试用接口为USB 3.2 Gen2(10Gbps)，保证端口对传输速度的适配。

首先是CrystalDiskMark软件测试，在多次测试数据稳定之后，三星PRO Ultima SD卡的顺序读取速度能够达到205.41MB/s，顺序写入速度能够达到136.84MB/s，仍然领先于业内同类型产品。

使用TxBench软件所测得的读写数据与CrystalDiskMark软件所测得的数据基本一致，与前者数据相互印证。

在ATTO Disk Benchmark软件的读写稳定性与性能测试中，三星PRO Ultimate SD卡在测试文件大小为64KB之后读取速度可以达到196.34MB/s，写入速度能够达到130.69MB/s左右，并可以一直维持在这个水准，整体表现十分稳定。

我们还使用HD Tune Pro软件对三星PRO Ultimate SD存储卡进行了测试。持续写入50GB数据之后，三星PRO Ultimate SD卡并没有产生掉速的情况，持续读取速度稳定在200MB/s左右，写入速度也能够超过130MB/s，这也反应了PRO Ultimate SD存储卡在进行长时间大容量传输任务时所能够展现的稳定性能。而在实际录制4K视频的体验过程中，三星PRO Ultimate SD存储卡也并没有因写入速度不够导致无法拍摄的情况，这是一枚视频所应具备的优秀品质。

我们还使用FastCopy软件进行一些实际的拷贝测试来验证三星PRO Ultimate SD存储卡的性能。我们尝试将300张RAW格式图片(约17.8GB)、5部1080P电影(约20GB)、单个大视频文件(约26.5GB)分别写入三星PRO Ultimate SD卡，能够看出写入时的速率非常稳定，基本维持在130MB/s以上;即便是面对大量小文件写入，传输速度也能稳定130MB/s。

而在写入300张RAW格式照片的测试中，三星PRO Ultimate SD存储卡仅耗时1分14秒，传输速度能够达到200MB/s。

以索尼Alpha 1旗舰全画幅微单为例，128GB的三星PRO Ultimate能够拍摄4小时3840×2160/30fps/60Mbps的视频或者11小时的1080p/30fps/16Mbps的视频;如果换成图片，3840×2880(平均大小5.5M)的4K分辨率图片能够拍摄22220张，足够用户完成长时间拍摄任务。

三星PRO Ultimate SD卡具备十分出色的兼容性，通过了类似于数码单反相机、无反相机、摄像机、PC在内多种设备的兼容性测试。三星官方表示PRO Ultimate能够兼容超过1100台设备。

接下来我们来看看PRO Ultimate microSD卡。

与SD卡包装类似，三星PRO Ultimate microSD存储卡采用了同款深蓝色。正中是512GB的容量标识，上方是“PRO Ultimate”的产品名称。三星PRO Ultimate存储卡的读写速度分别能够达到200MB/s和130MB/s。

读写速度下方给到了官方建议的存储卡使用场景，例如智能手机、相机、运动相机以及无人机。眼下，microSD卡正广泛用于无人机、运动相机、云台相机以及各类小型视频记录设备。

存储卡下方则是型号以及速度标签。作为一款microSDXC存储卡，PRO Ultimate microSD卡采用UHS-I标准，采用DDR225模式，支持Class 10、U3速度等级和V30视频速度等级。此外，A2速度等级主要适用于高清视频录制、游戏等应用场景。其最低性能规格是10MB/s的随机连续读写速度、4000IOPS的随机读取速度和2000IOPS的随机写入速度。随机读写性能对于智能设备来说十分关键，尤其是在无人机、运动相机、游戏设备、智能手机等设备上使用的microSD卡最好要支持A2等级。

microSD卡同样附赠了一枚USB 3.0读卡器，使用这枚读卡器能实现DDR225的峰值速度。之后的各项测试我们也均使用这枚读卡器进行。

我们使用同一测试平台、同一接口进行测试。

首先是CrystalDisk Mark测试。从测试结果可以看到，我们拿到的三星PRO Ultimate microSD卡读速能够达到205.32MB/s，写速在139.13MB/s左右。

使用TxBench软件所测得的读写数据与CrystalDiskMark软件所测得的数据基本一致。

在ATTO Disk Benchmark软件的读写稳定性与性能测试中，三星PRO Ultimate microSD卡读写速度在测试文件大小为64KB之后即可保持稳定，最高读取速度可以达到196.34MB/s，写入速度能够达到129.73MB/s左右，稳定性不错。

使用HD Tune Pro软件进行文件基准测试。在写入5GB大小的数据时可以看出，三星PRO Ultimate microSD卡的写入速度围绕125MB/s上下波动，同时也能达到130MB/s的标称读速;当写入50GB数据时也仍然保持这一趋势，并未出现掉速的情况。

我们还在测试了三星PRO Ultimate microSD卡实际使用中的传输速度。总计17.8GB的300张RAW格式照片传输速度稳定130MB/s以上，传输用时为不足2分钟;20GB 1080p视频文件写入速度保持134MB/s;26.4G单个大视频文件平均写入速度同样能够维持在130MB/s以上。

将300张RAW格式照片导出，传输速度也能达到标称的200MB/s，用时仅1分14秒。

可靠性与防护性

三星PRO Ultimate系列的两款产品在数据存储的稳定性方面进一步提升。采用了ECC纠错码引擎，在LDPC纠错编码技术的加持下，PRO Ultimate可以处理1KB到2KB的数据块，相较于1KB引擎，2KB引擎的优势在于修正能力加倍，支持纠正更多的NAND闪存错误，带来更好的可靠性。

但是需要注意的一点是，由于修正后的块大小变大，可能会带来诸如控制芯片尺寸变大、成本增加以及功耗增大的问题。不过三星PRO Ultimate的控制芯片工艺由55nm升级为了28nm，这有效提升了产品性能，在获得更高可靠性的同时也控制了功耗与发热。

两款PRO Ultimate存储卡均拥有出色的防护性能。

三星新款PRO Ultimate SD存储卡具备全面的七重防护，包括防水、防X光、抗磁、耐高温严寒、防摔、耐磨损、抗震的多重保护功能。相较于之前的产品，PRO Ultimate SD卡防水性能支持到2米深海水浸泡72小时，可承受更为恶劣环境。此外，选择三星PRO Ultimate SD卡的消费者还将享受长达10年的有限保修，基本能覆盖整个产品生命周期。不过需要注意的是七重防护仅针对SD存储卡，不包括读卡器，读卡器的保修期为1年。

*具体防护标准：

1.防水：2米深海水浸泡72小时

2.耐受极端温度：工作温度-25℃至85℃，非工作温度-40℃至85℃

3.防X射线：高达100mGy(相当于机场X射线机的照射)

4.防磁：高达15000高斯(相当于高强度核磁共振的磁场)

5.防震：高达1500g(g：重力加速度)

6.防跌落：承受最高5米的跌落

7.防磨损：最高10000次插拔

PRO Ultimate microSD卡则支持6重防护，对比PRO Ultimate SD卡，仅“防震：高达1500g”一项防护性能不支持，其他防护性能均保持一致。

为了帮助用户验证买到的三星存储卡是否为正品，三星推出了验证实用程序(Samsung Authentication Utility)，用户可使用该软件轻松验证，包括存储卡和闪存盘(U盘)均受支持。

测后总结

整体来说，三星PRO Ultimate终极系列存储卡主要针对4K级别的专业创作者，能为他们提供出色的传输性能、稳定可靠的使用体验，SD卡很适合各类相机用户，无论是拍摄4K视频还是高分照片都很适合;microSD卡则更适合无人机、运动相机等用户选择，兼容性好、读写速度快。随卡附赠的读卡器能够发挥存储卡的全部速度，搭配使用效果更好。

三星PRO Ultimate SD存储卡提供64GB、128GB、256GB和512GB四种存储容量选择，PRO Ultimate microSD存储卡则提供128GB、256GB和512GB三种存储容量可选。PRO Ultimate全系均支持4K超高清视频录制。

值得一提的是，存储卡容量并非买最大就可以“一劳永逸”，大家在选购存储卡的时候记得要提前查询自己设备所能支持的最大存储卡容量，避免出现数据无法存储的情况。

三星PRO Ultimate系列存储卡目前已经发售，两种型号的所有容量均提供适配器版本。有4K视频拍摄、无人机或是运动相机拍摄需求的朋友们可以关注一下这款出色的存储卡哦!

选购链接：

PRO Ultimate SD卡：https://item.jd.com/10091780146831.html

PRO Ultimate microSD卡：https://item.jd.com/10087833496968.html