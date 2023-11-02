Mini LED显示器“卷王”来袭 FFALCON雷鸟Q8、U8开启双十一抢购

【天极网DIY硬件频道】近两年来各类消费级显示设备卷硬件、卷性能、卷价格的趋势，可以说为消费者带来了前所未有的利好局面，新型显示技术的应用与普及势不可挡，让我们能够在更亲民的价位获得前所未有的优质选择。

这种趋势既出现在电视领域，也令人毫不意外地扩散到显示器市场。前段时间，以推出多款“新极客电视”著称的FFALCON雷鸟在线上发售显示器产品系列，且首款新品雷鸟Q8就是受到发烧玩家喜爱的高端Mini LED“带鱼屏”，在10月下旬又带来主打4K高刷、QD量子点广色域的Mini LED显示器雷鸟U8，可以说起点颇高。

而现在这两款搭载高端配置的显示器都参与到双十一年末大促活动中，到手价均在4000元内。它们都有哪些突出特色，能否在竞争日益激烈的显示器市场脱颖而出？让我们一起了解一下。

Mini LED电竞带鱼屏 雷鸟Q8

凭借与上游企业TCL华星的紧密关联，雷鸟Q8在参数上让笔者尤为眼熟：采用34英寸、21:9 3440*1440 WQHD分辨率、170Hz刷新率、1500R曲率的HVA软屏，静态对比度可达4000:1，并搭载QD量子点广色域技术，DCI-P3色域覆盖达97%，且配备低蓝光护眼功能。

此前市场上就出现了一些同样采用TCL华星HVA屏，在参数上十分相似的产品，但雷鸟Q8在背光硬件上进一步堆料，在用户关心的亮度方面卷出新高度。它配备多达1152个背光分区、2304颗Mini LED灯珠，为其带来高达1600nits的峰值亮度和100000:1的动态对比度，三种高端画质属性的结合使其通过了VESA DisplayHDR 1400认证，远超同类产品。

雷鸟Q8还提供了上手即可用的丰富外围配置：配备了2个HDMI 2.0、1个DP 1.4接口，以及一个支持视频信号传输与90W反向快充的USB Type-C接口，支持PBP/PIP分屏;此外还配备2个USB3.0 Type-A接口与1个USB3.0 Type-B上行接口，并支持KVM功能;内置2*3W扬声器且拥有耳机接口。

令人眼前一亮的还有雷鸟Q8的光之翼美背设计，它使用黑白撞色分割显示器背面部分，并搭配RGB氛围灯实现白色区域轮廓与支架部分的点缀，正对显示器背板左侧的“Premium Mini LED”铭牌还是隐藏的滑轴式耳机挂钩，带有简约实用的设计美感。

游戏主机之友 雷鸟U8

FFALCON雷鸟后续推出的雷鸟U8是一款直屏显示器，采用27英寸、标准4K UHD分辨率、160Hz刷新率的FAST HVA屏，静态对比度为4000:1。它也搭载QD量子点广色域技术，DCI-P3色域覆盖为95%，AdobeRGB覆盖达97%，且色准达到Delta E小于2的专业级。

雷鸟U8的背光分区数量也达到1152个之多，同样提供1600nits超高峰值亮度，以及100000:1动态对比度，轻松驾驭高品质影视、游戏等内容中丰富的明暗细节，为发烧级PC、主机玩家以及影视爱好者带来出色的视觉体验。

与雷鸟Q8类似，雷鸟U8同样提供种类丰富的接口、内置扬声器等外围配置，并支持KVM功能，可使用一套键鼠快速切换操作多台设备。

雷鸟U8依旧使用家族式的光之翼美背设计，黑白撞色与曲线分割十分美观，且与一款主流游戏主机的外观设计十分相配，氛围灯带则又为其增添了几分科技动感。总的来说，相比“傻大黑粗”的传统显示器背板设计，雷鸟U8在观感上的确更显优势。

当前，雷鸟Q8与雷鸟U8两款高配置Mini LED显示器均在京东雷鸟显示器旗舰店上架开售，经多重满减优惠，到手价十分有吸引力，并可享受双十一保价、质保3年只换不修、6期免息等服务，让消费者没有后顾之忧，想要体验新一代显示技术与超强视觉体验的玩家们可以关注。