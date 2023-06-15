英特尔酷睿品牌大焕新 酷睿Ultra系列即将登场

【天极网DIY硬件频道】北京时间6月15晚，英特尔宣布了酷睿品牌的一次重大的焕新，将会拆分为针对旗舰级的英特尔酷睿Ultra和针对主流级别的英特尔酷睿处理器两大品牌，即将在下半年推出的革命性产品Meteor Lake架构处理器上便会采用该命名方式。本次品牌升级焕新主要涉及三大方面，包括：品牌名称和新视觉标识、代际名称位置、以及型号分级命名方式。此外，涉及的标识共有五组，涵盖酷睿、Evo、vPro等品牌及平台。

具体来说的话，处理器使用“英特尔酷睿Ultra”进行命名的话，就代表了它是酷睿旗舰级别的产品，有着卓越的性能，会分为Ultra 5、Ultra 7以及Ultra 9三个级别。今年将发布的Meteor Lake架构处理器便会使用“英特尔酷睿Ultra”来进行命名，也就是全新英特尔酷睿Ultra 5/7/9处理器。

“英特尔酷睿处理器”则是面向主流级别的产品，本次焕新包括基于上一代Raptor Lake架构的3个系列：针对轻薄笔记本处理器的U系列升级款、针对发烧级笔记本处理器的HX升级款以及针对主流台式机处理器的S系列升级款。其中Raptor Lake U系列的升级款(面向轻薄本的低功耗处理器)将采用英特尔酷睿处理器的命名，提供3、5、7三个分级，不再有“i”前缀，也就是英特尔酷睿3/5/7处理器。

Raptor Lake HX面向高性能游戏本的处理器)和S系列(面向桌面端产品的处理器)的升级款同样会采用英特尔酷睿处理器的命名，但依旧会沿用第11代、12代、13代相同的标识和i3/i5/i7/i9的分级方式，也就是大家熟悉的英特尔酷睿i3/i5/i7/i9处理器。

另外，还有一些其它的品牌标识发生了变化，针对英特尔Evo的系统，带来了英特尔 Evo Edition平台品牌;

针对商用产品则有英特尔vPro Enterprise和英特尔 vPro Essentials的设备标签，会用在商用产品上进行标识;

英特尔处理器和显卡的标识也进行了改动。