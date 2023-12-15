新春AI出彩，激发无限创意，赢七彩虹硬件好礼！

【天极网DIY硬件频道】随着科技的快速发展，人工智能(AI)成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。在这个时代，AI不再只是简单的计算和程序，而是以更为智能、更为主动的方式渗透到我们的生活、工作、学习等各个方面。在这个大背景下，身为国内板卡领创者品牌七彩虹也开始积极探索与AI技术的融合发展。

数字人阿七：引领AI技术新潮流

在AI技术的探索和应用方面，七彩虹集团展现出其卓越的实力和前瞻性。七彩虹不仅在技术层面上积极探索，更是将AI技术应用于实际业务中，创建了超写实AI数字人“阿七”，成为七彩虹AI应用发展领域的一大重要节点。

AI数字人“阿七”是一位集东方古韵和现代科技相互碰撞的国风美少女，不仅拥有高度真实的外观和行为表现，更具备了自然语言处理和情感识别的能力，使得“阿七”能够与用户进行交流互动，并根据用户的需求提供个性化的建议和服务。AI数字人“阿七”的出现，不仅展现了七彩虹集团在AI领域的科技实力，更为用户带来更智能、更趣味的交互体验。

七彩虹助力AIGC的应用与发展

随着AI技术的不断发展，在这场AI技术变革中，引起了AIGC(人工智能生成内容)的热潮。AIGC是一种基于人工智能技术的图像渲染方法，它能够通过智能算法和机器学习等技术，将图像渲染推向新的高度。

AIGC以其独特的创造性，为广告营销、游戏创作和艺术设计等领域带来了许多新的可能性。在广告营销领域，AIGC的创造性对于激发灵感、辅助创作和验证创意等方面具有很大的帮助。通过利用AIGC的创造性，广告人员可以更快速地生成多样化的广告创意，从而提高广告效果和营销效果。其次，在游戏创作领域，AIGC的创造性同样发挥了重要的作用。游戏开发过程中需要大量的创意和设计，而AIGC可以通过生成多样化的游戏内容和玩法，为游戏开发者提供更多的选择和参考，提高游戏的质量和吸引力。另外，在艺术设计领域，通过利用AIGC的技术，艺术家可以更快速地生成多样化的艺术作品，从而拓宽艺术创作的思路和视野。

七彩虹作为IT硬件全产业链品牌，在深知AIGC的巨大应用价值后，也开始积极推广AIGC的应用，以“玩转AI，创意出彩”为口号，助力用户实现更优质的创作体验。

在今年的第三届文化创意产学研联合发展大会上，七彩虹联合NVIDIA Studio亮相数款产品与技术，现场展示了专为创作者打造的NVIDIA Studio认证电脑COLOURFUL PROMAETER A1。该产品采用静音设计，专注于用户体验，为使用者提供了一个专注于创作的空间，有助于创意的发掘和表达。此外，它还搭载了NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU，处理图形和渲染任务时能保持卓越效能，为设计师们带来更加流畅而高效的创意创作体验。这款产品不仅为设计师们带来更加流畅而高效的创意创作体验，更在AI时代为文化创意行业带来了竞争力。

拥抱AI，激发无限创意

为激发AI技术在创意设计领域的发展，七彩虹在近日携手中国领先的AI创作平台LiblibAI，共同发起“新春AI出彩――创意设计大赛”。该大赛以“新春”为主题，旨在借助AI技术的力量，为创意设计领域带来更多的可能性。参赛者们可以使用LiblibAI提供的AI创作工具，将传统文化与现代科技相结合，创作出独具特色的作品。针对入围的优质作品，七彩虹也将送出多份助力优秀设计师们创意加速的硬件好礼。

在新年来临之际，让我们共同期待这场由七彩虹和LiblibAI联手打造的“新春AI出彩――创意设计大赛”的优质作品，见证AI技术在创意设计领域的无限可能!

活动详情请浏览：https://www.liblib.art/v4/activity