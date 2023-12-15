星空灰与限定紫！七彩虹Colorfly旗舰级便携音频解码器开售

【天极网DIY硬件频道】七彩虹Colorfly 全新旗舰级便携音频解码器升级：CDA-M2，星空灰与限定紫共两款配色，限定紫官方限量100套，售价分别为：999元和1199元。

全新CDA-M2解码器已于12月15日18：00正式在线上线下开售：item.jd.com/100077591755.html

Colorfly CDA-M2是一款兼容MAC OS、Window、iOS、Android等智能操作系统的便携式USB解码放大设备，使用专业音频播放器架构，内置两颗Cirrus Logic旗舰级DAC CS43198与全新双独立运放XR2001，电路升级 6 层沉金工艺 PCB，数字与模拟电路彼此独立供电，打造音频电路运作的理想纯净工作环境。

M2整机采用同轴环分离式结构设计，双侧由M系列家族曲线形塑而成，保证视觉的平衡与正反握持的手感。外壳经由一整块铝，被 5 轴 CNC 多种工艺反复打磨而成，确保材料强度的同时，减轻机身重量。同时具备3.5单端/4.4平衡两路耳机输出，灵活适配不同阻抗与灵敏度的输出设备。

M2支持绝大多数智能操作平台设备，包括且不限于苹果Mac Os/iPad OS/iOS、安卓系统，以及Windows操作系统的设备。

可视化操作・看见声音，一目了然

全新操作按钮带你点亮OLED屏显，解锁音频常用功能：增益模式、声道平衡、滤波模式、游戏模式，以及S/PDIF 同轴输出等功能。

Dual DAC・专业播放器音频架构

M2升级 Colorfly 旗舰级播放器音频架构，首次采用由两颗 CS43198 旗舰级音频核心处理器组成 Dual DAC 架构，性能拍档，强力飚出新数据。独家第二代JitterKiller飞秒时钟技术加持，通过 ASYNC 异步模式重整音频数据，使信号传输绕过 USB 时钟与 SRC 干扰，随时随地开启无损原音之旅。

两档增益・灵活适配

M2具备High/Low高低两档增益，分别为耳机/耳塞优化输出，玩家通过可视化操作调整增益模式。

S/PDIF数字界面

M2可被充当数字界面使用――3.5mm复合输出端口兼具耳机输出与同轴输出( S/PDIF )功能，后者可为其他外置解码设备提供数字信号转换(USB-Coaxial)，方便玩家拓展和组合更多玩法。

“丝带”线缆

专为 M2 机身量身设计的 USB C 数据线，外层由多层绝缘屏蔽包裹，杜绝外部射频干扰。纯铜镀银线芯，减少损耗，提升导电性能与响应速度，传输低延迟高瞬态的音频信号。

联名定制・紫色限定

国内领先的专业音频发烧线材品牌「ddHiFi」专为 CDA-M2 紫色限定版量身设计的专属线材。采用双屏蔽平行结构，将电流和数据传输分别隔离屏蔽，互不干扰，屏蔽内层使用日本NUC高精度发泡PE绝缘体，外层则是由美国制造的高透明度SoftFlex PVC，联合打造参考级音频数据线。

3.5单端/4.4平衡・独立供电设计

M2 内置两块 XR2001 独立运放芯片，3.5/4.4mm 独立供电，实际动态范围最高可达 130dB，毫不压缩的声音动态，和充沛的驱动力带来白热化的声音张力体验。

UAC1.0 游戏模式

M2 可开启 UAC1.0 游戏模式，该模式可兼容Switch、PS5等游戏主机，可充当游戏主机高音质音频解码器使用。

七彩虹 Colorfly CDA-M2 旗舰参考级解码放大器将在12月15日18：00全面发售，敬请关注!