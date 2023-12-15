七彩虹CDA-M2体验：移动便携HiF设备的首选

【天极网DIY硬件频道】依稀记得二十年前，音乐播放器还是人们听歌的主流设备，但随着智能手机的兴起，音乐播放器慢慢的退出了历史洪流中。如今或许依旧会有人使用专业的音乐播放器，也叫做前端来听歌，因为一个好的前端所带来的音质是手机无法媲美，更不要说现在很多智能手机并没有3.5毫米耳机接口。

那么问题来了，如何才能在移动便携设备上也能够听到高品质的音乐呢？今天带大家体验的七彩虹CDA-M2就是一款能够提高音质的便携性音频解码放大器。

在介绍产品之前，我还是想和大家稍微科普一下何为音频解码放大器。简单来说，音频解码放大器是通过提高电流或电压来提高音频信号强度、质量的元器件。它是由晶体管、电容、电阻、电感等等多个元器件组成。

音频放大器也分很多种类，比如纯数字化、小型化、无线化、可编程化等等。七彩虹CDA-M2是一款方便用户携带并且容易使用的小型化音频放大器。 首先我们还是来看到这款产品的外观，七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器采用了一个“同轴环机身分离式设计”。产品的双侧有着M系列的家族化设计语言(曲线造型)，在保证产品视觉平衡感的同时，又给予了用户正反盲握持的好手感。

七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器不惜成本的采用了一整块铝材打造。使用了5轴CNC多种工艺，最后呈现出来这款轻便和强度并驾齐驱的机身。这也是七彩虹M系列产品第一次采用了Cirrus Logic 旗舰级核心音频处理器(两颗CS43198 旗舰级音频核心)，并且采用了Dual DAC 架构，最高理论DNR指数高达130dB，理论THD+N为-115dB。

七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器内部搭载了两块独立的运放芯片，代号XR2001，这两枚芯片分别独立给3.5毫米接口以及4.4毫米接口供电。也是得益于两个接口独立分开，所以实际的音频动态范围最高可达 130dB，防止了音频信号传输中的压缩损失，带来了强而有力的音乐。

此外，七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器的M2 内部电路，这次升级为了6层沉金工艺 PCB。七彩虹把产品内部的数字与模拟电路彻底分开，这样就可以辅以独立屏蔽层，给解码放大器创造了一个更为理想的“工作环境”。

七彩虹CDA-M2搭载了 JitterKill 飞秒时钟技术，通过ASYNC异步模式重整数据，让音频传输的过程中绕开 USB 时钟与 SRC 干扰，让用户获得更好的聆听体验。

七彩虹CDA-M2 最吸引人的亮点在于这块OLED显示屏，用户可以在这块屏幕上查看到多种信息，比如音量显示、格式信息、增益模式、音源规格等等。

在设备兼容性方面，无论是安卓手机、苹果手机又或者是Mac OS电脑、Windows电脑都可以即插即用(Windows电脑需要提前去七彩虹官方下载驱动)，让用户随时随地快速的聆听HiFi音乐。

值得注意的是，在包装中附带的这条USB C数据线采用了49支单晶铜镀银制成，并且外层由多层绝缘屏蔽包裹，杜绝外部干扰。在保证传输低延迟高瞬态音频信号传输的同时又提高了产品的导电性能与响应速度。

最后我再来和大家聊聊实际听感，我这边是直接使用一款不知名安卓手机来试听。使用了七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器后实际的听感提升相当明显，最直观的感受就是在相同的音量数值下，声音确实更大了。并且这款产品还有着音量记忆功能，这里举一个例子，比如说我在MacBook Pro上听歌的音量为50，听完一首歌曲后，我使用iPhone继续听歌，这时候的输出音量依旧会是50，简单来说就是接入任意播放前端都会保留上一个前端的音量大小。

当然，前代产品的游戏模式依旧保留了下来，七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器是可以兼容目前市面上主流的Switch、PS5游戏主机。在游戏模式下，最高支持16Bit/44.1或48kHz格式音源输入。这里小编也是游玩太鼓达人实际体验了一下，只能说效果确实挺不错。

小编依旧使用了《反方向的钟》这首“名曲”来测试。在使用耳放前，小编的这条不知名耳机在听中间的说唱是老感觉低频下潜不够，人声不够清晰。使用后可以明显感觉到JAY老师的声音被凝聚了起来，下潜更深。在歌曲的副歌部分，那种高音的穿透力也更强。当然，声音听感十分的主观，本人以上的感受，大家参考即可，如果你真的感兴趣一定要去亲耳试听一下，七彩虹旗下多款耳放，总有一款适合你。

总得来说，七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器在保留前代产品优秀要素的前提下，来了一次华丽的全面升级，声音感受对比前一代也有较大的提升。音乐这东西本质就是“玄学”，大家有条件的话，购买前一定要亲身去线下店铺体验下，只有用耳朵去感受才能更直观的体验到产品力。如果你最近也在考虑购买一款便携式耳放，不妨可以考虑一下七彩虹CDA-M2。目前七彩虹CDA-M2便携性音频解码放大器已经正式发布，999元的售价也极具性价比。