三星990 PRO游戏体验：除了CPU和显卡 硬盘也很重要

【天极网DIY硬件频道】作为一名游戏爱好者，我也是对好用的产品十分痴迷，也很明白一台优秀的游戏设备对于游戏体验的重要性。但是很多朋友在组装设备的时候都着眼于强大的CPU和显卡，却忽略了硬盘的性能也是影响游戏体验的关键因素之一。今年市面上针对游戏的固态硬盘产品很多，在众多产品中，我推荐三星990 PRO以及其散热片版本，有了这样一款硬盘，再配合上你精挑细选过的CPU、显卡等硬件，相信你的游戏体验会有大大的提升。

作为三星旗舰SSD系列，三星990 PRO可以说巩固了PCIe 4.0 SSD的领头羊地位。除了标准版的990 PRO，三星还推出了不同存储规格的990 PRO散热片版，也带来了更优秀的速度与稳定性。990 PRO适合用户在轻薄笔记本产品中使用，或者在主板上自带散热装甲的插槽中使用;990 PRO散热片版则很适合在玩PS5、XBOX S X等主机游戏的用户选择，装机用户也可以考虑拆下主板上的散热片，直接用990 PRO散热片版。

为什么玩游戏需要更好的硬盘呢？一个重要的因素就是能够获得更快的随机读写速度。

随机读写顾名思义，这种读写具有随机性，可以从任何节点切入进行数据的读取和写入，不用遵循文件的先后顺序。而4K随机读写就是以磁盘读写最小的文件(4KB)进行随机读写。4K随机读写的性能对于很多琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等影响明显。值得一提的是，4KB大小的小文件在电脑系统运行时的读写比例中占比可达六成以上。

我们拿游戏程序加载和响应举个例子。相信玩家朋友们在游玩各类3A大作的时候都会遇到地图加载的过程，在到达存档点时也会花费一定的时间进行存档，这些情形其实都考验着硬盘的4K随机性能。而实际上除了这些，我们在游戏内所遇到的激烈对战、每一个招式的释放、不同可能性选项的触发都依赖于4K随机性能。如果硬盘性能无法达到要求，也会造成卡顿现象的发生，甚至出现闪退的问题。随机读写性能越强，像启动游戏、读取游戏节点这样的场景就越快，因此4K随机读写性能能决定SSD在游戏时的体验。

三星990 PRO系列除了顺序读写也更强调了随机读写性能的优势。以990 PRO散热片版来说，我们对比了1TB与4TB两个版本的4K随机读写性能，在Q32T16测试中，两款SSD的写速都能够稳定达到1550K以上，而在读速方面，4TB版本超过1600K IPOS的读速就体现了领先优势，提升幅度高达35%。

在我们最长进行的顺序读写测试中，三星990 PRO散热片版相较于980 PRO又有了一个升级，其顺序读取速度能够达到7453.86MB/s，写入速度也能够达到6972.47MB/s，稳居PCIe 4.0 NVMe SSD第一梯队。

4TB的990 PRO散热片版采用的同样也是智能TurboWrite 2.0技术，与之前的智能TurboWrite相比，智能TurboWrite 2.0将TruboWrite区域扩大了3倍。就我们测试的4TB型号来说，官方数据显示默认TurboWrite区域为10GB，它还可以再分配432 GB作为动态SLC缓冲区，总缓冲区空间多达442GB。这保证了用户可以在不掉速的状态下完成大文件的传输任务。

三星990 PRO散热片版4TB是一款专为游戏玩家打造的存储设备，它不仅具有出色的速度和稳定性，还具备了强大的散热性能，能为游戏玩家带来更加畅快的游戏体验。

三星990 PRO散热片版现在拥有1TB、2TB以及4TB三个版本，用户可以根据自身的使用需求选择合适的存储规格。4TB版本在保有原有强大性能的基础上进一步提升了4K随机性能，更符合用户在日常生活工作中所能遇到的场景，例如游戏存档、地图加载，数据图片处理等等。990 PRO 4TB进一步巩固了PCIe 4.0 SSD的旗舰地位，出色的兼容性也让它能够被广泛的消费者选用。

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