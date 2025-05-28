性能提升超30%的未来“钉子户” iGame RTX 5060 Advanced OC性能测试

【天极网DIY硬件频道】在5月20日，NVIDIA GeForce RTX 5060迎来了正式发布与上架开售，我们也马上带来了上手体验，以一线显卡品牌七彩虹推出的iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB为例，进行了架构、规格、外观、散热设计等方面的赏析，以及对于甜品卡而言最受瞩目的性价比预测。

我们会发现，本代RTX 5060采用与RTX 5060 Ti相似的GB206核心，在定位、规格方面相比前代RTX 4060采用的AD107核心都有重大进步，这也许预示着本代还将有一款采用GB207核心的“5050”诞生？

但无论如何，我们在过去多代NVIDIA GeForce显卡系列的发展演进中能够总结出这样一条规律，当身处入门甜品定位的显卡带来大幅的性能与体验升级时，它就有可能成为新一代显卡“钉子户”，在接下来的多年成为各类统计中用户使用率最高的产品，回顾历代甜品，GTX 750 Ti 2GB、GTX 1060 6GB、RTX 3060 12GB、RTX 4060(Laptop)等皆如是。

那么，相比前代核心规格提升达25%，显存性能提升达40%，通道与接口支持均升级至最新PCIe 5.0与DP 2.1规格，且支持多帧生成等最新DLSS 4技术的RTX 5060能否成为新一代甜品显卡“钉子户”呢，相信看完接下来的游戏性能实测，你会有自己的答案。

RTX 5060 理论跑分&游戏性能测试

本次性能测试使用的平台部分配置如下：

GPU-Z信息显示，这张RTX 5060同样只需要用到PCIe 5.0x8的通道。

进入正题前我们简单回顾一下这块iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡。作为iGame RTX 5060阵容中定位最高的旗舰，它采用Advanced家族标志性“引力之环”红圈设计，并与大面积半透磨砂黑外甲和RGB灯环结合起来，以“无限”概念营造高端质感与神秘氛围。

而在散热方面，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡采用90+75+90mm三个风镰扇叶，风道设计搭配尾部环形开孔，进一步吹透鳍片。搭配3根6mm热管与高密度鳍片组合，并通过镀镍铜底直触显卡核心与显存。整卡尺寸为313.6*135.1*52.4mm(含挡片)，约30cm长、2.5槽厚，默认TDP为145W，切换一键OC后PL1/PL2达到160W/170W，接下来的测试也均在一键OC模式下进行。

在室温约25℃环境下，使用FurMark进行30分钟单烤测试，结果如下：

在一键OC模式下，显卡单烤功耗稳定在160W，核心频率约2625MHz，核心与显存温度分别为66.8℃与58.0℃，同时风扇转速仅不到1400RPM，仍有许多散热余量。

接下来进行3DMark基准测试，我们选用2K分辨率的Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)与Port Royal(光线追踪)三个项目，并与甜品硬件玩家关注的前代RTX 3060、RTX 4060，本代定位更高的RTX 5060 Ti 16GB进行对比，汇总图表如下。

跑分可见，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC在光栅项目中相比前代RTX 4060提升达到28%-32%，光追项目Port Royal提升更是高达45.4%。相比上一个钉子户RTX 3060 12GB，提升则来到了67.2%-86%。

RTX 5060的TDP相比RTX 4060有少量提升，但整体仍然没有超过采用上两代制程工艺的RTX 3060，可以说依旧维持着相当高的能效表现。

在同代对比中，RTX 5060达到了RTX 5060 Ti 16GB约86%-88%的性能表现，考虑到它们的售价差异不小，如果没有对16GB大显存的硬性需求，RTX 5060将会是甜品显卡中更具性价比的选择。

此外，在Steel Nomad与Steel Nomad Light中，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC分别获得3298分与14467分。

游戏测试

接下来进入游戏测试环节，让我们一起了解iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡在游戏内自带Benchmark中的跑分表现。

首先是我们熟悉的《赛博朋克2077》，作为最早提供DLSS、光追、Transformer模型、多帧生成等一系列支持的游戏，在今天它的性能优化表现已经相当好，多数甜品级硬件新品也能满足流畅游玩的要求。

在标准16:9的2560*1440也就是2K分辨率，预设光线追踪：过载(开启路径追踪)的全高画质设置下，开启DLSS至质量档位，开启DLSS光线重构，但不开启多帧生成。iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC显卡与平台在测试中达到了平均29.18帧，最低帧达到24.44帧。

其它画质设置不变，但将分辨率设为1920*1080，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡与平台在测试中达到平均50.64帧，最低帧也达到44.13帧。

可以认为，RTX 5060在2K分辨率下需要酌情降低画质预设，并开启DLSS 4多帧生成4X才能流畅游玩，而在1080P分辨率下，只需要额外开启DLSS 4多帧生成4X，就能满画质满光追实现畅玩《赛博朋克2077》。

另一个压力需求更高的游戏是国产3A大作《黑神话：悟空》，由于它的全景光追性能开销过大，因此我们在预设影视级画质档位，开启DLSS质量档，并关闭全景光追与多帧生成的情况下进行两种分辨率的游戏内Benchmark。

在2K分辨率、影视级画质的《黑神话：悟空》中，iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡与平台达到平均40帧，最低34帧的性能表现。

切换分辨率至1080P后，显卡和平台测试得到的结果有小幅提升，平均48帧，最低41帧。

能看出，即使关闭全景光追，并开启DLSS质量，《黑神话：悟空》对RTX 5060而言仍然颇具压力，在2K与1080P分辨率下可能都需要玩家稍微降低画质预设，并结合DLSS 4多帧生成4X功能，才能实现百帧级流畅体验。

接下来是游戏实测环节，我们依旧采用已经支持DLSS 4相关功能的《赛博朋克2077》、《黑神话：悟空》以及《心灵杀手2》进行测试。测试中采用相同画质设置，对比显卡在2K与1080P两种分辨率下的性能表现，使用FrameView软件记录游玩过程中的平均帧、1% Low帧、系统平均延迟，并汇总2K分辨率下的功耗表现。

《赛博朋克2077》

在《赛博朋克2077》中，我们使用光线追踪：超级的画质预设，开启DLSS到质量档位，并开启多帧生成至4X模式，实测表现如下。

在2K分辨率与1080P分辨率下，游戏的平均帧数都能达到200以上，且1% Low帧表现同样出色，平均系统延迟较低。可见在降低一些画质设置，主要是关闭路径光线追踪后，iGame RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡完全能够在DLSS 4各项功能加持下实现2K分辨率畅玩赛博朋克2077。

《黑神话：悟空》

在压力更大的《黑神话：悟空》中，我们使用超高的画质预设，关闭全景光线追踪，开启DLSS到质量档位，并开启多帧生成至4X模式，实测表现如下。

在2K分辨率与1080P分辨率下，iGame RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡游戏平均帧数均达到140以上，满足主流2K高刷新率屏幕对游戏帧率的需求，且即使在2K分辨率下1% Low帧也没有低于60，游戏内几乎没有偶发卡顿现象。

《心灵杀手2》

在《心灵杀手2》中，我们使用高档位画质预设与高档位的光线追踪设置，同样将DLSS开启位质量档位，并开启多帧生成至4X模式，表现如下。

可以看出这款游戏似乎对分辨率的变化更加敏感，在2K分辨率下，iGame RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡游戏平均帧能够达到120帧，切换至1080P分辨率则达到160帧以上，同时它们的1% Low帧表现相近，整体依然具有不错的流畅度水平。

游戏实测部分的最后，我们也将2K分辨率测试过程中，由FrameView软件记录的显卡功耗集中以折线图展示。

经过统计，这块iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡在《赛博朋克2077》中的平均功耗为157.2W，在《黑神话：悟空》中平均功耗为146.5W，在《心灵杀手2》中平均功耗为143.2W。总体而言在能耗上与前代RTX 4060 Ti相似，仅有《赛博朋克2077》在运行时紧贴一键OC下经过放宽的PL1限制，能效表现相比同样采用TSMC 4N工艺的前代RTX 40系依然有不小提升。

测试总结

在对这款iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡进行由表及里的上手解析与性能测试后，我们对于iGame Advanced家族的高端散热用料与一键OC的便捷超频体验，以及新一代甜品定位RTX 5060的具体表现都有了充分认识。

在DLSS 4与多帧生成等功能加持下，RTX 5060已经能够以相当高品质的画质预设，2K分辨率高帧流畅游玩许多3A大作，如果是1080P分辨率则显得更为轻松，且能在一部分游戏中提供匹配超高刷新率显示的电竞级体验。

值得一提的是，它在笔记本端的兄弟RTX 5060 Laptop GPU同样表现不错，拥有近似前代RTX 4070 Laptop GPU的性能表现，同时兼具低功耗与更高能效，加之对DLSS 4相关功能的支持，可以说为七彩虹iGame高性能轻薄本带来绝佳的独显硬件选择。

综合以上这些因素，笔者个人认为iGame GeForce RTX 5060 Advanced OC 8GB显卡不仅是一款定位、定价合适的甜品级显卡，更凭借硬件性能的显著提升，拥有成为新一代甜品标杆与“钉子户”显卡的实力，值得入门与主流级的PC用户与DIY玩家选择。