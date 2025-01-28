新年新装备 七彩虹iGame多款RTX 50系显卡即将开售

【天极网DIY硬件频道】一线显卡品牌七彩虹旗下国创新生代高端硬件品牌iGame，带来的全新装备iGame GeForce RTX 50系列显卡即将正式开售!

RTX 50系列GPU采用NVIDIA BlackWell架构，为玩家带来崭新的图形新视界，提供强大的硬件性能体验。通过更强的AI Tensor Core提供革新的AI性能，配合NVIDIA DLSS 4技术，实现更为流畅的高帧游戏体验。

跟我们一起看看iGame带来哪些首发旗舰阵容吧！

iGame VULCAN――智械觉醒

风冷旗舰iGame VULCAN延续上代赛博利刃的设计，经典三角元素将更为锐利。散热器装甲采用全金属压铸工艺而成，金属质感飞跃，配合斜切线条设计及遍布身体各处的光刃RGB灯组将更突显轮廓。全新Vulcan的LCD智屏也得到了升级，在保留磁吸设计的基础上新增旋转结构，可实现一定角度的角度调节，通过iGame Center实现屏显内容定制。除此之外产品包装附赠智屏底座以及赛博灯板，提供多种硬件玩法。其“旋涡”散热装置能够应对高负载场景，无惧热量。

● 智械装甲由金属压铸而成，质感飞升

● iGame LCD智屏「维」，新增旋转机械结构，支持角度悬停

● 附赠智屏宝座及磁吸赛博灯板，玩法丰富

● iGame Center软硬件生态赋予更多可玩性

iGame NEPTUNE――深海冰晶

水冷旗舰iGame NEPTUNE同样在继承系列设计特点的基础上进行造型重塑，全新的流线型设计配合「流动」RGB展现美感，冰晶元素的融入更是画龙点睛之笔，为产品赋予极致优雅的美感。散热方面Neptune采用360冷排设计，由三个积木风扇所组成。且显卡出水口置于显卡尾部，更便于安装及走向，提升使用体验。

● 银白金属外甲配合冰晶元素，全新流线设计

● 360水冷系统及创新的积木式风扇

● 全新出水口位置，便于装机

● 大面积RGB灯效，呈现震撼的光影盛宴

iGame ADVANCED――玩游引擎

火/水旗舰之外，iGame的次旗舰高端硬件系列ADVANCED带着全新的设计语言和广大玩家见面。RTX 50 ADVANCED采用了深色系设计作为配色，能够完美与黑色机箱进行搭配。黑透外甲能够隐约看见内部的金属红风机骨架，带给玩家截然不同的硬件体验。“星环RGB”更是能够通过iGame Center实现多种RGB灯效玩法，随心切换。而在散热器方面，采用了与VULCAN相同的“旋涡”散热装置，豪华配置能够应对高负载场景。

● 磨砂黑透外甲，隐约看见散热器内构

● 以天体黑洞及莫比乌斯环为灵感进行设计，更具神秘感

● 星环RGB展现惊人的光影盛宴

iGame ULTRA――嘻哈律动

专为新生代玩家而生的ULTRA系列也迎来了RTX 50系列新品，本代产品采用了全新的艺术文化风格――Hip-Hop(嘻哈)。通过鲜艳的颜色及大胆的涂鸦元素带来玩家与众不同的视觉体验，尤其是侧面的贯穿式RGB灯组彰显个性，打破传统硬件的设计边界。新潮的iGame ULTRA采用了嘻哈散热器，一吸一哈之间消除热量，让玩家沉浸式的畅游游戏世界!

● 采用嘻哈文化为灵感设计，白+桃粉点缀，彰显个性

● 珠光渐变，随角度变化而变化

● 贯穿式RGB灯组，新潮的光影盛宴

凭借其强大的性能、创新的散热设计以及独特的美学风格，七彩虹iGame再次证明了在高端显卡领域的领先地位。无论是3A大作中的逼真光影效果，还是专业创作中的高效渲染，这些显卡新品都能轻松应对，为用户带来前所未有的体验!

iGame GeForce RTX 50 系列显卡将于1月30日22:00点于京东、天猫、七彩虹官网商城、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售!iGame GeForce RTX 5090 D系列售价：16499元起;iGame GeForce RTX 5080系列售价：8299元起!

新品开售官方准备了专属玩家的特惠活动，在七彩虹京东自营旗舰店下单并晒单将有机会赢取价值百元的京东E卡，特别设置了“普通晒单”及“AI绘图晒单”，AI绘图晒单可通过晒单20字以上，附上装机照片及1张「赛博朋克」主题的AI绘图作品，即有机会获取一百元E卡！想要第一时间上手新品的玩家可以定好闹钟准时参与。