换显卡就行？映众RTX 5090D多平台对比首发评测&AI分析

【天极网DIY硬件频道】英伟达在CES2025发布了RTX5090后，大家就十分期待，毕竟Blackwell拥有21760个 CUDA，虽然还是4nm工艺，但全新架构带来的AI性能提升应该是很明显的，毕竟现在新的3A大作很多都可以通过AI帧生成来保证流畅性，而且AI的应用领域非常广阔，从渲染到出图在对多模态对话模型，生产力方面也有大量的AI应用，RTX5090作为50系列最顶级且最具“性价比”最值得买的卡王。不过由于受到限制，中国大陆的供货仍然是5090D，在AI方面会有一些限制，好消息是核心是一样的，或许能通过类似4090D的超频或华强北的LHR解锁来突破限制，或者你也可以到海外买5090。我们拿到的是映众RTX 5090D曜夜X3，今天我们就来为大家揭晓5090D的性能，各位回头再对一下海外RTX5090的测试数据，就能大概了解差距了。

映众RTX5090D曜夜X3

我们先来介绍一下本次首发的映众的RTX5090D曜夜X3，尺寸为335*138*59mm，显卡占位为三槽设计，显卡优雅的灰黑配色加上纯白Logo灯的设计，适合不喜欢光污染的朋友。显卡正面搭配三个直径9.8cm的大尺寸9叶环形轴流风扇，支持风扇正逆转和自启停技术，在50°以下，风扇将停止旋转保持安静。

金刚臂隐藏式支撑架保证了显卡的稳定性，映众GeForce RTX 5090 D曜夜X3还搭配了九根六毫米的纯铜复合热管，显卡核心则是由VC均热板所包围。显卡热量将由VC均热板和热管进行快速转移，在三风扇九热管以及VC均热板的HZ X3散热系统强大散热加持下，不论是高分辨率游戏还是AI模型运行，都能保证为玩家及创作者输出顶级效能。

拆开显卡，我们可以看到GPU的核心。代号GB202的5090基于全新的Blackwell架构，D则为GB202-250，同样拥有21760个 CUDA(GB202实际有24576个CUDA，可能为TI准备)，32GB GDDR7显存，显存位宽512bit，TDP功耗575w。

虽然还是4nm工艺，但全新架构带来的AI性能提升应该是很明显的，毕竟现在新的3A大作很多都可以通过AI帧生成来保证流畅性，DLSS4的4X模式1帧生3帧带来巨大的性能提升，而且AI的应用领域非常广阔，从渲染到出图在对多模态对话模型，生产力方面也有大量的AI应用，RTX5090作为50系列最顶级且最具“性价比”最值得买的卡王。

AI相关分析：

AI方面，Tensor AI算力5090为3352TOPS，而5090D只有2375TOPS，对比4090则为1321 TOPS，要知道在50系列的Blackwell架构下，所有的CUDA核心都可以处理FP或INT数据，这和原来40系的Ampere架构中有一半CUDA核心只能算FP32有着很大的区别。

我们也通过NV不同的官网整理了一个完整的规格参数表，可以看到在老黄出神入化的刀法下，虽然5070 TI的AI TOPS算力比4090都高，但是16GB的显存实在做不到太多事情。不过5090D还是很值得期待的，毕竟其 AI TOPS 大幅超越4090，或许4090的限制已经没有必要了。

另外，我们也整理了英伟达不同官网中给出的性能对比条，有趣的是4090和4090D的高度是一样的，但5090和5090D的高度是不同，也就是5090D相对4090D的提升会比5090相对4090的提升更多一些，总之一言难尽吧。另外从对比性能来看，CUDA多了33%，综合性能提升也是大概30%左右，所以新架构嘛更多的是在DLSS4上面发力了，也就是AI方面的发力，从数据来看5090开了光追和DLSS4后性能也出现暴涨。

DLSS4趣味解读：

既然是开了光追和DLSS4后性能出现暴涨，也就是1帧插3帧，有3帧都来自AI绘图算法，所以我们也可以理解画面出现略有不同的情况。这一点就如stable diffusion绘画AI生成一样，相同的提示词或基础画面，生成出来也会不一样。如图上这4个画面，原帧中杯子是白色的，但是DLSS4后杯子是黑色的;桌面、薯条盒子上的细节更多了;杯子上还多了一些条纹。不过整体看DLSS4是大差不差，大家别在意AI给你拉满的细节就好。我只是好奇如果60系列来个8X，1帧生7帧，会不会女的都要长胡子了，白哥会不会变黑哥？我个人感觉AI帧生成真的有极限，除非算法再大幅进步。

对比测试环节：谁才是最可用的平台

国外的性能对比测试很多，我们既然国内只能买到5090D，那我们就好好测5090D。

我们选择了AMD的X870+9800X3D、intel的Z890+245KF、Z790+13600K三大新旧平台对比测试，换RTX5090D或许是必要的，但换平台是否必要得看测试结果。此前我们测试过40系列，各平台的性能差别不大，不知道50系列会如何？游戏方面我们还是选了三个通用游戏，支持DLSS4的赛博朋克2077、霍格沃茨以及不支持DLSS4的黑神话悟空，而且都是特效全开的质量模式，单纯为跑高帧而牺牲画质我认为是没有意义的。

9800X3D+X870E HERO平台，GPU-Z有部分数据没法读取

245KF+Z890平台

13600K+Z790平台

基准测试：

在游戏性能方面，国外测试中5090相对4090平均性能提升大概22%左右，稍微忽略OpenCL的话大概有个30%以上的性能提升，而5090D的平均性能提升大概只有接近20%左右。当然这是忽略DLSS4的前提之下，虽然Tensor AI砍了大概29%的性能，但是依靠DLSS4，还是有惊喜的。 5090毕竟相对4090 CUDA增加33%性能增加30%，功耗貌似也增加了接近30%，在同是4nm的情况下，所以这到底是力大砖飞还是？

RTX5090跑分

RTX5090跑分



RTX5090跑分



RTX5090跑分



RTX5090跑分



对比之前RTX3090、RTX4090的标准跑分

我们简单过一下基准测试，开启了DLSS 4X模式后帧率从80帧暴涨到447帧，通过AI加持带来5.5倍的性能提升，真是炸裂。Time Spy是48220分，而4090大概是36000分左右。Fire Strike Extreme拿到了53862分，4090大概是46000分左右。Port Royal拿到了36092分，4090大概是25000分左右。基准测试方面相对4090有30%-40%以上的巨大提升。

实际游戏测试跑分：

接下来就是我们的重头戏三平台测试，看看哪个平台最能发挥5090D的全部性能。

9800X3D+X870E HERO平台

245KF+Z890平台

13600K+Z790平台

首先是黑神话悟空的BanchMark，三个平台的平均帧都在135左右，基本是一样的，但是LOW帧方面AMD的9800X3D这次就遥遥领先，其最低帧为112帧，而另外两个英特尔兄弟都只有90多帧，差距相当明显。我们再来看看实际游戏测试。

看看优化一般但支持DLSS4的霍格沃茨之遗：

平均延迟方面，9800X3D拿下245KF是毫无悬念的，Ultra200不仅NV不推荐，连存储厂商也不推荐用这个平台测试，还得期待intel的16代好好发力了。好在Z790平台的13600K挣了一口气，无论是平均延迟、1%LOW帧都全面优胜，平均帧的差距也只能用误差来形容。这么看来，难道我们只要换5090显卡就完事了？

那么我们接着看黑神话悟空：

黑神话悟空并不支持DLSS4X，只能支持到2X。9800X3D虽然在平均帧和平均延迟上略微领先，但是在传统优势的1% LOW帧上领先近1倍，要知道30多帧的1% LOW帧是真的会卡的，但60多帧的1%LOW要好很多。当然intel两兄弟差距并不大，13代升级15代就完全没必要了。

好戏在后头，我们接下来再看看经典游戏赛博朋克2077：

AMD 9800X3D彻底三杀，平均延迟低了近20%，1%LOW帧高了30%-35%，平均帧也高了20%-25%，这完全就是代际差距了。

到了结论环节了：

40系列没办法体现9800X3D的优势，到了50系列就非常明显了，难怪NV官方推荐的平台是9800X3D+X870，如果不是intel不争气，想让让英伟达推荐AMD确实不容易。对于一些优化做得比较好的游戏，9800X3D平台的优势非常明显，虽然现在不好买，不过听说AMD要增产X3D产品，等等党确实可以再等等。

所以面对全新的RTX50系列，处理器平台确实已经有了明显的差距，只换显卡虽然能获得一定的性能提升，但对于有钱的游戏玩家来说，我们建议选择9800X3D搭配X870平台，能确保50系列发挥更好的性能。当然5080我们前几天也都拿到了，所以大家可以多参考我们的建议。