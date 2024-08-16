3ÕÛÔ¤Ô¼¿ªÇÀ199ÔªÀ×°Ø¼üÊó¶ú»ú³¬¼¶È«¼ÒÍ°£¡¿ªÑ§ÍâÉè²»ÓÃ³î
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿°ËÔÂÖÐÑ®ÒÑÖÁ£¬¸÷Î»×¼´óÑ§ÉúµÄ³¬³¤Êî¼Ù¾ÍÒª½áÊøÁË£¬²»ÖªµÀÄãÊÇ·ñ×¼±¸ºÃÓ½Ó´óÑ§Éú»îÁËÄØ£¿ÍâÉè´ó³§À×°ØÌùÐÄÎª¸÷Î»×¼´óÑ§Éú×¼±¸ÁË³¬¼¶È«¼ÒÍ°£¬°üº¬Êó±ê¡¢¶ú»ú¡¢¼üÅÌ¡¢Êó±êµæ£¬Ò»´Î¸ã¶¨µç¾ºÍâÉèÎÊÌâ£¬ÏÞÊ±199ÔªÒ»ÕûÌ×!
Ïë199ÔªÇÀ¹ºÔ¼Û570+µÄÀ×°Ø³¬¼¶È«¼ÒÍ°£¬¼ÇµÃµã»÷»î¶¯Á´½Óhttps://item.jd.com/100136172864.html½øÐÐÔ¤Ô¼£¬ÔÚ»î¶¯Ê±¼ä8.19-9.5 Ã¿ÖÜÒ»¡¢ÖÜËÄÍí8µã×¼Ê±µ½»î¶¯Á´½Ó½øÐÐÇÀ¹º£¬ÊÖ¿ìÓÐÊÖÂýÎÞ£¬ÇÀµ½¾ÍÊÇ×¬µ½¡£
½ÓÏÂÀ´¾ÍÎª´ó¼ÒÏêÏ¸½éÉÜÒ»ÏÂ³¬¼¶È«¼ÒÍ°ÀïµÄÍâÉè¡£
V500PROÓÎÏ·»úÐµ¼üÅÌ Á÷¹âÒç²Ê
¼üÅÌÖáÌåÎªÀ×°Ø×ÔÖ÷»úÐµÖá£¬»ì²Ê±³¹âÏµÍ³£¬¿ÉÇÐ»»5ÖÖµÆ¹âÄ£Ê½¡£½ðÊô²ÄÖÊÉÏ¸Ç£¬½áÊµÀÎ¹Ì£¬¾¾ÃÄÍÓÃ¡£104¼üÈ«¼üÎÞ³åÉè¼Æ£¬È·±£Ã¿Ò»¸ö²Ù×÷¶¼ÄÜ×¼È·ÏìÓ¦£¬¸ÐÊÜË³³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£WindowsÏµÍ³ÏÂÀûÓÃFn+F1-F12¼üºÍWIN¼ü¿ÉÊµÏÖ13ÖÖ¶àÃ½Ìå¿ì½Ý¹¦ÄÜ¡£
VT9 PROË«¸ßËÙË«Ä£°æ 8KÖ¸ÄÄ´òÄÄ
Êó±ê´îÔØÔÏà¶¨ÖÆ3398ÓÎÏ·¹âÑ§ÒýÇæ£¬11µµLOD¾²Ä¬¸ß¶È¿Éµ÷£¬×¼È·¶¨Î»²»¶ªÖ¡£¬²¶×½¾«ÃÜÎ¢²ÙÏ¸½Ú¡£4KÎÞÏß+OTA 8KÓÐÏßÓÎÏ·¼¼Êõ£¬¼²ËÙ²Ù¿Ø¿ìËÙÏìÓ¦£¬ÎÞÐèÁí¹º4K½ÓÊÕÆ÷£¬¸ü×¼È·ÒÆ¶¯¡¢¸üÆ½»¬¸úÊÖ¡¢¸ü¿ìËÙÏìÓ¦¡£Êó±êÎªÀ×°Ø×ÔÖ÷C+click·ÖÀëÊ½°´¼üÔ¤Ñ¹Ð£µ÷£¬Çá¿ìµã»÷´¥·¢£¬Çå´à»Øµ¯·´À¡.
P3ÎÞÏß³äµçÄ£¿é ±ã½Ý´ÅÎü
Ä£¿éÎª´ÅÎüÁ¬½Ó£¬Ö§³ÖQiÎÞÏß³äµçÐÒé£¬Ö§³ÖÀ×°Ø¡°·½ÐÎ¡±´ÅÎüÊÕÄÉÀ©Õ¹²ÖµÄÎÞÏßÊó±ê£¬¿É´îÅä±¾È«¼ÒÍ°ÖÐVT9 PROÊó±êÊ¹ÓÃ¡£
VH160SÐéÄâ7.1ÉùµÀRGBÓÎÏ·¶ú»ú ¡°Òô¡±²ÊÁé¶¯
Í¨¹ýÇý¶¯Èí¼þ¿É¿ªÆô¶ú»úÐéÄâ7.1ÉùµÀÒôÐ§£¬ÓªÔì¸üÕæÊµµÄ»·¾³Òô²ã´Î¸Ð£¬´øÀ´ÉíÁÙÆä¾³µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÌýÉù±çÎ»£¬ÔÚË²Ï¢Íò±äµÄÕ½³¡ÉÏÏÈ·¢ÖÆÈË¡¢¿ËµÐÖÆÊ¤¡£´îÔØ50mm·¢Éùµ¥Ôª£¬¸»×ãµÄ¹¦ÂÊºÍË²Ì¬µÄ±¬·¢Á¦£¬Ê¹µÃÒôÆµ½âÎö¶È¸ü¸ß£¬·¶Î§¸ü¹ã£¬¸ß¶È»¹ÔÓÎÏ·³¡¾°ÒôÐ§£¬´òÔì³Á½þÊ½µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£¶úÕÖ´¦´øÓÐRGBìÅ²ÊµÆÐ§ÂÖ×ª£¬´îÅä¶ú»úÕûÌå²ÉÓÃ¼òÔ¼Éè¼Æ¡£
V10SÓÎÏ·Êó±êµæ(ËÙ¶ÈÐÍ) ¼²ËÙ»¬¶¯
²ÉÈ¡Ï¸ÃæÍø×´±àÖÆ²ÄÖÊ£¬½ôÊµË³»¬µÄÎÆÀí£¬ÌáÉýÊó±ê¸ßËÙÒÆ¶¯¡£Êó±êµæµ×²¿²ÉÓÃÏð½º»ù²Ä£¬½áºÏ²¨ÀËÊ½ÎÆÀíÉè¼ÆµØÃæ£¬±£ÕÏÔÚ¹â»¬±íÃæ²»»áÇáÒ×ÒÆ¶¯£¬¼¤ÁÒÓÎÏ·ÖÐ²Ù×ÝÊó±êÒ²ÄÜÎÈ¶¨Ê®×ã¡£Ï¸ÃæÍø×´±àÖ¯+Ïð½º»ùµØµÄË«²ã¹¤ÒÕ¼Ó³Ö£¬ÈÃÄãÔÚÒÆ¶¯Ê±£¬Ìá¹©¸ß×·×ÙÐÔ£¬ÏíÊÜË³³©¼²ËÙµÄÌåÑé¡£
ÕâÑùÒ»Ì×À×°Ø³¬¼¶È«¼ÒÍ°£¬Õû¸ö´óÑ§µÄµç¾ºÉúÑÄ¾ÍÓÐÁË£¬²¢ÇÒ¿ªÑ§¼¾ÏÞÊ±ÇÀ¹º¼Û½öÐè199Ôª£¬¸÷Î»Í¬Ñ§¸Ï½ôµã»÷»î¶¯Á´½ÓÔ¤Ô¼£¬Ç§Íò²»Òª´í¹ý!
¹ºÂòÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100136172864.html
»î¶¯Ê±¼ä£º8.19-9.5 Ã¿ÖÜÒ»¡¢ÖÜËÄÍí8µã
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â