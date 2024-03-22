WD_BLACK P40体验：畅快读写的游戏体验

【天极网DIY硬件频道】游戏移动固态硬盘似乎从未像现在这样受到关注。尤其是当前，游戏体量不断增大前提下，想要靠PC自带的硬盘将所有喜欢的游戏全部装下是不现实的，因此移动固态硬盘的优先级就会被提得很高。相较于一般的SSD，移动固态硬盘先天具备“可移动”的优势。把游戏装到移动固态硬盘之后就可以带到不同的设备上进行游玩。

同时，比起SATA SSD或者机械移动硬盘，固态硬盘也具备更强的适用性。如果想要在外接硬盘上进行游戏，硬盘的读写速度、传输端口决定了这是否可行。部分存储设备能够存储游戏，但受制于传输速率没有办法流畅地在盘内运行，影响游戏体验。这也就意味着，我们在选购移动固态硬盘的时候不仅要关注存储空间，还要注意传输速率。

西部数据旗下WD_BLACK品牌专注游戏领域，其WD_BLACK P40游戏移动固态硬盘也已经上市有两年时间，两年过后这款产品是否还像当年那样顶级呢？还能否符合当下大型游戏的要求呢？我们通过本文了解一下。

从外观上说，WD_BLACK P40的设计是相当出彩的。盘身由金属材质制成，表面经过磨砂处理，防指纹表现出色。

防集装箱纹理配合黑底白字特别有游戏质感。盘身背面在边缘处设计了两条RGB灯带，具体我们在下文中配套软件部分一起讲解。

盘身边缘设计了一圈凸起，跌落时边角将受到额外的保护。官方数据显示P40可以承受2米高度的跌落冲击。

包装内随附一条USB-C to C的线缆，为了照顾用户的使用需求、提升兼容性，产品还搭配了一个带有防呆设计的USB-C转USB-A的转接头。

测试平台基本配置如下。

此次我们搭建的测试平台在配置上基本算是拉满。处理器升级为第14代英特尔酷睿i9-14900K，主板选用ROG STRIX Z790-F Gaming WiFi II，拥有多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口;搭配32GB的Crucial DDR5-5600MHz高频内存，接口采用20Gbps的USB 3.2 Gen 2×2 Type-接口，确保WD_BLACK P40能发挥出它应有的性能。

首先我们来看基本参数。

根据CrystalDiskInfo软件给到的数据，WD_BLACK P40 SSD固件版本为232161WD，采用NVMe 1.4标准，支持S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache功能。软件解读产品型号为“西部数据SN560E”。WD_BLACK P40游戏移动固态硬盘拥有500GB、1TB与2TB等容量可以选择，我们此次体验的产品为2TB版本。

基准性能测试

首先是CrystalDiskMark8.0.4c，我们使用这款软件检测P40在不同文件大小、不同队列深度与线程下的随机读取&写入速度、连续读取&写入速度等等数据。从测试结果看，WD_BLACK P40的顺序读取速度达到了2030.49MB/s，顺序写入速度为1959.24MB/s，读速甚至可以超越官方标称的2000MB/s。

在TxBench的测试中，WD_BLACK P40同样取得了非常出色的成绩，充分证明了其出色的性能。

接下来我们采用ATTO Disk Benchmark软件进行连续读写测试，它可以测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度。根据测试数据我们可以看到，WD_BLACK P40在数据包大小达到512KB后读写速度基本稳定，分别可以维持在1.89GB/s和1.72GB/s左右，这基本能够反映在具体传输过程中P40所能达到的峰值传输速率。

3DMark存储基准可以帮助玩家评估各类存储设备，包括混合硬盘、SATA SSD以及PCIe SSD在内的存储硬件对游戏体验的影响。3DMark存储基准测试基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能。例如《战地5》《使命召唤15：黑色行动4》以及《守望先锋》三款游戏的启动加载过程;在运行守望先锋的同时使用OBS录制1080P游戏视频的过程;将《反恐精英：全球攻势(CSGO)》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程等等。这个存储基准测试涵盖了PC游戏玩家所能遇到的与存储性能相关的方方面面，很大程度上都会考验到4K随机读写性能。

在3D Mark的专业存储基准测试中，基于USB 3.2 Gen 2×2接口，WD_BLACK P40获得了991的分数，带宽能够达到166.92MB/s，平均存取时间178μs，在同级别移动固态硬盘中表现出色，处于领先位置。

对于SSD这类半导体产品来说，发热永远是限制使用的一大因素。长时间的持续高负载工作会让温度急速上升，这不仅会带来读写速度的下降，同时也危害到元器件，最终导致数据的损坏。

室温26℃，我们对WD_BLACK P40进行了一个时长20分钟的高负载持续读写测试并记录下温度。从图中可以看到，经过读写测试之后，WD_BLACK P40的表面最高温度为49.7℃，此时系统软件核心温度则显示为54℃，整体来说是稳定可控的。

正如上面这张温度数据截图，来自WD_BLACK的一款非常好用的软件产品――Dashboard仪表板软件。

Dashboard仪表板界面清晰明快，黑色底色搭配橙色文字让整体视觉观感干净利落，十分醒目。我们可以在这款软件中了解自己的SSD的基本情况，包括容量、运行状况、目前接入的接口速度以及温度，还可以在运行时实时查看性能表现。

前文我们提到，WD_BLACK P40拥有两条RGB灯带，而我们可以在Dashboard仪表板中进行各种调整。

为满足不同玩家的审美习惯，西部数据专门在Dashboard配套软件中提供了包括静态、呼吸、闪动、颜色循环、彩虹、呼吸彩虹、彗星彩虹、波浪、星夜等13款不同的背光模式，并且支持灯色自定义，提升了产品的颜值和可玩性。值得一提的是WD_BLACK P40还支持如支持雷蛇Chroma RGB、华硕AURA SYNC、技嘉RGB FUSION 2.0与微星Mystic Light Sync等第三方光效技术，可与兼容的硬件同步发光，带来体验一致的电竞氛围感。

最后来总结一下，WD_BLACK P40游戏移动固态硬盘的初衷是专为游戏玩家打造，但是其用户群体完全可以进一步扩展一下。出色的读写速度与充足存储容量不仅适合游戏用户，同样也适合一些有图形内容生产需要的内容创作者，无论是PC、主机还是平板，系统覆盖Windows、macOS和Linux，都能够顺畅地识别与连接，场景适应性很强。

WD_BLACK P40本身坚固耐用十分可靠，日常随身携带也不会有违和感，选择它用来游戏或者办公准没错。目前2TB版本在电商平台已经降至1399元，可以说非常有性价比了，大家可以持续关注哟!