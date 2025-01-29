双槽小钢炮 映众SFF标准RTX5080曜夜X3省流简评

【天极网DIY硬件频道】在CES2025上，老黄说过有了DLSS4，5070TI都能打赢4090，那5080就更不用说了。所以官方价格仅8299元比4080首发价还便宜的的5080也将成为中高端游戏玩家的性价比之选，至于接近两万天价的5090还是让那帮搞算力的人去抢把。

不过这两年，无论你装机想用什么房，一些朋友都会和我抱怨说现在的显卡越来越大，房子也被迫选得越来越大，4070TI都给你干到三槽33厘米，插在ITX小板上那叫一个不和谐。虽然不少厂家都知道其实真用不上那么大的散热器，但是架不住一些厂家和消费者喜欢大，大就是好，大就是强，大就是霸气，所以大就是能卖得贵!但是，今天我给大家带来了一款官方价格适合ITX和MATX小房的双槽小钢炮 映众GeForce RTX 5080曜夜X3，极大的提升了各类机箱的兼容性，让玩家和创意工作者能够最大限度享受50系列的高端性能。

我们先回顾一下规格表，映众GeForce RTX 5080曜夜X3搭载NVIDIA Blackwell架构，第五代Tensor Core的加持使得AI TOPS高达1801。10752个CUDA核心与16GB GDDR7 256bit的显存规格带来了不小的规格升级。

显卡采用灰黑双色设计加上无RGB的设定，非常适合不喜欢光污染的玩家或生产力应用，三风扇六热管搭配纯铜GPU散热底座能确保长时间稳定高效运行。

映众RTX 5080曜夜X3显卡的三围尺寸为300*135*41mm，符合NVIDIA最新制定的RTX SFF标准，除了厚度增长1mm之外，长和宽都相较于普通的RTX 4080 SUPER有着较大幅度的缩小。

当然这个小钢炮表现到底如何，还得看实际测试。那我们就事不宜迟，先上甜甜圈，再给大家省流简单看看各项跑分数据。

测试平台：

测试平台我们使用AMD 9800X3D搭配ROG X870E HERO以及雷克沙C26 6000MT/S DDR5 32G双通道内容，硬盘采用佰维PCIe5.0 X570 Pro SSD 2T 。

烤机测试：

作为小尺寸显卡，散热是大家最关注的重点，测试室温为27°的深圳，在FURMARK烤机测试中，映众GeForce RTX 5080曜夜X3温度稳定在摄氏77°C，一般只要不超过85度都没啥问题，可见虽然只有两槽但温度控制的比较好，ITX用户福音。

基准测试：

基准测试由于NV给到的3DMARK DLSS4版本没法识别，因此DLSS4测试没法进行。我们给大家跑了光追测试以及2K、4K的基准测试，并选择对标4090，考虑到代际更替我们认为这样更加合理，成绩如下：

DLSS4被限制，5080没有被识别

光追性能方面，4090在Port Royal上得分约为25000分左右，而5080得分是21939。

Time Spy得分是32340分，而4090约是36000分左右

Time Spy Extreme 得分为16101分，而4090约为19000分。

Fire Strike Extreme得分为40532分，而4090约为46000分。

Fire Strike Ultra得分为21078分，4090为25000分左右。

在基准测试方面，由于没有DLSS4，因此整体分数不如4090也属于正常，但是光追测试不知道是否因为驱动问题也不如4090，毕竟核心规模差距蛮大的，所以我们再看看游戏测试。

游戏测试：DLSS4是关键

由于时间关系，我们简单给大家跑了黑悟空BanchMark以及赛博朋克2077作为参考。画质均设置最佳画质，DLSS在质量模式。

黑神话悟空方面，相对4090的平均100帧出头，5080大概也是88%的4090水平，1%LOW帧也会比4090少数帧，毕竟黑悟空不支持DLSS4，如果后面升级支持的话，帧率超过4090也是大概率事情。

赛博朋克2077对标就非常明显了，毕竟支持DLSS4因此帧率得到大幅提升，5080帧率基本能保持在220-250左右，1% LOW帧基本也在190帧以上，对比4090开启DLSS后130-150帧有着大幅的提升。现在游戏谁又能抗拒DLSS呢？

点评：

最后来个全家福

作为目前市面上身材最窈窕的淑女级RTX5080，映众GeForce RTX 5080曜夜X3并没有因为身材变小而影响性能，在基准测试和游戏测试方面都达到了标准版RTX5080的平均水平。对于不喜欢光污染且喜欢小钢炮的朋友，可以放心选择啦。