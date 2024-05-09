电竞钛灰风格，七彩虹CVN Z790 ARK方舟主板到手仅1599元！

【天极网DIY硬件频道】随着近年推出的新游戏制作越来越精美与AI技术的持续突破，继而对DIY各硬件的品质与性能有了更高的要求。为了满足各种新兴场景的需求，国内一线板卡制造商七彩虹旗下的CVN系列，秉承着为用户呈现既散热出色又充满个性化设计的产品理念，推出了其CVN系列的全新升级版主板――CVN Z790D5 ARK FROZEN方舟，以其更全面优化满足了用户对新世代硬件的需求。

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个性钛灰色星舰设计

CVN Z790D5 ARK FROZEN方舟主板，其设计灵感来源于星空旗舰，延续了CVN系列的家族式舷号和白色系设计，首次在供电和M.2的寒霜散热装甲上引入了钛灰配色，赋予了主板一种深邃宇宙的神秘感，并提升了整体质感;同时加入了更多的星舰元素，在供电散热装甲上设计了星舰上的水平仪和罗盘，并参考了星舰的舰载战机发射轨道设计了斜向排列的导气沟槽，搭配一根6mm的热管链接供电模块的装甲，不仅丰富了主板的细节，还增强了整体的散热效率;在主板24Pin供电接口背面设计了一排可同步的ARGB氛围灯，并有独立的开关，方便用户打造个性张扬的电脑主机。

豪华用料，超频优化

CVN Z790方舟主板采用了14+1+1相数字供电，核心供电为90A高规格三合一DrMOS辅以片式钽聚合物电容的豪华规格可以轻松驾驭英特尔12/13/14代i9级处理器;拥有4个DDR5合金加固内存插槽，并为提高内存频率，采用8层低损耗PCB板材和加厚镀金触点，支持双通道7800MHz(OC)的高频内存，能够带来更高带宽和更低延迟保证游戏流畅性。每条插槽最高支持单根48GB容量，最大能支持192GB容量，轻松应对各种高压场景;方舟主板在BIOS功能上也进行了深度优化，引入了内存实时参数显示和超频预设保存等实用功能，极大提升了用户体验，使得超频和系统调试变得更加便捷和直观。

优秀的拓展性，支持30W PD快充

CVN Z790 ARK方舟板载4个PCIe 4.0满速M.2固态硬盘接口和4个SATA接口，海量存储轻松拓展。主板采用一体式IO背板，提供4个USB 2.0、2个USB 3.2 Gen 1、3个USB 3.2 Gen 2的TYPE-A接口和1个USB 3.2 Gen 2x2的TYPE-C接口，还预留一个支持30W PD快充功能的USB 3.2 Gen 2前置TYPE-C口插槽。主板板载2.5G超高速以太网卡实现低延迟高带宽，并且配有Wi-Fi6E无线网卡，方便用户组建无线化主机，让桌搭更简洁美观。

CVN Z790D5 ARK FROZEN方舟主板在性能、设计和拓展的全面升级，满足了新游戏和AI技术发展对硬件的高标准要求，是高端游戏玩家和主播/生产力用户的理想选择。目前该主板已正式开售，首发到手价为1599元，同时享受白条三期免息活动，赶快前往七彩虹京东自营旗舰店了解更多吧。