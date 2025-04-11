ÈñÁú9 9950X3DÈ«ÃæÆÀ²â£ºÓÎÏ·ÓëÉú²úÁ¦¼æ±¸µÄÈ«ÄÜÆì½¢
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿½ñÄêÄê³õµÄCES 2025ÉÏ£¬AMD¼ÌÈ¥Äê¡°×îÇ¿ÓÎÏ·´¦ÀíÆ÷¡±ÈñÁú7 9800X3DÖ®ºó£¬ÓÖ´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄÈñÁú9 9950X3D£¬¸ü¶àµÄºËÐÄÊýÁ¿¡¢¸ü¸ßµÄÆµÂÊÒÔ¼°¶À¾ß´´ÐÂµÄ³¬´ó3D V-Cache»º´æ£¬ÈÃËüÄÜ¹»ÎªÓÎÏ·Íæ¼ÒºÍÄÚÈÝ´´×÷ÕßÌá¹©¸üºÃµÄÌåÑé¡£×î½üÎÒÒ²ÊÇÄÃµ½ÁËÕâ¿Å±¸ÊÜ¹Ø×¢µÄÆì½¢´¦ÀíÆ÷£¬½ñÌì¾Í´ø´ó¼ÒÀ´¿´¿´ËüÔÚÓÎÏ·ºÍ´´×÷·½ÃæµÄ±íÏÖ¾¿¾¹ÈçºÎ£¿Ïà±ÈÓÚÓÑÉÌµÄÆì½¢ÐÍºÅÊÇ·ñÓÐÓÅÊÆ£¿
²ÎÊý¹æ¸ñ
Ê×ÏÈ»¹ÊÇÀ´¿´¿´ÈñÁú9 9950X3DµÄ²ÎÊý¹æ¸ñ£¬ËüÓµÓÐ16¿ÅZen 5¼Ü¹¹ºËÐÄ£¬16ºË32Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5.7GHz£¬Óë·ÇX3D°æ±¾±£³ÖÒ»ÖÂ£¬²ÉÓÃÁËµÚ¶þ´úAMD 3D V-Cache»º´æ¼¼Êõ£¬ÓµÓÐ16MB¶þ¼¶»º´æ¡¢64MBÈý¼¶»º´æÒÔ¼°64MB 3D V-Cache»º´æ£¬¹²144MB»º´æ£¬TDPÎª170W¡£
¶øÇÒËüÊ¹ÓÃ¹ýµÄµÚ¶þ´úAMD 3D V-Cache¼¼Êõ£¬½«Zen 5 CCDÓë3D V-CacheµÄÎ»ÖÃ»¥»»£¬ÈÃCPUºËÐÄÓë¶¥¸ÇÖ±½Ó½Ó´¥£¬ºËÐÄ²úÉúµÄÈÈÁ¿¿É¿ìËÙ´«µ¼ÖÁÉ¢ÈÈÆ÷£¬±ÜÃâ³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØµ¼ÖÂµÄ»ýÈÈÎÊÌâ£¬¸üºÃµÄÊÍ·ÅÐÔÄÜ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬AMDÈñÁú9 9950X3D²ÉÓÃµÄÊÇAM5½Ó¿ÚÉè¼Æ£¬¼æÈÝÏÖÓÐËùÓÐµÄAMD 600/800ÏµÖ÷°å£¬¶ÔÓÚ×·Çó¹¦ÄÜºÍÅäÖÃµÄ·¢ÉÕÓÑÀ´½²£¬X870/870EÊÇ×îÖµµÃ¿¼ÂÇµÄ£¬¶ø¶ÔÓÚ×·ÇóÐÔ¼Û±ÈµÄÖ÷Á÷Íæ¼ÒÀ´½²£¬B650ÕâÑùµÄÀÏÖ÷°åÔÚ¸üÐÂÍêBIOSÖ®ºóÍ¬ÑùÒ²ÄÜÓÃ¡£¶øÇÒ£¬AMD»¹³ÐÅµAM5½Ó¿Ú½«»áÖÁÉÙÖ§³Öµ½2027Äê£¬ºóÐøÒÀÈ»ÓÐ×Å²»´íµÄÉý¼¶¿Õ¼ä¡£
²âÊÔÆ½Ì¨
ÔÚÕýÊ½¿ªÊ¼²âÊÔÇ°£¬»¹ÊÇ¼òµ¥½éÉÜÏÂ²âÊÔÆ½Ì¨£¬Ö÷°åÕâ¿éÎÒÃÇÊ¹ÓÃµÄÊÇÀ´×Ô»ªÇæµÄX870E TaiChi£¬Ö÷ÌåÎªºÚÉ«£¬¸²¸ÇÁË´óÃæ»ýµÄÂÁºÏ½ðÉ¢ÈÈÆ÷£¬È·±£ÏµÍ³µÄÎÈ¶¨ÐÔºÍÄÍ¾ÃÐÔ¡£Ëü²ÉÓÃ24+2+1Ïà¹©µçÉè¼Æ£¬Ë«8PinµÄCPU¹©µç£¬ÇáËÉÂú×ãÈñÁú9 9950X3DµÄ¹©µçÐèÇó¡£
ÄÚ´æÕâ¿éÓÃµÄÊÇÀ´×ÔÖ¥ÆæµÄ»Ã¹âêªZ5 NEO RGBÄÚ´æ(16GB*2)£¬Ê±ÐòÎªC28£¬ÆµÂÊÎª6000MHz£¬Ö§³ÖEXPOÄÚ´æ×Ô¶¯³¬Æµ¡£
ÏÔ¿¨Õâ±ß£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃÁËÆß²ÊºçµÄiGame GeForce RTX 5090D Advanced OCÏÔ¿¨£¬ÓµÓÐ32GB GDDR7³¬´óÏÔ´æ£¬Í¬Ê±OCÖ®ºóµÄÆµÂÊÎª2512MHz£¬ÐÔÄÜ·Ç³£³öÉ«¡£
ÆäËüÅäÖÃ¾Í²»¶à×¸ÊöÁË£¬ÈçÏÂ±í£º
×÷Îª¶Ô±È£¬ÎÒÃÇÕâ±ß»¹ÔÚÏàÍ¬µÄ»·¾³ÏÂ£¬²âÊÔÁËÓÑÉÌµÄÆì½¢´¦ÀíÆ÷¿áî£i9-14900KºÍ¿áî£Ultra 9 285K£¬Ç°ÕßÎª24ºËÐÄ32Ïß³Ì£¬ÐÔÄÜºË×î¸ßî£Æµ¿É´ï6.0GHz£¬ÄÜÐ§ºË×î¸ßî£ÆµÆµÂÊÎª4.4GHz£¬36MBµÄÈý¼¶»º´æ;ºóÕßÔòÓµÓÐ8¿ÅÐÔÄÜºËºÍ16¿ÅÄÜÐ§ºË£¬ºËÐÄÊýÁ¿ÓëÇ°´ú±£³ÖÒ»ÖÂ£¬µ«´Ë´Î²¢²»Ö§³Ö³¬Ïß³Ì£¬ËùÒÔ×Ü¹²ÊÇ24ºË24Ïß³Ì£¬ÐÔÄÜºË»ù´¡ÆµÂÊÎª3.7GHz£¬×î¸ßî£ÆµÆµÂÊ5.5GHz£¬î£ÆµMax 3.0ÆµÂÊ5.6GHz£¬TVBÆµÂÊ5.7GHz£¬Èý¼¶»º´æÎª36MB¡£
ÓÎÏ·²âÊÔ
Æ¾½èÆä¶ÀÌØµÄ3D V-Cache¼¼ÊõºÍ³öÉ«µÄ¼Ü¹¹Éè¼Æ£¬X3D´¦ÀíÆ÷ÔÚÓÎÏ·Õâ¿éÒ»Ö±¶¼ÓÐ×Å·Ç³£³öÖÚµÄ±íÏÖ£¬ËùÒÔÏÂÃæÎÒÃÇ¾ÍÏÈÀ´½øÈë´ó¼Ò·Ç³£¹ØÐÄµÄÓÎÏ·²âÊÔ»·½Ú¡£ÕâÀïÑ¡ÔñÁË¼¸¿îÈÈÃÅµÄÍøÂçÓÎÏ·ÒÔ¼°¶à¿î´óÐÍµ¥»úÓÎÏ··Ö±ð¾Í½øÐÐ²âÊÔ£¬Îª±ÜÃâÏÔ¿¨Æ¿¾±£¬²âÊÔ¾ùÊ¹ÓÃ1080P·Ö±æÂÊ¡£ÏÈÀ´¿´¡¶CS 2¡·¡¢¡¶DOTA 2¡·¡¢¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·Èý¿îÈÈÃÅÍøÓÎµÄ²âÊÔ½á¹û£º
ÍøÓÎ¿ÉÒÔËµÊÇX3D´¦ÀíÆ÷µÄÓÅÊÆÏîÄ¿£¬ÈñÁú9 9950X3DµÄ±íÏÖ¿ÉÎ½ÊÇ¡°Ò»Æï¾ø³¾¡±£¬È«ÃæÁìÏÈÓÚÁ½¸ö¶ÔÊÖ£¬²î¾à×î´óµÄÊÇ¡¶DOTA2¡·£¬ÁìÏÈ¿áî£i9-14900K´ïµ½ÁË59%£¬Èý¿îÓÎÏ·µÄÆ½¾ùÁìÏÈ·ù¶ÈÔ¼Îª32%;ÁìÏÈ¿áî£Ultra 9 285KÔò¸ü¶àÒ»Ð©£¬¡¶DOTA2¡·´ïµ½ÁËÔ¼85%£¬Æ½¾ùÁìÏÈ·ù¶È´ïµ½ÁË45%¡£
³ýÁËÆ½¾ùÖ¡ÂÊµÄÁìÏÈÍâ£¬ÈñÁú9 9950X3DÔÚ1%LowÖ¡£¬Ò²¾ÍÊÇ1%×îµÍÖ¡ÂÊµÄÆ½¾ùÖµÕâ¿éÍ¬ÑùÊÇÈ«ÃæÁìÏÈ¡£
1%LowÖ¡·´Ó³ÁËÓÎÏ·ÔÚ×îµÍÖ¡ÂÊÊ±µÄ±íÏÖ£¬Ëü¶ÔÓÚÆÀ¹ÀÓÎÏ·µÄÕûÌåÎÈ¶¨ÐÔºÍÓÃ»§ÌåÑé·Ç³£ÖØÒª£¬ÓÐÊ±ºòËäÈ»Æ½¾ùÖ¡ÂÊ±È½Ï¸ß£¬µ«1%LowÖ¡Æ«µÍ£¬Í¬Ñù»áÓ°ÏìÓÎÏ·µÄÁ÷³©¶È¡£ÈñÁú9 9950X3DËùÊ¹ÓÃµÄ3D V-Cache¼¼Êõ£¬Í¨¹ý3D¶Ñµþ¼¼Êõ£¬½«¸ü¶àµÄ»º´æÖ±½Ó·ÅÖÃÔÚºËÐÄÃÜ¼¯µÄÇøÓò£¬´Ó¶ø¼õÉÙÁËÊý¾Ý´«ÊäµÄÑÓ³Ù£¬ÈÃ´¦ÀíÆ÷ÄÜ¹»¸ü¿ìµÄ´¦ÀíÓÎÏ·ÖÐµÄ¸´ÔÓ¼ÆËãÈÎÎñ£¬´Ó¶øÌáÉý1% LowÖ¡µÄ±íÏÖ¡£¼òµ¥À´Ëµ£¬1%Low¾ö¶¨×ÅÓÎÁ÷³©¶ÈµÄÏÂÏÞ£¬ËüÔ½¸ß¾ÍËµÃ÷ÔÚÔËÐÐÓÎÏ·Ê±µÄÎÈ¶¨ÐÔ¸üÎª³öÉ«¡£
½ÓÏÂÀ´ÊÇ´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·£¬°üº¬¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·¡¢¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶È«ÃæÕ½Õù£ºÈý¹ú¡·¡¢¡¶ÏûÊÅµÄ¹âÃ¢2¡·ÒÔ¼°¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·µÈÓÎÏ·£¬²âÊÔ³É¼¨ÈçÏÂ£º
Ïà±ÈÓÚÍøÓÎ£¬µ¥»úÓÎÏ·¶ÔÓÚÏÔ¿¨µÄÐèÇó¸ü´óÁËÒ»Ð©£¬ËùÒÔÁìÏÈ·ù¶ÈÃ»ÓÐÉÏÃæÄÇÃ´´óÁË£¬µ«ÈñÁú9 9950X3DÒÀ¾É±£³Ö×ÅÈ«ÃæÁìÏÈ¡£Óë¿áî£i9-14900KÏà±È£¬Ëü×î´óµÄÁìÏÈ·ù¶È´ïµ½ÁË21%£¬Æ½¾ùÁìÏÈÔ¼Îª8%¡£¶ø¶Ô±È¿áî£Ultra 9 285K£¬×î´óÁìÏÈ´ïµ½ÁË³¬30%£¬Æ½¾ùÁìÏÈÔ¼Îª18%¡£
ÁíÍâ£¬ÔÚBiosÀï»¹ÓÐX3DÓÎÏ·Ä£Ê½£¬¿ªÆôºó»á½ûÓÃÃ»ÓÐ3D V-CacheµÄÄÇ¿ÅCCD£¬Ïû³ýË«CCDÖ®¼äµÄÑÓ³ÙÎÊÌâ£¬²¢¹Ø±Õ³¬Ïß³Ì(SMT)¹¦ÄÜ£¬´ËÊ±Õâ¿ÅÈñÁú9 9950X3D¾ÍÏàµ±ÓÚÒ»¿ÅÆµÂÊ¸ü¸ßÇÒÖ»ÓÐ8ºËÐÄ8Ïß³ÌµÄÈñÁú7 9800X3D¡£ÎÒÕâÀïÒ²²âÊÔÁË¼¸¿îÓÎÏ·£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
¶àÊýÓÎÏ·µÄÖ¡ÂÊ¶¼¶Ô±È¿ªÆôÇ°ÓÐÒ»¶¨·ù¶ÈµÄÔö¼Ó£¬Ò²ÓÐ²¿·ÖÓÎÏ·³öÏÖÁËÐ¡·ù¶ÈµÄÏÂ»¬¡£´ó¼Ò¿ÉÒÔ¿ªÆôºó£¬²âÊÔÏÂ×Ô¼ºÍæµÄÓÎÏ·ÊÇ·ñÓÐÌáÉý£¬È»ºó¸ù¾ÝÐèÇó¾ö¶¨ÊÇ·ñ¿ªÆô¡£²»¹ý£¬Ã¿´Î¿ª¹Ø¶¼ÐèÒªÔÚBIOSÖÐÑ¡Ôñ£¬ÉÔÏÔÓÐµãÂé·³¡£
´ÓÉÏÃæµÄ²âÊÔ½á¹ûÀ´¿´£¬Æ¾½è×Å3D V-Cache¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö£¬ÈñÁú9 9950X3DÎÞÂÛÊÇÔÚÍøÓÎ £¬»¹ÊÇ´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·ÖÐ£¬¶¼Õ¹ÏÖ³öÁË·Ç³£Ç¿´óµÄÊµÁ¦£¬Ã÷ÏÔÁìÏÈÓÚÓÑÉÌµÄÆì½¢ÐÍºÅ¡£
ÀíÂÛÐÔÄÜ
¿´ÍêÁËÓÎÏ·²âÊÔ£¬ÕâÀïÒ²¼òµ¥¿´¿´ÀíÂÛÐÔÄÜÕâ¿é£¬²âÊÔ½á¹ûÈçÏÂ£º
ÈñÁú9 9950X3DÐ¡·ùÁìÏÈÓÚ¿áî£i9-14900K£¬ÂÔÎ¢ÂäºóÓÚ¿áî£Ultra 9 285K£¬²î¾à¶¼²»Ëã´ó¡£
Õë¶ÔÓÎÏ·ÐÔÄÜµÄCPU Profile²âÊÔ½á¹ûÈçÏÂ£º
½á¹ûÒ²²î²»¶à£¬ÈñÁú9 9950X3DµÄ³É¼¨½éÓÚÁ½¿î¿áî£´¦ÀíÆ÷Ö®¼ä¡£
½áºÏÉÏÃæµÄÓÎÏ·²âÊÔ½á¹ûÀ´¿´£¬ÊÂÊµÖ¤Ã÷£¬ÀíÂÛÐÔÄÜÇ¿£¬²¢²»´ú±íÓÎÏ·ÌåÑéÒ»¶¨³öÉ«¡£
Éú²ú°ì¹«
µ±È»£¬³ýÁËÍæÓÎÏ·Íâ£¬PC»¹ÊÇ²»ÉÙÓÃ»§µÄÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬°ïÖúËüÃÇÓ¦¶Ô¸÷ÖÖ¹¤×÷ÐèÇó£¬²»½öÓÐÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÎÄµµ±à¼µÄÇá¸ºÔØÐèÇó£¬»¹ÓÐÍ¼Æ¬´¦Àí¡¢ÊÓÆµ±à¼ÒÔ¼°3D½¨Ä£µÈ¸ß¸ºÔØÐèÇó¡£´ËÇ°Õâ¿éÒ»ÖÂ¶¼ÊÇ¿áî£´¦ÀíÆ÷¸üÎªÉÃ³¤µÄÁìÓò£¬ËùÒÔÎÒÃÇÒ²À´¿´¿´£¬Õâ¿ÅX3DÆì½¢´¦ÀíÆ÷ÔÚ°ì¹«Éú²ú·½ÃæµÄ±íÏÖÈçºÎ¡£Ê×ÏÈÊÇÈÕ³£°ì¹«¾³£»áÓÃµ½µÄOfficeÕâÌ×£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
Á½¿î¿áî£´¦ÀíÆ÷ÒÀ¾É±£³Ö×Å²»´íµÄË®×¼£¬ÈñÁú9 9950X3DÍ¬Ñù±íÏÖ³öÉ«£¬¸÷¸öÏîÄ¿»¥ÓÐÊ¤»¥£¬µ«²î¾à¶¼±È½ÏÐ¡¡£
ÄÚÈÝ´´×÷Õâ±ß£¬UL ProcyonÕÕÆ¬±à¼²âÊÔºÍUL ProcyonÊÓÆµ±à¼£¬Éæ¼°µ½PhotoshopºÍLightroomÒÔ¼°Premiere Pro£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
ÈñÁú9 9950X3DÔÚÍ¼Æ¬´¦ÀíÕâ¿éÐ¡·ù¶ÈÁìÏÈÓÚÁ½¿î¿áî£´¦ÀíÆ÷£¬ÊÓÆµ±à¼ÔòÓë¿áî£i9-14900K»ù±¾³ÖÆ½£¬Ð¡·ùÁìÏÈÓÚ¿áî£Ultra 9 285K¡£
×îºóÀ´¿´¿´3DäÖÈ¾Õâ¿é£¬Ê¹ÓÃµÄÊÇ»ùÓÚ3DÉè¼ÆäÖÈ¾Èí¼þBlender CyclesµÄBlender Benchmark£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
ÈñÁú9 9950X3DÔÚÈýÏîäÖÈ¾²âÊÔÖÐ¶¼ÁìÏÈÓÚ¿áî£i9-14900K£¬Ò»Ö±±íÏÖ²»Ì«ºÃµÄ¿áî£Ultra 9 285KÔÚÕâÏî²âÊÔÖÐµÄ±íÏÖ»¹²»´í¡£
³ýÁËÓÎÏ·Íâ£¬ÈñÁú9 9950X3DÔÚÉú²ú°ì¹«·½ÃæÍ¬ÑùÕ¹ÏÖ³öÁË·Ç³£Ç¿´óµÄÊµÁ¦£¬ÒÑ¾Óë¿áî£´¦ÀíÆ÷³ÖÆ½ÉõÖÁÔÚ²¿·Ö³¡¾°ÊµÏÖÁË³¬Ô½¡£
ÆÀ²â×Ü½á
×÷ÎªÈñÁú9000ÏµÁÐÖÐ×îÎª¶¥¼¶µÄ²úÆ·£¬ÈñÁú9 9950X3D¿ÉÎ½ÊÇÒ»¿îÈ«ÄÜÆì½¢´¦ÀíÆ÷£¬ÔÚÓÎÏ·ÐÔÄÜºÍÉú²ú°ì¹«·½Ãæ¶¼ÓÐ×Å·Ç³£³öÉ«µÄ±íÏÖ¡£ËüµÄÍÆ³ö±êÖ¾×ÅAMDÔÚ×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷ÁìÓòµÄÒ»´ÎÖØ´óÍ»ÆÆ£¬ÀûÓÃ´´ÐÂµÄ3D V-Cache¼¼Êõ£¬Í¨¹ý¶ÑµþÊ½Èý¼¶»º´æ(L3 Cache)´ó·ùÔö¼Ó»º´æÈÝÁ¿£¬ÏÔÖø½µµÍÓÎÏ·ÖÐµÄÄÚ´æÑÓ³Ù£¬ÌáÉýÓÎÏ·µÄÖ¡ÂÊºÍÎÈ¶¨ÐÔ£¬¶ÔÓÚÒÀÀµ»º´æµÄÓÎÏ·(Èçµç¾ºÀà¡¢¿ª·ÅÊÀ½çÓÎÏ·)ÓÈÎªÃ÷ÏÔ¡£Í¬Ê±£¬16ºË32Ïß³ÌµÄÅäÖÃÊ¹ÆäÔÚÄÚÈÝ´´×÷¡¢3DäÖÈ¾¡¢ÊÓÆµ±à¼µÈÖØ¶È¶àÏß³ÌÈÎÎñÖÐ±íÏÖ³öÉ«£¬×·Æ½ÉõÖÁ³¬Ô½ÁËÓÑÉÌµÄÆì½¢ÐÍºÅ¡£²»½ö½öÊÇÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄÖÕ¼«Ñ¡Ôñ£¬»¹ÊÇÄÚÈÝ´´×÷ÕßµÄÉú²úÁ¦ÀûÆ÷£¬ºÜºÃµÄÆõºÏÁË¸ß¶ËÓÃ»§È«¶¼ÒªµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
¿ÉÒÔËµ£¬ÈñÁú9 9950X3D²»½öÊÇÒ»¿î²úÆ·£¬¸üÊÇAMD¼¼ÊõÊµÁ¦µÄ¼¯ÖÐÌåÏÖ£¬ËüÍ¨¹ýÐÔÄÜµß¸²¡¢¼¼Êõ´´ÐÂ¡¢ÊÐ³¡ÖØËÜºÍÓÃ»§Ñ¡ÔñµÄÖØ¹¹£¬¸Ä±äÁË¸ß¶Ë×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷µÄ¾ºÕù¸ñ¾Ö£¬¶ÔÓÚÓÃ»§¶øÑÔ£¬ËüÊÇÒ»¸ö¡°ÎÒÈ«¶¼Òª¡±µÄÑ¡Ôñ;¶ÔÓÚÐÐÒµ¶øÑÔ£¬ÕâÊÇÒ»´Î¼¼Êõ·¶Ê½µÄ¸ïÐÂ¡£ËüµÄ³öÏÖ²»½öÖØËÜÁËÓÎÏ·ÓëÉú²úÁ¦µÄÌì»¨°å£¬¶ÔÓÚÊÐ³¡¸ñ¾Ö¡¢¼¼Êõ·½ÏòºÍÓÃ»§Ñ¡Ôñ¶¼²úÉúÁËÉîÔ¶Ó°Ïì¡£
ÈñÁú9 9950X3DÆ¾½è 3D V-Cache¼¼Êõ¡¢16ºË 32Ïß³ÌµÄÇ¿´óÐÔÄÜÒÔ¼°³öÉ«µÄÄÜÐ§±È£¬³ÉÎªÁËÄ¿Ç°¸ß¶Ë×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷ÊÐ³¡ÖÐµÄ±ê¸ËÖ®×÷¡£ÎÞÂÛÊÇ×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜµÄÓÎÏ·Íæ¼Ò»òÊÇÆµ·±Ê¹ÓÃ×¨ÒµÈí¼þµÄÄÚÈÝ´´×÷Õß£¬»òÊÇÏëÒªÓÎÏ·ºÍÉú²úÁ¦¼æµÃµÄÓÃ»§£¬ÈñÁú9 9950X3DÎÞÒÉÊÇµ±Ç°×îÖµµÃ¿¼ÂÇµÄ´¦ÀíÆ÷Ö®Ò»¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â