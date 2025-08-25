RTX 5090D v2ÏÔ¿¨¶¥¼¶ÓÎÏ·´îµµ À×¿ËÉ³ARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ&Õ½ÉñÖ®ÒíÄÚ´æÆÀ²â
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Ç°¶ÎÊ±¼ä£¬ÎÒÃÇÆÀ²âÁËNVIDIAÐÂÍÆ³öµÄGeForce RTX 5090 D v2ÏÔ¿¨£¬×÷ÎªÐ¾Æ¬³ö¿ÚÏÞÖÆÏÂµÄ×îÐÂÆì½¢²úÆ·£¬ËüËäÈ»Ï÷¼õÁËÒ»²¿·ÖÄÚ´æÈÝÁ¿ÓëÐÔÄÜ£¬µ«ÔÚºËÐÄ¹æ¸ñÓëÊµ¼ÊÓÎÏ·ÌåÑéÉÏÎ¬³Ö×ÅRTX 5090ÏµÁÐµÄ³¬Ç¿Ë®Æ½£¬¼ÓÖ®¸ü¼ÓÊµ»ÝµÄÊµ¼ÊÊÐ³¡¼Û¸ñ£¬Ê¹ÆäÄÜ¹»³ÉÎªÓ²ºËÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄÓÅÖÊÐÂÑ¡¡£
¶¥ÅäÍæ¼ÒµÄPCÆ½Ì¨×ÔÈ»Ò²ÒªÃæÃæ¾ãµ½£¬DDR5ÄÚ´æ¡¢PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÈÐÂÈñ´æ´¢Ó²¼þ±Ø²»¿ÉÉÙ¡£½üÆÚ£¬ÎÒÃÇ¾Í°éËæ×ÅÕâÕÅRTX 5090 D v2ÏÔ¿¨£¬¶ÔÀ×¿ËÉ³ÍÆ³öµÄARES PRO PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬ÒÔ¼°Õ½ÉñÖ®ÒíDDR5-6000 C26³¬µÍÊ±ÐòÄÚ´æÌ××°½øÐÐÌåÑé¡£ÆäÖÐARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ×÷ÎªARESÕ½Éñµç¾ºÏµÁÐµÄÐÂÒ»´ú²úÆ·£¬ÄÜ·ñÑÓÐøÇ°´ú¶¥¸ñÐÔÄÜÓë³¬¸ßÖÊ¼Û±È±íÏÖÄØ£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»ÆðÀ´¿´¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÓëÓ²¼þÐÅÏ¢
À×¿ËÉ³ARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ°ü×°ÓëÍâ¹ÛÉè¼ÆÑÓÐøÁËÏµÁÐµç¾º·ç¸ñ£¬°ü×°±íÃæ´óÁ¿²ÉÓÃÉîºìÉ«ÓëÁ½Ãæ·´¹â²ÄÖÊ£¬ÓµÓÐ¸ü¶àÎüÒýÄêÇáÍæ¼ÒµÄìÅ¿áÔªËØ¡£Í¬Ê±±¾´ú°ü×°±íÃæÊ¹ÓÃÐÑÄ¿µÄºìÉ«ÄÞºçµÆ×ÖÌåÍ¹ÏÔ¡°Gen 5¡±ÌØÐÔ£¬´îÅäµ×²¿14000MB/sµÄ×î¸ß¶ÁÈ¡ÐÔÄÜµÈÐÅÏ¢£¬Ö±¹ÛÕ¹ÏÖÂúÑªPCIe 5.0µÄÐÔÄÜÁÁµã¡£
´Ó°ü×°ÖÐÈ¡³öÀ×¿ËÉ³ARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±¾Ìå£¬Ó²ÅÌµÄ1TB¡¢2TB¡¢4TB°æ±¾¾ù²ÉÓÃµ¥Ãæ¿ÅÁ£Éè¼Æ£¬ÔÚ¿ÅÁ£µÈÔª¼þÒ»²à±íÃæ¸²¸ÇÉ¢ÈÈÌù£¬Í¬Ñù²ÉÓÃÉîºì+ºÚÉ«µÄµ×É«ÓëÒøÉ«×ÖÌå×éºÏ£¬Í¹ÏÔµç¾ºÕ½¶··ç¸ñ¡£Í¬Ê±£¬Õâ¿é¸²¸ÇÁËÖ÷¿Ø¡¢¿ÅÁ£µÈÔª¼þµÄÉ¢ÈÈÌù²ÉÓÃÊ¯Ä«¸´ºÏÉ¢ÈÈ²ÄÁÏ£¬ÄÜ¹»°ïÖú´«µ¼Óë·¢É¢Ö÷¿Ø¡¢¿ÅÁ£¹¤×÷Ê±µÄÈÈÁ¿£¬´îÅäÖ÷°åÓ²ÅÌÎ»É¢ÈÈÂí¼×Æðµ½¸üºÃµÄÉ¢ÈÈÐ§¹û£¬·¢»ÓÎÈ¶¨ÐÔÄÜ¡£
½ÒÏÂÉ¢ÈÈÌù£¬À×¿ËÉ³ARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ±íÃæÔª¼þÐÅÏ¢ÇåÎú¿É¼û¡£²ÉÓÃÁËDRAM-lessÉè¼ÆÓëµ¥Ãæ¿ÅÁ£²¼¾Ö£¬½èÖúHMB»úÖÆÓë¶¯Ì¬Ä£ÄâSLC»º´æ´ó·ùÌáÉý¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¡£Ö÷¿ØÊ¹ÓÃÖ÷¿Ø²ÉÓÃÁªÜ¿¿Æ¼¼ÐÂÒ»´úPCIe 5.0²úÆ·MAP1806A£¬Ö§³ÖPCIe 5.0x4¹æ¸ñ¡¢NVMe 2.0ÐÒé£¬²ÉÓÃ8CH 4CEÍ¨µÀÉè¼Æ£¬Ö§³ÖFlashËÙÂÊÎª3600MT/s¡£
Flash¾ùÊ¹ÓÃ½²¨Áú·â×°´ò±êµÄÔ³§¸ßÆ·ÖÊ¿ÅÁ££¬²¢²ÉÓÃ×ãÈÝÉè¼Æ£¬Âú×ã¸ü¶à×¨Òµ»¯µÄÎÈ¶¨ÐÔÓë´óÈÝÁ¿ÐèÇó¡£
À×¿ËÉ³¹Ù·½±ê³ÆÐÅÏ¢ÏÔÊ¾£¬Õâ¿éARES PRO 2TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ×î´óË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶È´ï14000MB/s£¬×î´óË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È´ï10000MB/s£¬4KËæ»ú¶ÁÐ´ËÙ¶È·Ö±ð´ïµ½2000K/1400K IOPS£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüÎª1500TBW£¬²¢Ìá¹©5ÄêÓÐÏÞÖÊ±£¡£
Õë¶ÔÆì½¢PCÆ½Ì¨ÓëÐÂÈñµÄÀ×¿ËÉ³ARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬ÎÒÃÇÒ²´îÅäÁËÀ×¿ËÉ³´ËÇ°ÍÆ³öµÄ£¬Í¬ÎªARESÏµÁÐµÄÕ½ÉñÖ®ÒíDDR5-6000 C26³¬µÍÊ±ÐòÄÚ´æÌ××°¡£Ëü²ÉÓÃº£Á¦Ê¿Ô³§½ð±êÈÏÖ¤A-die£¬µ¥Ãæ¿ÅÁ£Éè¼Æ£¬16GB*2ÈÝÁ¿×éºÏ£¬ÄÚÖÃEXPO³¬ÆµËÙÂÊÎª6000MT/s£¬²¢Í¨¹ý¼¼ÊõÍ»ÆÆÊµÏÖÐÐÒµÁìÏÈµÄCL26³¬µÍÊ±Ðò£¬³ÉÎªAMD AM5Æ½Ì¨ÌðµãÆµÂÊÄÚ´æµÄ²»¶þÖ®Ñ¡¡£
¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ³£¹æÐÔÄÜÊµ²â
×÷ÎªÒ»¿îÓ¦ÓÃÁË¹ú²úÖ÷¿ØµÄÐÂÈñÎÞ»ºÂúÑªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬À×¿ËÉ³ARES PROµÄÊµ¼Ê±íÏÖÈçºÎ£¿½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ½«Æä°²×°ÖÁ²âÊÔÆ½Ì¨£¬²¢Ê¹ÓÃCrystalDiskMark¡¢AS SSD Benchmark¡¢3DMark´æ´¢»ù×¼¡¢°×ÑÛµÈÈí¼þ½øÐÐÅÜ·Ö²âÊÔ¡£
²âÊÔÊ¹ÓÃµÄPCÆ½Ì¨²¿·ÖÅäÖÃÈçÏÂ£º
Í¨¹ýCrystalDiskInfo²é¿´¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±¾ÉíµÄÊôÐÔÓë¸ü¶àÐÅÏ¢£¬¿ÉÒÔ¿´µ½À×¿ËÉ³ARES PRO 2TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ´ïµ½×ãÈÝµÄ2048.4GB£¬ÔËÐÐÔÚ±ê×¼µÄPCIe 5.0x4Í¨µÀ£¬Ö§³ÖNVMe 2.0±ê×¼ºÍTRIMµÈ¹¦ÄÜ¡£
¿ÕÅÌÐÔÄÜ²âÊÔ
ÎÒÃÇÊ×ÏÈÔÚ¿ÕÅÌ×´Ì¬ÏÂÊ¹ÓÃCrystalDiskMark¡¢AS SSD¡¢3DMark¡¢°×ÑÛÈí¼þ¶ÔÀ×¿ËÉ³ARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½øÐÐÐÔÄÜ²âÊÔ¡£
Ê¹ÓÃCrystalDiskMark½øÐÐ¶Á¡¢Ð´¡¢»ìºÏÈýÏîÐÔÄÜ²âÊÔ£¬½á¹ûÏÔÊ¾À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBµÄË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶È´ïµ½14864.65MB/s£¬Ë³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È´ïµ½9878.07MB/s¡£¶ÁÈ¡±íÏÖ³¬Ô½±ê³ÆË®Æ½Ðí¶à£¬Ð´ÈëÐÔÄÜÔÚ128K¶à¶ÓÁÐ²âÊÔÖÐ¸ü½Ó½ü±ê³ÆµÄ10000MB/s£¬Í¬Ê±ÔÚ70%¶Á30%Ð´µÄ»ìºÏ³¡¾°ÏÂÒ²ÓµÓÐ²»´í±íÏÖ¡£
ÇÐ»»ÖÁIOPSÏÔÊ¾£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÔÚ¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´ÖÐ·Ö±ð²âµÃ³¬¹ý2100K IOPSÓë½Ó½ü1500K IOPSµÄ½á¹û£¬»ìºÏ²âÊÔÍ¬Ñù³¬Ô½1400K IOPS£¬¾ù³¬Ô½±ê³ÆÖµ£¬ÐÔÄÜ±íÏÖ³öÉ«¡£
´ËÍâÎÒÃÇÒ²µ¥¶À½øÐÐÁË4¶ÓÁÐ4Ïß³ÌµÄËæ»ú4K²âÊÔ£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TB²âµÃ1169.52MB/sËæ»ú¶ÁÈ¡Óë2359.96MB/sËæ»úÐ´Èë£¬»ìºÏ¶ÁÐ´´ï1126.37MB/s£¬±íÏÖ³¬Ô½ÎÒÃÇ´ËÇ°²âÊÔµÄÓÐ»ºPCIe 5.0Æì½¢¹ÌÌ¬Ó²ÅÌË®Æ½¡£
¿ÕÅÌ×´Ì¬ÏÂµÄAS SSD²âÊÔÖÐ£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²âµÃË³Ðò¶ÁÈ¡ÐÔÄÜÎª11143.48MB/s£¬Ë³ÐòÐ´ÈëÐÔÄÜÎª8952.32MB/s£¬ÕûÌåÆÀ·ÖÎª12963·Ö¡£
¿ÕÅÌ×´Ì¬ÏÂÊ¹ÓÃ3DMarkÈí¼þµÄ´æ´¢»ù×¼½øÐÐ²âÊÔ£¬ÕâÒ»²âÊÔÄ£Äâ¶à¿îÓÎÏ·µÄ°²×°¡¢ÒÆ¶¯¡¢¼ÓÔØ¡¢±£´æ¡¢Â¼ÖÆµÈ³¡¾°²¢½øÐÐ×ÛºÏÆÀ¼Û¡£À×¿ËÉ³ARES PRO 2TB×îÖÕ»ñµÃ3574·Ö¡£
ÎªÁËÑéÖ¤À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBµÄÄ£ÄâSLC»º´æ²ßÂÔ£¬ÎÒÃÇÔÚÍêÈ«¸ñÊ½»¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²¢¾²ÖÃÒ»¶ÎÊ±¼äºó£¬Ê¹ÓÃ°×ÑÛÈí¼þ½øÐÐÈ«ÅÌÎÈ¶¨ÐÔ²âÊÔ£¬²âÊÔ¹ý³ÌÖÐÍ¬Ê±Ê¹ÓÃHWiNFOÈí¼þ¼ì²âÓ²ÅÌ»î¶¯ÓëÎÂ¶È±íÏÖ¡£
°×ÑÛÈ«ÅÌ²âÊÔ³ÊÏÖ³öµÄºìÉ«Ð´ÈëÇúÏß¿É¼û±È½ÏµäÐÍµÄÈý¶ÎÌ¨½×ÐÎÌ¬£¬µÚÒ»¶ÎÔÚÄ£ÄâSLC»º´æ¿Õ¼äÄÚ£¬ÕûÌåËÙÂÊÎ¬³ÖÔÚ8500MB/sÒÔÉÏ£¬³ÖÐøÖÁÐ´ÈëÈÝÁ¿½ü300GBÀë¿ªSLC»º´æ¡£
µÚ¶þ¶Î¾ùËÙ½µµÍÖÁÔ¼3500MB/s£¬ÍÆ²âÊÇTLC¿ÅÁ£µÄÖ±Ð´½×¶Î£¬²¢³ÖÐøÖÁÔ¼1350GB¡£×îºóÀ×¿ËÉ³ARES PRO 2TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½øÈë±ßÐ´Èë±ßÊÍ·ÅSLC»º´æµÄ×´Ì¬£¬´ËÊ±Ö÷¿ØÍ¬Ê±´¦ÓÚ¶àÖÖ¹¤×÷¸ºÔØ£¬Òò´Ë¾ùËÙÔÙ´Î½µµÍÖÁÔ¼1000MB/s£¬²¢Öð½¥²¨¶¯ÌáÉýÖÁ½Ó½ü2000MB/s£¬Ö±ÖÁÂúÅÌ¡£
À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÔÚÈ«ÅÌ¶ÁÈ¡ÖÐµÄËÙÂÊ±íÏÖÔò¸ü¼ÓÆ½ÎÈ£¬³õÆÚ´ïµ½8500MB/sÒÔÉÏ£¬½Ó½ü300GBÊ±ÂÔÎ¢½µµÍ²¢È«³ÌÎ¬³ÖÔÚÔ¼8000MB/s¡£ÔÚHWiNFOÈí¼þÈ«³Ì¼à²âÏÂ£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÔÚ°×ÑÛÈ«ÅÌ²âÊÔÖÐµÄ×î¸ßÈÈµãÎÂ¶ÈÒ²½ö´ïµ½72¡æ£¬È«³ÌÆ½¾ùÎÂ¶ÈÎ¬³ÖÔÚ55-65¡æÖ®¼ä£¬¿ÉÒÔËµ¼æ¹ËÁË¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÎÈ¶¨ÐÔÓëÁ¼ºÃÉ¢ÈÈ±íÏÖ¡£
°ëÅÌÐÔÄÜ²âÊÔ
ÔÚ°ëÅÌÐÔÄÜ²âÊÔ»·½Ú£¬ÎÒÃÇÊ×ÏÈÊ¹ÓÃIOmeterÏòÀ×¿ËÉ³ARES PRO 2TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÖÐÌîÈëÔ¼1TB²»¿ÉÑ¹ËõÊý¾Ý£¬¼ÓÖ®´ËÇ°½øÐÐµÄ¸÷Ïî²âÊÔ£¬Ä£ÄâÓÃ»§Êµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐÒÑ¾¾ßÓÐÒ»¶¨ÔàÅÌ¶ÈµÄ³¡¾°£¬²¢¼ÌÐøÊ¹ÓÃ¸÷Èí¼þ½øÐÐ²âÊÔ£¬ÁË½âËüÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂµÄÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
ÒÀ¾É´ÓCrystalDiskMark¿ªÊ¼£¬ÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂ£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TB²âµÃË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶È´ïµ½14836.51MB/s£¬Ë³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È´ïµ½10055.19MB/s£¬70%¶Á30%Ð´µÄ»ìºÏÐÔÄÜ´ïµ½7719.70MB/s¡£Ð´ÈëËÙ¶ÈÏà±È¿ÕÅÌ×´Ì¬ÓÖÓÐÌáÉý£¬³¬Ô½ÁË±ê³ÆË®Æ½£¬ÕûÌåÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂÄÜ´øÀ´ÎÞËðµÄÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
ÇÐ»»ÖÁIOPSÏÔÊ¾£¬°ëÅÌ×´Ì¬µÄÀ×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÔÚ¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´ÖÐÍ¬ÑùÓµÓÐÎÞËð±íÏÖ£¬ÇÒÔÚÐ´ÈëÓë»ìºÏ³¡¾°ÏÂ±íÏÖ¸ü¼Ñ¡£
ÎÒÃÇÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂÒÀÈ»½øÐÐÁË4¶ÓÁÐ4Ïß³ÌµÄËæ»ú4K²âÊÔ£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÍ¬ÑùÕûÌåÎ¬³Ö¿ÕÅÌÊ±µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÔÚÐ´ÈëÓë»ìºÏÏîÄ¿ÖÐÂÔÓÐÌáÉý¡£
ÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂµÄAS SSD²âÊÔÖÐ£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÐÔÄÜ±íÏÖÕûÌåÓë¿ÕÅÌ×´Ì¬Ïà½ü£¬Í¬Ê±×îÖÕµÃ·Ö¸ü¸ß¡£
ÔÚÄ£ÄâÓÎÏ·¼ÓÔØµÈ³¡¾°µÄ3DMark´æ´¢»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÍ¬Ñù´ïµ½Óë¿ÕÅÌ×´Ì¬Ïà½üµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬×îÖÕµÃ·ÖÎª3562¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬À×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÔÚ¶àÏîÈí¼þ²âÊÔÖÐ¶¼ÓµÓÐ²»´íµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÎÞÒÉ´ïµ½PCIe 5.0ÂúÑªË³Ðò¶ÁÈ¡ÐÔÄÜ£¬ÉõÖÁÏÔµÃ±ê³ÆÖµ¹ýÓÚ±£ÊØÁË¡£Í¬Ê±ÔÚ»ìºÏ¶ÁÐ´¡¢¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌËæ»ú4K¡¢µÍ¶ÓÁÐËæ»ú4KµÈ³¡¾°ÏÂµÄÐÔÄÜ¾ù±íÏÖÓÅÒì¡£´ËÍâ£¬ËüÔÚ¿ÕÅÌÓë°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂÓµÓÐ³öÉ«µÄÐÔÄÜÒ»ÖÂÐÔ£¬ÉõÖÁ²¿·ÖÏîÄ¿ÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬³É¼¨¸üÓÅ£¬Ò²ÐíÄÜ³ÆµÃÉÏÊÇ¡°Ô½ÓÃÔ½ºÃÓÃ¡±ÁË¡£
ÄÚ´æÐÔÄÜÓëÎÈ¶¨ÐÔ²âÊÔ
ÔÚÓëÓÎÏ·³¡¾°ÐÔÄÜÓëÁ÷³©ÐÔ±íÏÖÏ¢Ï¢Ïà¹ØµÄÄÚ´æ·½Ãæ£¬ÎÒÃÇÒ²¶ÔÕâÌ×À×¿ËÉ³ARESÕ½ÉñÖ®Òí6000 C26 16GB*2ÄÚ´æÌ××°½øÐÐÁË²âÊÔ¡£
´ÓÖ÷°åBIOSÄÚ¿ªÆôEXPO TewakedÄ£Ê½£¬ÔÚAIDA64-ÄÚ´æÓë»º´æ²âÊÔÖÐ£¬Õâ¶ÔÀ×¿ËÉ³ARESÕ½ÉñÖ®ÒíDDR5 6000 C26ÄÚ´æÌ××°²âÊÔ½á¹ûÎªÄÚ´æ¶ÁÈ¡£º66228MB/s¡¢ÄÚ´æÐ´Èë£º42843MB/s¡¢ÄÚ´æ¸´ÖÆ£º56046MB/s¡¢ÑÓ³ÙÎª66.6ns¡£¿É¼û½áºÏÁËÍ¬ÆµÄ£Ê½Óë¾¹ýÖ÷°åÓÅ»¯µÄÊ±Ðò²ÎÊý£¬Õâ¶ÔÀ×¿ËÉ³³¬µÍÊ±ÐòDDR5ÄÚ´æµÄ¶ÁÐ´¿½ÓëÑÓ³ÙÐÔÄÜ¶¼ÓµÓÐ³öÉ«±íÏÖ¡£
½øÒ»²½Ê¹ÓÃTestMem5Èí¼þÑéÖ¤À×¿ËÉ³ARESÕ½ÉñÖ®ÒíÄÚ´æÔÚEXPO×´Ì¬ÏÂµÄÎÈ¶¨ÐÔ£¬Ê¹ÓÃ1usmus_v3ÅäÖÃÎÄ¼þ½øÐÐ3ÂÖ²âÊÔ£¬ÄÚ´æÎÞ±¨´íÍê³É²âÊÔ£¬ÓÃÊ±12·Ö10Ãë¡£
¶¥ÅäPCÆ½Ì¨ÓÎÏ·ÌåÑé
½áºÏÀ×¿ËÉ³ARES PRO 2TBÕâ¿éÐÔÄÜÓÅÒìµÄPCIe 5.0ÎÞ»ºÆì½¢£¬ÒÔ¼°C26³¬µÍÊ±ÐòµÄARESÕ½ÉñÖ®ÒíDDR5ÄÚ´æÌ××°£¬ÒÔR7 9800X3D´¦ÀíÆ÷ÓëRTX 5090 D v2ÎªºËÐÄµÄ¶¥¼¶Íæ¼ÒÆ½Ì¨£¬ÄÜÔÚ¸÷¿î3A´ó×÷Êµ»úÖÐ´ï³ÉÔõÑùµÄÐÔÄÜ±íÏÖÄØ£¿
ÔÚÓÎÏ·Êµ²â»·½Ú£¬ÎÒÃÇ²ÉÓÃ¾µä¹â×·´ó×÷¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÓëÏµÁÐÓÀ´ÉÏÐÂÏûÏ¢µÄ¹ú²ú3A¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·£¬»¹ÓÐ½üÆÚ¿ªÆôBETA²âÊÔµÄ´óÕ½³¡FPSÐÂ×÷¡¶Õ½µØ6¡·¡£½«ÓÎÏ·°²×°ÖÁÀ×¿ËÉ³ARES PRO 2TB£¬²âÊÔ·Ö±æÂÊ¾ùÎª4K£¬²ÉÓÃÔ¤Éè×î¸ß»ÖÊµµÎ»£¬²âÊÔÔÚ¿ªÆô/¹Ø±ÕDLSSÓëÖ¡Éú³ÉÏà¹Ø¹¦ÄÜÊ±µÄÓÎÏ·ÐÔÄÜ±íÏÖ£¬²¢Ê¹ÓÃÊ¹ÓÃFrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼ÓÎÍæ¹ý³ÌÖÐµÄÆ½¾ùÖ¡¡¢1% LowÖ¡¡¢ÏµÍ³Æ½¾ùÑÓ³Ù±íÏÖ¡£
¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·Êµ»ú²âÊÔÖÐ£¬ÔÚDLSSÓë¶àÖ¡Éú³É4x¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓÎÏ·ÄÜ¹»ÊµÏÖ4K·Ö±æÂÊ³¬¹ý200Ö¡Á÷³©ÔËÐÐ£¬Í¬Ê±1% LowÖ¡²»µÍÓÚ120Ö¡£¬¿ÉÒÔËµÍ¬Ê±´øÀ´¶¥¼¶»ÖÊÓë³¬Á÷³©ÌåÑé¡£
¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·Ïà±È¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·Ñ¹Á¦¸ü´ó£¬²»¹ý½èÖúºóÆÚ¸üÐÂµÄ¶àÖ¡Éú³É¹¦ÄÜ£¬Ò²ÄÜ¹»Ê¹ÓÎÏ·Æ½¾ùÖ¡Êý³¬¹ý200Ö¡£¬ÏµÍ³Æ½¾ùÑÓ³ÙÏà±ÈDLAAÔÉú×´Ì¬ÏÂ½µ½üÒ»°ë£¬ÔÚ´ËÀà¶¯×÷ÓÎÏ·ÖÐ´øÀ´Á÷³©»ÃæÓë¸úÊÖ²Ù×÷£¬¶ÔÌåÑéµÄÌáÉýÖÁ¹ØÖØÒª¡£
¡¶Õ½µØ6¡·BETA·þÔÚÎÒÃÇÌåÑéÆÚ¼äÔÝÊ±¹Ø±ÕÁËDLSS¹¦ÄÜ£¬Òò´ËÊ¹ÓÃTAA¿¹¾â³ÝÔÚÔÉú»ÃæÏÂ½øÐÐ²âÊÔ¡£ÎÒÃÇÊ¹ÓÃµÄ¶¥¼¶Æ½Ì¨ÄÜ¹»ÈÃÓÎÏ·Êµ»úÓÎÍæ´ïµ½Æ½¾ù140Ö¡ÒÔÉÏ£¬Ìá¹©Óë4K¸ßË¢ÆÁÊÊÅäµÄ¾ø¼ÑÁ÷³©ÐÔ±íÏÖ£¬Ô¤¼ÆÔÚÓÎÏ·ÕýÊ½ÉÏÏßÊ±½èÖú¸üºÃµÄÓÅ»¯ÓëDLSS 4¼¼Êõ£¬Í¬ÑùÄÜ¹»Ê¹ÓÃ³¬Ô½200Ö¡µÄ¼«ÖÂÌåÑé¡£
ÆÀ²â×Ü½á
ÔÚÎÒÃÇµÄÊµ²âÖÐ£¬RTX 5090 D v2¼´Ê¹Ï÷¼õÁËÄÚ´æ£¬Ò²ÄÜ´øÀ´ÓëÒ»°ãRTX 5090ÎÞ¶þµÄÆì½¢¼¶ÓÎÏ·ÌåÑé£¬¶øÀ×¿ËÉ³ARES PRO 2TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒ²ÊÇÈç´Ë¡£×÷ÎªPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬²ÉÓÃÎÞ»ºÉè¼Æ²¢Ã»ÓÐÓ°ÏìËüÔÚË³Ðò¶ÁÐ´¡¢Ëæ»ú4KµÈÏîÄ¿ÖÐµÄÂúÑª±íÏÖ£¬ÉõÖÁ´øÀ´¸üµÍ¹¦ºÄÓë·¢ÈÈ£¬¶ÔÍæ¼ÒÓ²¼þÆ½Ì¨µÄÊÊÓ¦ÐÔ¸ü¼Ñ£¬²»½öÏÞÓÚÉ¢ÈÈ»·¾³Á¼ºÃµÄÌ¨Ê½PCÖ÷°å£¬ÔÚ´îÔØPCIe 5.0 M.2½Ó¿ÚµÄÐÂÈñÓÎÏ·±¾ÖÐÒ²ÄÜÊµÏÖ³¬Ç¿ÐÔÄÜÓëÎÈ¶¨ÌåÑé¡£
°üÀ¨À×¿ËÉ³ARES PROÔÚÄÚ£¬Öî¶à¸ßÖÊ¼Û±ÈµÄÎÞ»ºPCIe 5.0ÂúÑª¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÃæÊÀ£¬ÒâÎ¶×ÅPCIe 5.0ÒÑÈ»½øÈëÇÀÕ¼ÊÐ³¡Ö÷Á÷µØÎ»µÄÆÕ¼°ÆÚ£¬²¢ÒÔ³¬´óÈÝÁ¿¡¢³¬Ç¿ÐÔÄÜÎªÓÎÏ··¢ÉÕÓÑ¡¢×¨ÒµÉú²úÁ¦ÓÃ»§´øÀ´·±¶Ôö³¤µÄÐÔÄÜÌåÑé¡£¶øÀ×¿ËÉ³Ò²½«Ò»Èç¼ÈÍùµØ´òÔì³öARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¡¢Õ½ÉñÖ®ÒíDDR5ÄÚ´æµÈ£¬ÇÐÈë¸ß¶ËÓ²¼þÍæ¼ÒÐèÇóµÄ´æ´¢²úÆ·¡£
