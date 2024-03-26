海力士金标认证颗粒 Lexar雷克沙ARES RGB DDR5 6800内存套装评测

【天极网DIY硬件频道】不知道各位DIY玩家是否燃起了装机或是升级配置的欲望？包括处理器、显卡在内的PC“大件”近期均有新品面世，搭配一块用料优秀的主板与两条高频DDR5内存也十分重要。

考虑到“战未来”的问题，DDR5平台会是当下装机的最佳选择，一方面作为新标准拥有更长的预期寿命，另一方面DDR5内存产品不再昂贵，其中拥有较高XMP频率、更大容量的版本，售价也降至玩家可接受的水平，从长期成本考虑同样颇具性价比。

近期我们就收到了Lexar雷克沙ARES战神之刃系列产品，容量为主流的16GB*2，标定XMP/EXPO超频速率可达6800MT/s，且时序低至CL34。风格酷炫的黑色金属马甲搭配顶部RGB灯条，使其在同类产品中颜值表现突出。

接下来就让我们通过评测从各方面了解这款产品。

外观设计

Lexar雷克沙ARES系列DDR5内存均采用家族式的包装与外观设计风格，包装正面印有品牌Logo、产品图、名称、类型与部分基础参数，右上角带有内存支持的各家主流RGB灯控技术，相比此前的版本还新增了“海力士认证”金标。在包装整体元素方面也应用了红色线条、彩色纹路等，凸显电竞风格与RGB特性。

马甲设计方面，这款DDR5内存同样采用Lexar雷克沙ARES系列的家族化设计，马甲为铝合金冲压成型+表面阳极氧化工艺，并通过导热垫与内存颗粒接触辅助散热，马甲主体丰富的表面轮廓与图案设计，结合顶部磨砂半透明表面的RGB灯条，使其在玩家的硬件装备中更加醒目。作为区分，ARES系列内存RGB版为“战神之刃”，非RGB版则是“战神之铠”。

内存马甲一面贴有包括容量、频率、时序、电压、SN码等信息在内的标签。

性能测试

接下来我们就将Lexar雷克沙 ARES RGB DDR5 6800内存安装至测试平台，并通过软件进行默认JEDEC频率、XMP频率、手动超频状态下的性能实测。

本次我们使用的测试平台部分配置如下：

我们将两条内存安装至插槽2与插槽4，并使用CPU-Z读取其SPD信息，可见这款DDR5内存采用SK海力士颗粒，支持XMP 3.0，支持的JEDEC频率为2400MHz(4800MT/s)与2800MHz(5600MT/s)，开启XMP后可以来到标注的3400MHz(6800MT/s)。

接下来我们将对默认JEDEC频率与一键开启的XMP频率进行测试对比，使用AIDA64-内存与缓存测试。

内存频率：DDR5-4800

在12代酷睿处理器默认的JEDEC规格下，这款DDR5内存标准电压为1.10V，时序为40-39-39-77 CR2。使用AIDA64-内存与缓存测试，结果如下：

内存读取：64855MB/s、内存写入：63252MB/s、内存复制：63026MB/s、延迟为88.4ns。

内存频率：DDR5-6800

在主板BIOS内开启XMP后，Lexar雷克沙ARES DDR5内存的工作电压提升至1.40V，内存时序为34-45-45-108 CR2。使用软件测试得到的结果如下：

内存读取：93541MB/s、内存写入：88817MB/s、内存复制：86551MB/s、延迟为67.6ns。

从结果上看，这款高频的Lexar雷克沙ARES DDR5内存在开启XMP后能够获得大幅性能提升，同时内存延迟也有可观降低，对多数用户而言这是触手可得的超强性能。

不过考虑到它采用了SK海力士金标认证的A-die高品质颗粒，我们认为这套内存仍然有进一步超频的空间，因此接下来从主板bios内手动调整参数，进行了7200-7600MT/s的内存超频与测试。

内存频率：DDR5-7200

将目标频率提升至7200，并微调时序参数，这套内存在1.4V电压、38-40-40-77 CR2完成了测试，结果如下：

内存读取：99533MB/s、内存写入：91301MB/s、内存复制：91147MB/s、延迟为65.9ns。

内存频率：DDR5-7400

频率进一步提升至7400，保持1.4V电压，时序调整为40-42-42-77 CR2，这套内存依旧完成了测试，且读取性能突破了100GB/s：

内存读取：103.30GB/s、内存写入：93166MB/s、内存复制：92773MB/s、延迟为66.1ns。

内存频率：DDR5-7600

最后是进一步提升频率至7600的测试，将工作电压提升至1.45V，时序40-42-42-77 CR2，这套Lexar雷克沙ARES DDR5内存能够完成AIDA64测试，但在TestMem5中报错，可能需要更细节的时序参数调整，因此测试结果仅供参考：

内存读取：101.14GB/s、内存写入：93017MB/s、内存复制：93677MB/s、延迟为61.5ns。

评测总结

可以说，这套Lexar雷克沙ARES DDR5 6800内存由于出色的颗粒与散热用料，拥有不错的超频潜力，如果用户具有一定的超频知识与动手能力，就能自己尝试或是根据教程进行比XMP更进一步的手动超频，获得免费的性能提升。

不过需要注意的是，在内存乃至PC上各种硬件的超频能力，其实都不是独立于其它硬件而存在的，例如CPU、显卡超频依赖于更强大的供电、散热，内存超频需要CPU内存控制器与主板性能的支持。因此超频不仅需要用户的知识，也需要在各式硬件上的全方位投入。

但幸运的是，目前PC硬件的迭代包括了各式此前“硬核”操作的简化，XMP与EXPO等一键超频功能仅需简单的操作即可轻松启用，更多用户乃至硬件小白也能轻松享受到性能提升。

我们本次评测的这款Lexar雷克沙战神之刃ARES RGB DDR5 6800内存套装，就拥有高频率、低延迟带来的超高性能，以及SK海力士原厂认证高品质A-die颗粒的超频潜力，能够成为各类DIY玩家搭建全新高性能PC平台时的高端选择。