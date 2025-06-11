一年一度618限时疯抢！三星存储必买好物推荐

【天极网DIY硬件频道】当下正值618限时疯抢大促期!存储品类的热度也节节攀升，相信有不少朋友计划在这个购物狂欢季更新存储设备。那么借着这个疯抢的机会，我们来为大家推荐两款来自三星的优秀产品――PCIe 5.0旗舰固态硬盘9100 PRO和移动固态硬盘T9。这两款产品在性能、功能及用户体验上都有独到之处，发布至今历经市场的检验，积累了优秀的口碑。配合618期间的大幅优惠，相信会成为装机党、创作者和商务人士关注的焦点。

三星9100 PRO

作为三星新一代PCIe 5.0旗舰产品，9100 PRO搭载了第八代V-NAND闪存颗粒，顺序读取速度高达14700MB/s，写入速度也能突破13000MB/s。这一性能表现不仅远超市面主流PCIe 4.0 SSD，甚至足可满足未来3～5年内的存储需求。在决定用户日常使用的4K随机读写测试中，三星9100 PRO同样表现出了极为出色的性能。其4K随机读取速度能够超过1850K IOPS，4K随机写入速度更是达到夸张的2600K IOPS。这也证明三星9100 PRO很适合用来运行大体量游戏以及完成高负载创作任务。实际测试中，安装大型游戏或处理4K视频素材的时间大幅缩短，在游戏中加载存档、读取地图的响应速度也明显提升。

三星9100 PRO之所以能有如此卓越的表现，得益于其顶尖的配置。除了前面提到的品质卓越的第八代V-NAND闪存颗粒，它还搭载了三星自研5nm主控，二者默契配合，不仅赋予产品强劲性能，更确保了出色的稳定性和耐用性。它出色的散热设计有效规避了因过热导致的性能下滑，三星自研主控拥有传统镍涂层设计，硬盘背面也有散热标签，帮助硬盘有效地进行散热管理。三星的动态散热保护(DTG)技术进一步确保SSD的温度保持在最优水平，减少长时间运行可能出现的性能波动。其低功耗模式更可有效延长笔记本续航时间，堪称台式机与移动工作站用户的理想选择。

在主流主板普及、PCIe 5.0生态成熟的当下，三星9100 PRO让用户无需额外升级硬件即可体验满血性能。618限时疯抢大促期间，1TB版本的三星9100 PRO限量到手价1029元，进店还可抽百元E卡，快来下单吧!

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三星移动固态硬盘T9

三星 T9是一款专为应对各种复杂环境和高强度使用而设计的移动固态硬盘产品。它不仅拥有出色的传输性能，同时也具备优秀的耐用性。它拥有USB 3.2 Gen 2×2接口，顺序读写速度达2000MB/s，4GB文件传输仅需2秒，适配雷电4/5接口，满足高速数据传输需求。

三星T9盘身由反向碳纤维纹理橡胶外壳包裹，盘身斜向设计有三条棱穿过，拿取硬盘时受力点更清晰，手感更好。T9支持5年的有限质保、支持密码保护以及支持3米的跌落冲击。能够给用户的数据带来满满的安全感。

在性能方面，T9拥有高速的数据读写能力，能够满足大多数用户日常的拍摄、存储和传输需求。它的兼容性也十分突出，无论是安卓手机、iPhone，还是Mac或者Windows PC乃至游戏主机，三星T9都可以胜任传输任务。同时，它还支持为iPhone的ProRes视频录制提供外录支持，不仅能扩大存储空间，还能使拍摄规格上一个台阶。

本次618限时疯抢活动中，三星T9 1TB版本到手仅799元!下单还限量赠送小挂包，晒单还有机会抽取百元E卡!优惠不容错过!

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在即将到来的618限时疯抢大促活动中，这两款产品都带来了令人惊喜的优惠价格和福利。如果你渴望提升电脑性能，希望畅快游戏、高效创作，三星9100 PRO是绝佳的系统盘和高性能存储盘选择;如果你需要高效便携的数据存储与传输解决方案，三星移动固态硬盘T9绝对不会让你失望。618是一年中难得的购物时机，有需要的话可以尽早入手这两款三星存储产品，用实惠的价格获得卓越的存储体验吧!