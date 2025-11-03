ÓÎÏ·¾º¼¼Éú²ú°ì¹«È«ÄÜÑ¡ÊÖ ¿áî£Ultra 7 265K³ÉË«Ê®Ò»×°»úÈÈÃÅÖ®Ñ¡
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÔÚÍòÔª×°»úÔ¤ËãµÄÓ²¼þÊÐ³¡ÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7 265K/KFÆ¾½èÆäÐÔÄÜ¡¢¹¦ºÄÓë¼Û¸ñµÄ¼«ÖÂÆ½ºâÐÔ£¬³ÉÎª¸Ã¼ÛÎ»¶Î×î¾ùºâµÄºËÐÄ´¦ÀíÆ÷Ñ¡Ôñ£¬¼ÈÄÜÂú×ã3AÓÎÏ·¸ßÖ¡ÂÊÔËÐÐÐèÇó£¬ÓÖÄÜÖ§³ÅÊÓÆµ¼ô¼¡¢3D½¨Ä£µÈÉú²úÁ¦³¡¾°£¬Æä×ÛºÏÐÔÄÜÔÚÍòÔª×°»ú·½°¸ÖÐ¾ß±¸ÏÔÖøÓÅÊÆ¡£
Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄË«Ê®Ò»¹ºÎï¿ñ»¶¼¾ÒÑ¾À¿ªá¡Ä»¡£¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨Õë¶ÔDIYÓ²¼þÍÆ³öÂú¼õÓÅ»Ý¡¢ÏÞÊ±ÕÛ¿ÛµÈ´ÙÏúÕþ²ß£¬´ËÊ±Ñ¡¹º¿áî£Ultra 265K/KF´¦ÀíÆ÷×°»ú¿É½ÚÊ¡10%-15%Ô¤Ëã¡£½áºÏÆä³¤ÆÚÎÈ¶¨µÄ¼Û¸ñÌåÏµÓëË«Ê®Ò»ÏÞÊ±ÌØ»Ý£¬µ±Ç°ÕýÊÇÒÔÍòÔªÔ¤Ëã´òÔì¼æ¹ËÓÎÏ·ÐÔÄÜÓë°ì¹«Ð§ÂÊµÄÃÎÏëµçÄÔµÄ×î¼ÑÊ±»ú¡£±¾ÎÄ½«Í¨¹ýÊµ²âÊý¾Ý½âÎö£¬½ÒÊ¾Õâ¿î´¦ÀíÆ÷ÎªºÎ³ÉÎªË«11×°»úÊÐ³¡µÄ½¹µãÖ®Ñ¡¡£
µ¥ºË¶àºËÐÔÄÜÇ¿£¬»ìºÏ¼Ü¹¹ÏÔÉñÍ¨
¿áî£Ultra 7 265K(265KºÍ265KF½öºËÏÔÓÐÎÞµÄ²î±ð£¬²âÊÔÊ¹ÓÃµÄÎª265K)»ùÓÚÌ¨»ýµçN3B¹¤ÒÕÖÆÔì£¬²ÉÓÃÓ¢ÌØ¶ûÈ«ÐÂµÄ3D¸ßÐÔÄÜ»ìºÏ¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ8P(ÐÔÄÜºË)+12E(ÄÜÐ§ºË)µÄÇ¿Á¦×éºÏ£¬¹²20ºË20Ïß³Ì£¬×î¸ß5.5GHzµÄî£ÆµºÍ30MB³¬´óÈý¼¶»º´æ¡£ÕâÑùµÄ»ìºÏ¼Ü¹¹Éè¼ÆÕýºÃ¿ÉÒÔÂú×ã¸ßÐÔÄÜºÍ¸ßÄÜÐ§µÄË«ÖØÐèÇó£¬Í¨¹ýÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷ÄÜ¹»¾«¶È¼à¿ØÏß³ÌÔËÐÐ×´Ì¬£¬¶¯Ì¬µ÷Õû¹¤×÷¸ºÔØ·ÖÅä£¬¼òµ¥ÈÎÎñ·ÖÅä¸øÄÜÐ§ºË£¬¸´ÔÓÈÎÎñ½»¸øÐÔÄÜºË£¬¸üºÃµÄÓ¦¶Ô²»Í¬ÀàÐÍµÄ¹¤×÷¸ºÔØ¡£
ÎÒÕâÀï´îÅäµÄÊÇÀ´×ÔÆß²ÊºçµÄiGame Z890 FLOWÖ÷°å£¬ÄÜ¹»Ìá¹©¸ü¶àµÄPCIeÍ¨µÀºÍUSB½Ó¿Ú£¬²¢ÇÒ½øÐÐ³¬Æµ£¬Ïë½ÚÔ¼Ò»Ð©Ô¤ËãÔò¿ÉÒÔ¿¼ÂÇB860£¬ÐÔ¼Û±È·½Ãæ¸ü¸ß£¬²î¾à²»»áºÜ´ó¡£
¼òµ¥¶ÔÆä½øÐÐÁËÏÂÐÔÄÜ²âÊÔ£¬Cinbench R20µ¥ºËµÃ·ÖÎª882£¬¶àºËµÃ·ÖÎª14140;Cinbench R23µ¥ºËÎª2298£¬¶àºËÎª35942£¬Õ¹ÏÖ³öÁËÏàµ±Ç¿¾¢µÄÐÔÄÜÊµÁ¦¡£
¿áî£Ultra 7 265K¼ÈÄÜÒÔ¸ß´ï5.5GHzµÄî£ÆµÎªÓÎÏ·Ìá¹©Ç¿¾¢µÄµ¥ºËÐÔÄÜ£¬ÓÖÄÜÆ¾½è¶àºËÓÅÊÆÔÚÄÚÈÝ´´×÷¡¢ÊÓÆµäÖÈ¾µÈÉú²úÁ¦ÈÎÎñÖÐÕ¹ÏÖ³ö¾ªÈËÐ§ÂÊ£¬ÎªÆäÔÚÓÎÏ·¾º¼¼ºÍÉú²ú°ì¹«ÖÐµÄ³öÉ«±íÏÖ´òÏÂÁË¼áÊµµÄ»ù´¡¡£
2KÓÎÏ·ÇáËÉÄÃÄó£¬³©Ïí³Á½þÓÎÏ·ÌåÑé
ÏÂÃæÎÒÃÇ¾ÍÍ¨¹ýÊµ²âÀ´¿´¿´ÕâÌ×ÅäÖÃÔÚÓÎÏ·ÉÏµÄ±íÏÖÈçºÎ£¬ÎÒÎª¿áî£Ultra 7 265K´îÅäµÄÊÇÒ»¿éRTX 5070TiÏÔ¿¨£¬Ñ¡ÔñËüµÄÒ»´óÔÒò¾ÍÊÇ£¬Ï£ÍûÕâ¿îÖ÷»ú¿ÉÒÔÔÚ2K·Ö±æÂÊ+¸ß»ÖÊµÄÉèÖÃÏÂÁ÷³©ÔËÐÐ¸÷ÖÖÓÎÏ·£¬ÓÈÆäÊÇ´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·£¬ÖÚËùÖÜÖª£¬¸ß·Ö±æÂÊÒâÎ¶×Å¸üºÃµÄ»Ãæ¾«Ï¸¶È£¬ÔÙ¼ÓÉÏ¸ß»ÖÊ¸üºÃµÄÌØÐ§ºÍÕæÊµµÄ¹âÓ°£¬Ìá¹©³Á½þÊ½ÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ÕâÀï¶àËµÒ»¾ä£¬³Á½þÊ½ÓÎÏ·ÌåÑé¶ÔÓÚ»ÃæÇåÎú¶È¡¢ÓÎÏ·ÌØÐ§ÒÔ¼°¹âÓ°Ð§¹ûµÈÓÐ×Å¸ü¸ßµÄÒªÇó£¬ÕâÑù²ÅÄÜÈÃÍæ¼Ò¸üºÃµÄ³Á½þÔÚÓÎÏ·ÊÀ½çµ±ÖÐ¡£ÕâÊ±ºò²»½ö½öÐèÒªÒ»Ì¨¸ßÅäÖÃµÄPCÀ´´òºÃÓ²¼þµÄ»ù´¡£¬Ìá¹©³öÉ«µÄ»ÃæÖÊÁ¿ºÍÖ¡ÂÊ£¬Í¬Ê±»¹ÐèÒªºÃµÄÏÔÊ¾Éè±¸µÈÖÜ±ßÅä¼þÖ§³Ö£¬À´½«ÓÎÏ·³§ÉÌÏëÒªÕ¹Ê¾¸øÍæ¼ÒµÄÊÓÌýÐ§¹û¸üºÃµÄ³ÊÏÖ³öÀ´¡£ËùÒÔ´ó¼ÒÔÚÓÐÏÞµÄÔ¤ËãÏÂ×é×°PCÊ±£¬Òª×¢ÖØÆ½ºâÐÔ£¬Ä³Ð©´¦ÀíÆ÷È·ÊµÔÚÓÎÏ·±íÏÖÉÏ»áºÜÍ¹³ö£¬µ«Íæ¼ÒµÄ¸ÐÖª²¢²»Ã÷ÏÔ£¬ÇÒÆäËü·½Ãæ±íÏÖÒ»°ã£¬ÇÒ¼Û¸ñ¹ý¸ß£¬²»ÈçÑ¡ÔñÏñ¿´¿áî£Ultra 7 265KÕâÑù¸÷·½Ãæ¾ùºâµÄ²úÆ·£¬½ÚÔ¼Ò»Ð©Ô¤Ëã·ÅÔÚÏÔ¿¨¡¢ÏÔÊ¾Æ÷µÈ·½Ãæ£¬À´»ñµÃ¸ü¾ùºâµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ÏÈÀ´¿´¿´¼¸¿îÈÈÃÅÍøÓÎµÄ±íÏÖ£¬°üÀ¨¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¢¡¶PUBG¡·¡¢¡¶CS 2¡·ÒÔ¼°¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·£¬¾ùÎª2K·Ö±æÂÊ£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
´Ó²âÊÔµÄ½á¹ûÀ´¿´£¬¼¸¿îµç¾ºÓÎÏ·µÄÖ¡ÂÊ¶¼ºÜ¸ß£¬¿ÉÒÔ·Ç³£Á÷³©µÄÔËÐÐ£¬ÅäÉÏÒ»Ì¨2K 165HzµÄÏÔÊ¾Æ÷£¬¼´¿ÉºÍÅóÓÑÃÇ³©¿ì¾º¼¼¿ªºÚ¡£
½Ó×ÅÊÇÀ´¿´´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·£¬ÎÒÕâÀïÑ¡ÔñÁË10¿î+£¬°üº¬¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶ÏûÊÅµÄ¹âÃ¢2¡·¡¢¡¶È«ÃæÕ½Õù£ºÈý¹ú¡·¡¢¡¶F1 24¡·¡¢¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·µÈÔÚÄÚµÄ¶àÖÖÀàÐÍÓÎÏ·£¬Í¬ÑùÊÇ2K·Ö±æÂÊ£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
ÔÚÃæ¶Ô´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·Ê±£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔ·Ç³£Á÷³©µÄÔÚ×î¸ßÉèÖÃÏÂÔËÐÐ£¬ÎÞÂÛÊÇÄÇ³äÂúÆæ»ÃÉ«²Ê¡¢¹âÓ°Ð§¹ûÑ¤ÀÃµ½¼«ÖÂµÄ¿ª·ÅÊÀ½çÃ°ÏÕÓÎÏ·£¬»¹ÊÇÏ¸½Ú·á¸»¡¢³¡¾°¸´ÔÓµ½ÁîÈË¾ªÌ¾µÄÕ½ÕùÄ£ÄâÀàÓÎÏ·£¬ÕâÌ¨Éè±¸¶¼ÄÜÇáËÉ¼ÝÔ¦¡£
´Ó½á¹ûÉÏ¿´£¬ÕâÌ×¿áî£Ultra 7 265K+RTX 5070TiµÄ×éºÏ£¬¿ÉÒÔºÜºÃµØÊ¤ÈÎ2K¸ß»ÖÊÏÂµÄÓÎÏ·ÌåÑéÐèÇó¡£ÔÚ¡¶CS 2¡·¡¢¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·µÈ¾º¼¼ÓÎÏ·ÖÐ£¬¿ÉÒÔÌá¹©·Ç³£¸ßµÄÖ¡ÂÊ£¬ÈÃÍæ¼ÒÔÚ¼¤ÁÒµÄ¶Ô¿¹ÖÐÄÜ¹»¾«×¼µØ²¶×½µ½Ã¿Ò»¸öÏ¸½Ú;¶øÔÚ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·ÒÔ¼°¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙ£ºµØÆ½Ïß¡·µÈ3A´ó×÷ÖÐÔò´øÀ´ÁËÏ¸Äå±ÆÕæµÄÓÎÏ·»ÃæºÍÕæÊµµÄ¹âÓ°Ð§¹û£¬ÈÃÍæ¼ÒÄÜ¹»È«ÉíÐÄµØ³Á½þÔÚÓÎÏ·ÊÀ½çÖÐ¡£
ÄÚÈÝ´´×÷ÎÞÑ¹Á¦£¬¶à³¡¾°¸ßÐ§ÖÆ°Ô
³ýÁË¿ÉÒÔ³©ÍæÓÎÏ·Íâ£¬PC»¹ÊÇºÜ¶àÈËµÄÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬°ïÖúËûÃÇÓ¦¶ÔÈÕ³£¸÷ÖÖµÄ¹¤×÷£¬²»½öÓÐÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÊÓÆµ»áÒé¡¢ÎÄµµ±à¼µÄÇá¸ºÔØÐèÇó£¬»¹ÓÐÍ¼Æ¬´¦Àí¡¢ÊÓÆµ±à¼Ä£µÈ¸ß¸ºÔØÐèÇó¡£ËùÒÔÎÒÕâÀïÑ¡ÔñÁË¶à¿îÉú²úÁ¦²âÊÔÈí¼þ£¬¸²¸ÇÁËÈÕ³£°ì¹«¡¢ÄÚÈÝ´´×÷µÈÖî¶àÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£
ÏÈÀ´¿´PCMark 10µÄÓ¦ÓÃ³ÌÐò²âÊÔ£¬Ö÷Òª°üÀ¨´ó¼ÒÈÕ³£°ì¹«¶¼»áÓÃµ½µÄOfficeÄÇÌ×Èí¼þ£¬Æä×Ü·Ö´ïµ½ÁË16461£¬±íÏÖ·Ç³£³öÉ«¡£
¶ÔÓÚÄÚÈÝ´´×÷ÕßÃÇ£¬ÕâÌ××éºÏÍ¬ÑùÄÜ¹»Ìá¹©·Ç³£¸ßµÄ´´×÷Ð§ÂÊ¡£ÎÒÕâÀïÖ÷Òª½øÐÐÁËUL ProcyonÕÕÆ¬±à¼²âÊÔºÍUL ProcyonÊÓÆµ±à¼£¬Éæ¼°µ½½øÐÐÍ¼Æ¬´¦ÀíµÄPhotoshopºÍLightroomÒÔ¼°½øÐÐÊÓÆµ¼ô¼µÄPremiere Pro¡£ÆäÖÐÕÕÆ¬±à¼²âÊÔÎª9335·Ö£¬ÊÓÆµ±à¼µÃ·ÖÎª57350£¬Ëü¿ÉÒÔºÜÁ÷³©µÄ½øÐÐÍ¼Æ¬µÄ´¦Àí£¬¼ô¼1080P¡¢2KÉõÖÁ4KÊÓÆµ¶¼¿ÉÒÔ¡£
µ±È»£¬ÕâÐ©²âÊÔ½á¹û´ó¼Ò¿´×Å¿ÉÄÜÓÐÐ©²»Ì«ÄÜÖ±¹ÛµÄ¸ÐÊÜµ½ÕâÌ×¿áî£Ultra 7 265KÖ÷»úµÄÇ¿º·ÐÔÄÜ£¬ÎÒÕâÀï»¹Í¨¹ýÒ»Ð©Êµ¼Ê°ì¹«Éú²úÖÐµÄ¸ºÔØÀ´Îª´ó¼ÒÕ¹Ê¾ÏÂ¡£Ê×ÏÈ¾ÍÊÇ½«PPT×ª»¯ÎªPDF£¬ÎÒÕâ¸öPPTÓÐ¸ß´ï330Ò³(Ô¼440MB)£¬ÒÀ¿¿×ÅÇ¿´óµÄµ¥ºËÐÔÄÜ£¬×îÖÕ×ª»»Íê³ÉÓÃÊ±½öÎª21Ãë¡£
µÚ¶þ¸öÏîÄ¿ÊÇÊ¹ÓÃLightroom¶Ô300ÕÅRAW(Ô¼18GB)ÕÕÆ¬½øÐÐÅúÁ¿µ÷É«£¬È»ºóÊä³öÎªjpg¸ñÊ½£¬¿áî£Ultra 7 265KÇ¿º·µÄ¶àºËÐÔÄÜ±»ÍêÈ«·¢»ÓÁË³öÀ´£¬×îÖÕÓÃÊ±Îª1·Ö41Ãë£¬Ð§ÂÊ·Ç³£µÄ¸ß¡£
×îºóÒ»¸öÏîÄ¿ÊÇ½«ÊÓÆµ¹¤³ÌÎÄ¼þµ¼³öÎªmp4Ó°Æ¬£¬Õâ¸öÊÓÆµ¹¤³ÌµÄËùÓÐËØ²Ä¾ùÎª4K·Ö±æÂÊ£¬×ÜËØ²ÄÁ¿´ïµ½ÁË300G+£¬ÔÚÕâÌ¨Ö÷»úÉÏ¿ÉÒÔ·Ç³£Á÷³©µÄÍÏ¶¯½ø¶ÈÌõ£¬½øÐÐÐÞ¸ÄºÍÔ¤ÀÀ£¬ËæÒâÍÏÀÒ²ÍêÈ«Ã»ÎÊÌâ£¬×îÖÕÊä³öÊÓÆµÎª4K/30FPS£¬¿áî£Ultra 7 265K³ä·Ö·¢»Ó³öÁË¶àºËÐÄµÄÓÅÊÆ£¬´îÅäÉÏRTX 5070TiÏÔ¿¨£¬×îÖÕ×ÜÓÃÊ±Ö»ÓÐ4·Ö11Ãë£¬Ð§ÂÊ±¬ÅïÁË£¬XeºËÏÔµÄÓ²¼þQSV±àÂë¼ÓËÙÒ²·¢»Ó³öÁË²»´íµÄÐ§¹û£¬ÔÚÔ¤ÀÀËØ²ÄÊ±¸ü¼ÓµÄÁ÷³©¡£
ÎÞÂÛÊÇ×¨ÒµÈí¼þµÄ²âÊÔ£¬»¹ÊÇÊµ¼Ê¸ºÔØ²âÊÔ£¬¶¼Õ¹ÏÖ³öÁË¿áî£Ultra 7 265K³öÉ«µÄÉú²ú°ì¹«·½ÃæµÄ³öÉ«±íÏÖ£¬¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶Ô¶àÈÎÎñ²¢ÐÐ´¦ÀíµÄ¸´ÔÓ³¡¾°¡£ÔÚ°ì¹«³¡¾°ÖÐ£¬ÈÕ³£µÄÎÄµµ´¦Àí¡¢±í¸ñ¼ÆËãÒÔ¼°¶à´°¿Ú²Ù×÷µÈÈÎÎñ£¬¶ÔÓÚ¿áî£Ultra 7 265KÀ´ËµºÁÎÞÑ¹Á¦£¬½«³¬´óµÄPPT×ª»¯ÎªPDFÎÄ¼þ½öÐè20Ãë¼´¿É¸ã¶¨;ÔÚÅúÁ¿´¦ÀíÍ¼Æ¬Ê±£¬Æ¾½èÆä¶àºËÐÄÓë¸ßÖ÷ÆµµÄÐÍ¬ÓÅÊÆ£¬ÄÜ¹»Ñ¸ËÙµ÷¶¯¼ÆËã×ÊÔ´£¬½«Ô±¾ÐèÒª³¤Ê±¼äµÈ´ýµÄäÖÈ¾¡¢¸ñÊ½×ª»»ÒÔ¼°³ß´çµ÷ÕûµÈ²Ù×÷´ó·ùÑ¹Ëõ;ÔÚÊÓÆµ±à¼¹¤×÷ÖÐ£¬µ±Í¬Ê±ÔËÐÐ¶à¸ö¸ßÇåËØ²Ä¼ô¼¹ì£¬¼ô¼¹ý³ÌÖÐµÄÊµÊ±Ô¤ÀÀºÁÎÞ¿¨¶Ù£¬²¢ÇÒäÖÈ¾ËÙ¶È·Ç³£¿É¹Û¡£
Áé»îÅäÖÃ°´ÐèÑ¡
ÕâÀï·ÖÏíÏÂÎÒµÄ×°»úÇåµ¥£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔÉÔÎ¢²Î¿¼ÏÂ£¬ÕâÌ×»ùÓÚ¿áî£Ultra 7 265KFµÄÖ÷»ú¿ÉÒÔÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂ³©Íæ¸÷ÖÖÍøÓÎºÍµ¥»ú´ó×÷£¬¼ô¼4KÊÓÆµ¶¼ÓÎÈÐÓÐÓà¡£
´ó¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíµÄÐèÇó½øÐÐÒ»Ð©µ÷Õû£¬±ÈÈçÏëÒª½ÚÊ¡Ò»Ð©Ô¤ËãµÄ»°£¬¿ÉÒÔ½«Z890Ö÷°å£¬»»³ÉB860£¬ÏëÒªÐ¡Ò»Ð©µÄ»úÏä£¬¾ÍÑ¡M-ATXµÄB860MÖ÷°å£¬¼Û¸ñÆÕ±éÔÚ800-1200Ôª£¬ÄÜ¹»½ÚÊ¡½«½ü1000¿é£¬¶ÔÓÚÐÔÄÜµÄÓ°Ïì²¢²»´ó£¬µçÔ´ÎÒÕâÀïÓÃ1200WÊÇÎªÁË¸ü¶àµÄÈßÓà£¬ÎªÎ´À´Éý¼¶ÏÔ¿¨×ö×¼±¸£¬ÆäÊµÕâÌ×ÅäÖÃ850WµÄµçÔ´¾ÍÍêÈ«OKµÄ£¬¿ÉÒÔÔÙÊ¡¼¸°Ù¿é¡£Èç¹û¶ÔÓÚÓÎÏ·ÌåÑéºÍÉú²ú°ì¹«Ð§ÂÊµÄÒªÇóÃ»ÓÐÄÇÃ´¸ß£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ½«ÏÔ¿¨»»³ÉRTX 5060ÕâÖÖ¡°ÌðÆ·¼¶¡±µÄÐÍºÅ£¬ÄÜ¹»½ÚÊ¡4-5K£¬×°»úÔ¤Ëã¿ÉÒÔÀ´µ½ÍòÔªÒÔÏÂÁË¡£ºÜ¶àÅäÖÃ¶¼¿ÉÒÔ½øÐÐµ÷Õû£¬´ó¼Ò°´ÐèÑ¡Ôñ¾ÍºÃÁË¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬ÔÚÍòÔª×óÓÒµÄÔ¤Ëã¿ò¼ÜÏÂ£¬¾«ÐÄÌôÑ¡¿áî£Ultra 7 265K/KF´¦ÀíÆ÷£¬ÎÞÒÉÊÇÒ»ÏîÃ÷ÖÇÖ®Ñ¡£¬ËüÈÃÄúÎÞÐèÔÚÓÎÏ·ÐÔÄÜÓëÈÕ³£¹¤×÷Ð§ÂÊÖ®¼ä¼èÄÑÈ¨ºâ¡¢×ö³öÍ×Ð¡£ÎÞÂÛÄúÊÇÈ«ÉíÐÄ³Á½þÔÚ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÄÇ³äÂúÎ´À´¸ÐÓëÈü²©Åó¿Ë·ç¸ñµÄÐéÄâÊÀ½çÖÐ£¬Óë¸÷ÖÖ¸ß¿Æ¼¼µÐÈËÕ¹¿ª¼¤ÁÒÕ½¶·£¬»¹ÊÇÍ¶ÉíÓÚ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·ÄÇ³äÂú¶«·½Éñ»°É«²ÊµÄÆæ»ÃÃ°ÏÕ£¬ÁìÂÔ¾«ÃÀµÄ³¡¾°Óë´Ì¼¤µÄÕ½¶·£¬Õâ¿î´¦ÀíÆ÷¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô¡£Í¬Ê±£¬µ±ÄúÐèÒªÔÚPremiereµÈ×¨ÒµÊÓÆµ±à¼Èí¼þÖÐ´¦Àí4K¸ßÇåÊÓÆµËØ²Ä£¬½øÐÐ¸´ÔÓµÄ¼ô¼¡¢ÌØÐ§Ìí¼ÓÒÔ¼°äÖÈ¾²Ù×÷Ê±£¬ËüÍ¬ÑùÄÜÆ¾½èÇ¿´óµÄÔËËãÄÜÁ¦£¬Ìá¹©ÎÈ¶¨¶ø×¿Ô½µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÈÃ´´×÷¹ý³Ì¸ü¼ÓË³³©¸ßÐ§¡£¶øÇÒÒÀ¿¿×ÅÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷ÄÜ¹»¾«¶È¼à¿ØÏß³ÌÔËÐÐ×´Ì¬£¬¶¯Ì¬µ÷Õû¹¤×÷¸ºÔØ·ÖÅä£¬ÔÚ¶àÈÎÎñ³¡¾°ÖÐ£¬Ëü¿É½«¼òµ¥ÈÎÎñ·ÖÅä¸øÄÜÐ§ºË£¬¸´ÔÓÈÎÎñ½»¸øÐÔÄÜºË£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¡°ÓÎÏ·+Ö±²¥+ºóÌ¨Ó¦ÓÃ¡±µÈ¶àÈÎÎñ³¡¾°¡£
¿áî£Ultra 7 265K/KFµÄ¸ßÄÜÐ§µÍ¹¦ºÄ¶ÔÓÚÏëÒª×é×°ITX»òÕßÐ¡Ö÷»ú½ÚÔ¼¿Õ¼äµÄÐ¡»ï°éÎÞÒÉÊÇ¸öºÃÏûÏ¢£¬ÓÃ¸ß¹æ¸ñµÄ·çÀäÉ¢ÈÈÆ÷ÆäÊµ¾ÍÄÜÑ¹×¡Õâ¿ÅCPU£¬²¢ÇÒ²»»áÓÐÃ÷ÏÔµÄÐÔÄÜËðÊ§£¬ÒÀÈ»ÄÜ¹»ÎªÓÎÏ·ºÍÉú²úÌá¹©¿É¿¿µÄÖ§³Å¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¿áî£Ultra 7 265K»¹ÄÚÖÃÁËNPU£¬Ìá¹©13TOPSµÄËãÁ¦£¬¿É¶ÀÁ¢´¦ÀíAI½µÔë¡¢±³¾°Ðé»¯µÈÈÎÎñ£¬±ÜÃâÕ¼ÓÃCPUËãÁ¦¡£ÔÚÓÎÏ·ÖúÊÖÖÐ£¬NPUµÄÊÓ¾õ¸ÐÖªÄÜÁ¦£¬¿ÉÒÔÊµÊ±Ê¶±ðÓÎÏ·»Ãæ£¬ÅÐ¶ÏÍæ¼ÒËù´¦Î»ÖÃºÍÕ½¶·³¡¾°£¬ÎªAIÖúÊÖÌá¹©ÐÅÏ¢;ÔÚÓ¢ÌØ¶ûÍÆ³öµÄ»ùÓÚXPU¼Ü¹¹µÄÓ£ÌÒAIÓïÒôÖúÊÖÖÐ£¬NPU»¹¿ÉÓëCPU¡¢GPUÐÍ¬¹¤×÷£¬Ìá¹©³öÉ«µÄÓïÒôÖÇÄÜ½»»¥ÌåÑé£¬²ÉÓÃÓ¢ÌØ¶û×îÐÂµÄÁ¿»¯Î¢µ÷¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔÖ§³Ö¸ü¾«×¼µØÓÃ»§ÒâÍ¼Àí½â¡¢¸ü¿ìµÄÏìÓ¦ËÙ¶È¡¢¸ü¶àµÄ³¡¾°ºÍÏìÓ¦µ÷¶È£¬¶øÇÒÍêÈ«±¾µØ²¿Êð£¬ÎÞÐèÒÀÀµÍøÂç£¬Ê±¿Ì´ýÃü¡£ÓÃ»§Ö»Ðèºô»½Ò»Éù¡°Ó£ÌÒÓ£ÌÒ¡±£¬¼´¿É»½³öÓïÒôÖúÊÖ£¬Ö§³Ö³¬300ÌõÓïÒôÖ¸Áî£¬¸²¸Ç´ó²¿·ÖÈÕ³£²Ù×÷£¬ÈçÏµÍ³ÉèÖÃ¡¢ÎÄ¼þËÑË÷¡¢ÒôÀÖ²¥·ÅµÈ£¬½â·ÅÄãµÄË«ÊÖ¡£
×ÜÖ®£¬ÔÚÍòÔª×°»úµÄÔ¤ËãÏÂ£¬¿áî£Ultra 7 265K/KF´¦ÀíÆ÷ÒÔÆä×¿Ô½µÄÐÔÄÜ¡¢¹ã·ºµÄÊÊÓÃÐÔ£¬³ÉÎªÁËÖÚ¶àÓÃ»§µÄÀíÏëÖ®Ñ¡£¬ÎÞÂÛÊÇÓÎÏ·Íæ¼Ò¡¢´´Òâ¹¤×÷Õß»¹ÊÇÈÕ³£°ì¹«ÈËÊ¿£¬¶¼ÄÜ´ÓÖÐ»ñµÃ¼«´óµÄÂú×ãÓë±ãÀû¡£Ä¿Ç°¹ºÂò¿áî£Ultra 7 265K/KF¾ùÓÐºÃÀñÏàËÍ£¬¿áî£Ultra 7 265KÉ¹µ¥¾ÍËÍ50ÔªE¿¨¡¢ÏÞÁ¿Õ½µØ6¼¤»îÂëºÍÌÚÑ¶»áÔ±¼¾¿¨;¿áî£Ultra 7 265KFÉ¹µ¥ËÍÎÞÎ·ÆõÔ¼³èÎï¹ÒÊÎ¡¢50ÔªE¿¨ºÍÌÚÑ¶»áÔ±¼¾¿¨£¬
¿áî£Ultra 7 265KF£ºhttps://item.jd.com/100120799085.html
¿áî£Ultra 7 265K£ºhttps://item.jd.com/100120799071.html
