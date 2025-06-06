Switch好搭档 三星microSD PRO Plus索尼克存储卡不止记录影像

【天极网DIY硬件频道】microSD存储卡，也就是我们常说的“TF卡”用途多种多样。我们不仅可以用它为智能手机扩充存储空间，为行车记录仪等设备提供存储载体，在当下这个全民自媒体时代，像无人机、运动相机、口袋相机这样的小型拍摄设备也都需要microSD卡来提供存储支持。存储大厂三星旗下也有定位不同的存储卡系列，其中PRO Plus存储卡不仅针对专业用户，同样也很适合对存储性能有较高要求的普通用户。此前，三星正式推出了PRO Plus索尼克存储卡，不仅为广大用户带来了视频、游戏存储的实用之选，更为索尼克爱好者们提供了不容错过的收藏品。

三星microSD PRO Plus索尼克存储卡一共有4款，容量从128GB到1TB，每个容量对应不同的索尼克角色。比如1TB“夏特”版，卡片式包装印着夏特的角色形象，配色超酷炫，而且包装上还标注了能适配游戏掌机、运动相机、无人机这些设备，还有长达10年的有限质保，安全感直接拉满。打开包装，里面除了存储卡，还贴心送了SD卡托，单反相机也能轻松用，使用场景一下子就拓宽了。

再聊聊性能，这卡真的是实力担当。作为一款支持UHS-I标准的SDXC存储卡，U3、C10、V30这些速度标准都不在话下，拍4K UHD超高清视频完全没问题。它还支持A2 应用程序性能等级，为设备加载应用程序、游戏等提升速度和便利性。让玩家可以快速加载，享受游戏之间的流畅过渡。官方标称读取速度达到180MB/s，写入速度130MB/s，性能稳得很。

除了传统的视频、照片拍摄，三星microSD PRO Plus索尼克存储卡很适合用来作为Switch这样的游戏掌机存储卡。180MB/s读取+ 130MB/s写入，在下载更新包时会大大缩减时间，相较于普通存储卡，它能够让下载速度大幅提升。并且在下载过程中，你还能无缝切换至其他游戏畅玩，完全感受不到丝毫卡顿，无论是紧张刺激的动作游戏，还是策略烧脑的回合制游戏，都能流畅运行，为你带来一气呵成的游戏体验。

熟悉NS的玩家应该都遇到过，部分复杂场景在以往加载时可能会出现短暂卡顿，现在有了这张卡，场景过渡变得无比流畅，能让我们全身心沉浸在游戏的紧张氛围中。对于NS玩家而言，加载速度缓慢一直是影响游戏体验的一大痛点，而这张卡直接实现了从“漫长等待加载”到“快速切换游戏”的转变。现在你只需按下Home键便能瞬间从当前游戏切至另一个，当你再切回来时，游戏进度无缝衔接，让你可以继续沉浸在NS独特的游戏世界内。

我们日常使用存储卡，数据安全也很重要，而这卡的防护性能堪称 “六边形战士”。防水、耐高低温、防 X 射线、防磁、防跌落、耐磨，这六重防护加起来，基本把能想到的意外都考虑到了。它能在- 25℃至85℃的温度区间正常工作，在1米深盐水中泡72小时都没事，还能承受5米高的跌落，插拔10000次都没问题，再加上10年有限保修，不管是居家办公、户外旅游还是用无人机拍摄，完全不用担心数据安全和卡的质量问题。

总之，三星microSD PRO Plus索尼克存储卡，性能强劲、防护周全，还带着满满的情怀，既能满足专业的存储需求又有收藏价值。现在正值618限时疯抢活动期，1TB版本的三星microSD PRO Plus索尼克存储卡仅需599元，晒单还有机会赢5000京豆，数量有限先到先得!要是你喜欢索尼克或者一直在找一款靠谱的存储卡，别犹豫，冲就完事儿啦!

选购链接：https://item.jd.com/100182273436.html