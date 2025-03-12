AMD RX 9070系列评测：全面领先RTX 5070系列，玩家的性价比之选

【天极网DIY硬件频道】上月底，AMD发布了基于RDNA 4架构的RX 9000系列显卡，首批包含RX 9070 XT 和 RX 9070两款产品，它们均配备了16GB的显存，相比于前代升级了计算单元效率、AI加速与光线追踪能力。天极网也拿到了这两款全新的显卡，今天就带大家一起来看看它们的表现究竟如何，尤其是在实际游戏中的表现。

RDNA 4架构

RX 9070 XT和RX 9070均基于全新的RDNA 4架构打造，相比于RDNA 3架构，RDNA 4架构计算单元增强了显存管理，提升了显存带宽的利用率，拥有动态的寄存器分配和扩展的标量指令，提升了效率和时钟速度。

还配备了第三代光线追踪加速器，让光线交叉性能翻倍，并且根据对光追负载的分析，构建了光线变换引擎，提高了硬件的效率，并引入了全新的定向包围盒，从而实现了逼真的照明、阴影和反射，提供了身临其境的游戏体验。

它们拥有第二代AI加速器，相比于RDNA 3，FP16性能提升了2倍，INT8性能提升了4倍，基于稀疏性的FP16运算性能提升了4倍，INT8运算性能提升了8倍，并且扩展了AI加速器的功能以支持了FP8计算格式，以增强创造性应用程序并有效运行生成式AI应用程序。

RX 9000系列显卡还支持基于机器学习(ML)的FidelityFX 超级分辨率锐画技术4(FSR 4)，它是专为RDNA 4架构开发的超分技术。利用先进的机器学习模型，对低分辨率输入帧进行分析和处理，模型能够学习并理解图像中的关键特征，如边缘、纹理和细节等，提取出的特征会被映射到一个更高分辨率的空间中，并在这个过程中进行放大。

在特征映射与放大之后，FSR 4的模型会进一步处理这些特征，以恢复和增强图像中的细节，。最后，经过处理后的特征合成更加清晰和逼真的高分辨率输出帧，在视觉上更加接近于原生分辨率。FSR 4在粒子效果、透明表面、角色毛发和远景细节等方面有明显提升，细节上更为清晰，弥补了此前FSR 3部分细节缺失的问题。通过全新的超分辨率+帧生成，在保障画面质量的同时，可以让游戏帧率获得成倍的提升。

值得一提的是，FSR 4兼容所有支持FSR 3.1的游戏，通过驱动层面就可以开启。当游戏开发者将AMD FSR 3.1集成到他们的游戏中时，AMD FSR 4利用已经内置到AMD FidelityFX API中的功能，可以轻松升级支持FSR 3.1游戏了。不过，目前只有RNDA 4架构支持基于机器学习模型的FSR 4技术，所以目前只有RX 9000系列显卡可以使用。在发布时，已经有30+游戏支持FSR 4，今年年底将预计会达到75款。

软件层面，它们同样支持HYPR-RX套件，包含Radeon Super Resolution、AMD Fluid Motion Frames 2.1、AMD Radeon抗延迟和AMD Radeon Boost，用来提升帧率和降低延迟。AMD Software Adrenalin Edition软件中还加入了AMD Chat，可以找到有关AMD的所有问题的答案，或使用AMD聊天创建免费和私人的文本和图像。通过App Portal发现、下载和安装AMD合作AI应用程序。

产品信息

我们拿到了RX 9070 XT和RX 9070均来自于技嘉，前者为AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE，以黑色为主色调，风扇和侧面均有RGB灯光，全金属的背板采用了斜切设计，印有AORUS标志性的“鹰头”LOGO。

它有着接近三槽的厚度，采用三风扇+大面积的鳍片的组合，保障其散热能力，用料非常的扎实，让其可以实现更加稳定的性能释放。

提供了2个DP 2.1a和2个HDMI 2.1b接口。

参数方面，它拥有64个计算单元，4096个流处理器，游戏频率为2.4GHz，加速频率可达3.0GHz，16GB显存，显存位宽为256bit，TGP可以达到340W。

后者为技嘉RX 9070 GAMING OC，同样以黑色为主色调。

它的体积就要小了不少，同样配备了三风扇+大面积的鳍片来，背板部分还采用了镂空设计，保障散热能力。

接口这块也是2个DP 2.1a和2个HDMI 2.1b。

参数方面，它有着56个计算单元，3584个流处理器，游戏频率为2.1GHz，加速频率可达2.5GHz，同样是16GB显存，256bit的显存位宽。

理论性能

介绍完全新的RDNA 4架构和产品信息，下面该进入测试环节了，先来看看测试平台：

首先来是理论性能测试，结果如下：

先来看RX 9070 XT，它与英伟达的RTX 5070 Ti在DX 11、DX 12以及光追测试中互有胜负，差距都比较小，RX 9070 XT在DX 12性能上有所领先，而RTX 5070 Ti则在光追性能上有一定优势。

然后是RX 9070，它则是全面领先于RTX 5070，最大一项领先达到了23%，平均领先幅度为16%。

游戏测试

看完了理论性能测试，接着来看看它们在实际游戏的表现。我们选择了包括热门电竞游戏和大型单机游戏在内的共计19款游戏进行测试，所有测试均不开启FSR或DLSS等软件功能，简单说就看原生帧率。2K分辨率下结果如下：

还是先来看RX 9070 XT，它和RTX 5070 Ti的依然是互有胜负，RX 9070 XT有三款游戏领先达到了10%以上，甚至达到了20%，部分游戏则落后约10%。综合来说，RX 9070 XT平均游戏性能领先RTX 5070 Ti大约为1%，表现非常出色。

RX 9070这边则取得了更加明显的优势，除了几款游戏小幅落后外，多数游戏都有着明显的领先，多款游戏的领先幅度达到了10%，甚至20%，平均领先幅度达到了9%。

然后是4K分辨率，测试结果如下：

和RTX 5070 Ti依然是互有胜负，RX 9070 XT落后最多的在10%，领先幅度最大达到了25%，平均领先幅度在1%左右。

RX 9070这边依然是全面领先，多款游戏领先幅度达到了10%以上，平均领先幅度约为8%。

综合来看，RX 9070 XT在2K/4K分辨率下，对比RTX 5070 Ti在游戏性能上都能实现小幅度的领先，而且其售价要低上不少，性价比更为出色;RX 9070和RTX 5070尽管价格上相近，但前者无论是2K还是4K分辨率下都能取得平均8%的性能领先，同样更值得选择。

FSR 4测试

最后，来看看FSR 4的表现，我们选择了最新的《怪物猎人：荒野》来进行测试，测试分辨率为4K，非常高画质+高光追，FSR为画质优先，结果如下：

在开启FSR画质优先档位的情况下，帧率提升大约在40左右，在开启帧生成功能后，则可以实现帧率翻倍提升。当然，无论是否开启FSR和帧生成功能，FSR 4和FSR 3.1的帧率差距都很小，FSR 4可能是由于机器学习模型对于显卡性能的消耗要更大了一些，所以帧率低了一点点，不过这点差距对游戏体验几乎是没有影响的。

除了帧率外，我们看看画质表现，其实无论是FSR 4还是FSR 3.1，开启画质优先档位的情况下，与原生分辨率下，几乎是看不出来什么差别的，都能在保障画面质量的同时，提供更高的帧率。当然，如果仔细观察细节的话，会发现FSR 4在一些如武器和上面装饰的纹理细节上要更加清晰锐利一些。

测试总结

从测试结果来看，RX 9070系列显卡的表现还是非常不错的，在不依靠FSR以及DLSS的等软件功能的情况下，RX 9070 XT在游戏性能这块对比RTX 5070 Ti有着微弱的游戏，平均下来领先幅度大概有1%。而且它的售价仅为4999元起，RTX 5070 Ti则是6299元起，其售价只有后者的不到80%，按照每元游戏性能进行对比的话，RX 9070 XT领先RTX 5070 Ti更是达到了约27%，显然RX 9070 XT在性价比方面要更为出色，对于想要追求2K/4K分辨率高画质下玩游游戏的用户来说，是个非常值得考虑的选择。

至于RX 9070，其建议售价是RX 9070 XT的约90%，而在实际的游戏表现上基本上也是它的约90%，符合其定价和定位。而相比与其同价位的RTX 5070，其平均游戏性能领先可达8-9%这样，平均每元游戏性能领先约为11%，同样有着非常出色的性价比。