隐星RTX 4070游戏本新品，首发价6999元，新外观，新配置，新体验！

【天极网DIY硬件频道】七彩虹隐星系列笔记本2024高阶款首发登场!作为国内家喻户晓的老牌硬件厂商，七彩虹笔记本凭借着隐星系列在2023年再一次被玩家所追捧，其独特的科幻外观设计与硬核的双芯性能，包括让玩家们无法拒绝的价格都让隐星成为玩家首选。1月6日20点全新一代隐星笔记本高阶系列-隐星P15 TA预约开启，首发售价：6999元，感兴趣的用户赶快预约起来。

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隐星P15 TA高阶系列笔记本

全新的隐星P15 TA笔记本至高搭载第十四代英特尔酷睿i9-14900HX处理器，首发搭载i7-13650HX 作为英特尔旗舰级CPU，结合最高4.9GHz的运行频率，将会为玩家带来更高的帧率，更快的游戏加载速度，以及更从容的内容创作方式。

另外GPU方面采用的是RTX4070 笔记本电脑GPU，RTX4070强大算力支持深度学习模型搭建 Al专用NVIDIA TensorRTTM，使得AI应用能够在在RTX4070笔记本电脑GPU上以更高吞吐量和更低的延迟运行，在Stable Diffusion生图速度更快，修图剪片都能更极速处理。

隐星P15 TA在风格上，拥有预见未来的科幻风设计语言，以先抵未来的战机为机身设计灵感，中心的导线如引擎破域星空，精致工艺实现了质感上的再次升级，本次的全新配色也让人有不一样的视觉体验，全新配色碳原灰，低调的灰色仿佛孤身的勇者穿越着未知之境。

在其他配置上，配备15.6英寸的IPS赛事级别电竞屏幕，165Hz高刷新率，100%sRGB高色域覆盖下的色彩表现能更真实也更加细腻可感，无论是在AI创作还是游戏畅玩的场景下都能有很棒的视觉体验。

P15 TA笔记本配备双涡轮风扇和四出风口，稳定的散热，让性能尽情释放，用户可以通过Fn+F1按键在安静模式和性能模式间随心切换，满足多种使用场景下的需求。

隐星P15 TA作为七彩虹2024年全新一代的市场利刃在价格上当然也是十分犀利，i7-13650HX/RTX4070 首发售价6999元，七彩虹(Colorful)电脑官方京东自营旗舰店1月6日20点开启预约，1月9日20点限时抢购，喜欢科幻风格笔记本得玩家，万万不可错过了!