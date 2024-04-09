　　ROG 4K显示器都卖到3K以下了？但是HDR400

【天极网DIY硬件频道】在去年双十一的时候，我趁着这个购物节，花费4K+重金购买了一台ROG的4K高刷 HDR600的显示器。当时虽然觉得有些小贵但看在是ROG的份上，我还是认为相当有性价比。但就在刚刚，我从不知名交流群中得知，ROG又推出了一款4K高刷显示器，售价2999，在一些不知名的店铺甚至可以2800就入手!

这可把我着急坏了，我这老显示器还没用多久呢？新款也出的太快了吧!但当我深入了解这款ROG XG27UCS后，我释怀的笑了，虽然这款显示器是4K、高刷，也支持华硕动态影像清晰同步技术(ELMB SYNC)能够结合ELMB与可变刷新率，可消除残影和画面撕裂情形，让玩家享受高帧率的游戏快感、95% DCI-P3 色域结合先进的华硕灰阶追踪技术，提供顺畅的色彩渐变与均匀性等等技术。

但它的HDR亮度认证只有400!和我之前买的HDR600认证的显示器，在HDR模式下的峰值亮度还是有较大差距。目前市场上有多种 4K显示器，价格因型号、规格而异。便宜的型号可能仅支持基本的HDR，而高端型号则支持更亮的HDR。

一般来说，现在HDR亮度有三种规格，分别是HDR400、HDR600以及HDR1000!

DisplayHDR 400：这个标准要求显示器具备全局调光功能，这意味着屏幕上的每个像素都可以独立调整亮度，从而实现更加精确的亮度控制。同时，全局亮度需要达到或超过320nit，确保屏幕在较低亮度下依然可见。此外，显示器的峰值亮度不得低于400nit，以便在观看高对比度内容时能够提供足够的亮度和丰富的色彩。色域方面，sRGB色覆盖范围不能少于95%，这意味着显示器能够显示出生动的色彩，满足大部分用户的需求。最后，显示器必须支持HDR-10，这是一个通用的HDR标准，能够提供更高的动态范围和更丰富的色彩表现。

DisplayHDR 600：这个标准在DisplayHDR 400的基础上提出了更高的要求。显示器屏幕必须支持10bit显示，这意味着它可以显示10.7亿种不同的色彩，使得色彩过渡更加平滑，画面更加细腻。全局亮度不能低于350nit，比DisplayHDR 400的要求更高，保证了屏幕在不同亮度环境下的显示效果。峰值亮度最高不能低于600nit，使得显示器在观看高对比度内容时能够提供更高的亮度和更丰富的色彩。色域覆盖必须达到99%，这意味着显示器能够显示几乎所有的sRGB色彩，大大提高了色彩表现能力。此外，DisplayHDR 600还要求黑白亮度延迟要低，即响应时间不能超过8帧，从而减少了画面拖影和模糊现象，提高了观看体验。

DisplayHDR 1000：这是DisplayHDR系列中最高的标准，对显示器的性能提出了更高的要求。全局亮度不能低于600nit，与DisplayHDR 600相同，但最高峰值亮度要求为1000nit，这使得显示器在观看高对比度内容时能够提供更高的亮度和更加出色的色彩表现。色彩伽马增加了很多，使得明暗细节表现更加出色，对比度更高，画面更加立体。同时，DisplayHDR 1000还要求显示器具备更低的黑白亮度延迟，即响应时间不能超过8帧，以提供更加流畅的图像。总之，DisplayHDR 1000标准确保了显示器在亮度、色彩表现和响应时间方面的卓越表现，适合对画质有极高要求的用户。

今天出这篇文章也是给各位稍微科普一下HDR显示器亮度的具体区别。我还是比较建议大家购买HDR600认证以及以上的显示器，这样玩起来效果才明显。HDR 400还是有点鸡肋的意思。