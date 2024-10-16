经典款就是好选择！三星移动固态硬盘T9刷新“经典款”标杆

【天极网DIY硬件频道】不知道从什么时候起，数码3C领域的产品命名开始多了许多版本，例如手机产品的“Pro”“Plus”“Ultra”等后缀，还有像“SE”“S”“GT”这样的不同类型。它们的出现意味着同代产品的SKU在增多，广大厂商希望通过更加精细化的产品划分应对消费者的细分需求，同时也有助于产品的定位和价格进行区分。

当然，从某种层面上来说，消费者往往需要花更多的钱才能获得更高的配置，或者根据不同的配置选择具备不同特性的产品。对于三星移动固态盘硬盘T列来说， 尤其是在T7这一代，三星推出了T7、T7 Touch、T7 Shield等不同版本的产品，满足不同用户的需求。而在最新的T9上，三星却只推出了T9这一款产品――也就是所谓的“经典款”。但是这个经典款却与之前的T系列经典款并不相同。

三星T9作为一款全新的移动固态硬盘设计，在思路上与T系列前代产品基本相似，又有所区别。此次三星T9采用了像T7 Shield一般的设计理念，盘身由反向碳纤维纹理橡胶外壳包裹，橡胶外壳厚度与T7 Shield相仿。盘身斜向设计有三条棱穿过，增加视觉感知的同时也让拿取硬盘时受力点更清晰，手感更好。

橡胶外壳手工极佳，同时又能兼顾保护性。从基本配置上看，三星T9采用USB-C接口，支持USB 3.2 Gen2×2规格。C口旁边还保留了LED灯，在不同的工作状态会有不同的亮灯效果，方便用户查看。T9配备一条USB Type-C to C以及一条USB Type-C to A线缆，方便用户在不同的设备使用USB-C或者USB-A接口进行数据传输。

需要注意的是，如果想要达到USB 3.2 Gen2×2的速度(20Gbps)须使用C to C线缆，使用A to C线缆仅能实现USB 3.2 Gen2(10Gbps)的传输速率。

根据我们做过的多项测试，三星T9(1TB版本)的顺序读取速度达到了2007.38MB/s，顺序写入速度为1944.63MB/s，读速甚至可以超越官方标称的2000MB/s，对比前代T7读速翻了近一倍，写速提升近90%。

三星SSD在读写初期会调用SLC缓存实现初始写入时的加速性能，这一技术被三星称为TurboWrite技术。在T9上，TurboWrite技术能够在硬盘内创建一个模拟SLC单元的高性能写入缓冲区。在写入操作过程中，来自主机系统的数据首先以更快的速度写入这个高性能缓冲区，然后在空闲期间将数据从缓冲区移动到主存储区域。根据官方给到的数据，2TB版本的三星T9缓冲区为88GB，4TB版本缓冲区更是高达180GB。也就是更大容量的版本Turbo Write区域也就越大，也就更方便在大体量文件写入时维持高速。

三星T9还有一个十分出色的优点在于其兼容性。我们尝试着将T9连接至各种不同的设备，无论是安卓手机、iPhone，还是Mac或者Windows PC，甚至是游戏主机，基本上我们日常能接触到的移动固态硬盘使用场景，三星T9全能搞定。而根据官方的说法，三星T9通过了包括 PC、手机、电视、游戏机和相机在内的共64台主机设备的兼容性验证，选择T9的朋友们有福了。

值得一提的是，三星T9完美适配iPhone 15 Pro系列。iPhone 15 Pro支持了外接移动固态硬盘外录4K ProRes HDR视频，对于一些将iPhone作为主要拍摄工具或者补充拍摄机位的朋友来说，三星T9就是你与之搭配的最优解。

以1TB版本的iPhone 15 Pro Max为例，拍摄的4K 30fps ProRes视频显示的最高时长是74分钟，而在接入1TB的三星T9之后，这个时间变为了144分钟，此时拍摄的ProRes格式视频还能够解锁到4K 60fps。

也就是说，三星T9不仅能够在高速、稳定的基础上扩充设备持续拍摄的容量，同时也能将4K ProRes HDR视频规格由30fps提升至60fp。此外，极佳防护性也让设备能够在更多严苛环境下使用，可谓一举多得。

在容量方面，三星T9拥有包括1TB、2TB和4TB三种规格。大家可以根据自己的需求选择合适的容量，无论是应对日常办公还是大型项目存储，都能找到适合自己的版本。同时，789元起的价格让更多用户能够享受到高速存储带来的便捷体验。

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