显卡大厂全新IP亮相2024BW，七彩虹展台玩创无限

【天极网DIY硬件频道】2024 Bilibili World(简称BW)于7月12日至7月14日在上海国家会展中心举办，是以bilibili网站为主题，展现整体网站社区文化，为UP主提供更多线下展示及用户交流机会的大型综合展会类活动，是bilibili大型线下聚会的主要品牌，更是全面服务bilibili用户，并辐射至所有二次元粉丝、动漫爱好者、业内人士综合服务交流的重要平台。

全新IP亮相，玩创无限

在本次举办的线下嘉年华Bilibili World2024展会，七彩虹携手NVIDIA以全新姿态亮相，为现场玩家们精心打造了一个充满奇幻的“七彩虹AI玩创星球”。七彩虹向玩家们展示最新的AI技术成果与硬件潮品，包括iGame系列显卡及家族产品、高端主板和AIPC高性能轻薄笔记本电脑等。这些产品不仅性能卓越，还有高颜值的潮流设计，相信这些产品能够获得电竞玩家和内容创作者们的关注。

本次BW海报封面所呈现的可爱少女，正是七彩虹旗下的新生代高端子品牌iGame推出的全新IP虚拟代言人――柒小希。她是一位来自地底赛博城的18岁少女，以其独特的个性和魅力，成为了赛博城领航者的一员;是个热情、体贴、并且具有强烈的责任心的元气少女;她的名字寓意着多彩和对重返地表生活的希望，同时也反映了玩家对自由生活方式的向往。

小希的正式亮相标志着iGame品牌未来发展的新起点，代表着品牌追求创新和引领潮流的精神。小希的加入为iGame品牌带来更多的活力和创意。回到本次展台，我们通过柒小希的桌宠形象，展示了由AI技术所驱动的对话功能。观众可以通过与小希的互动，更深入地了解iGame的创新成果，感受科技与文化融合的魅力。

丰富的游戏体验， 尽显RTX技术魅力

随着采用全新图形技术的新一代游戏不断推出，更真实的游戏画质提升了玩家在游戏中的沉浸感。伴随2K/144Hz，2K/240Hz高刷游戏显示器的快速普及，玩家需要性能更强大的显卡，以满足高画质下更流畅的游戏体验需求。众所周知，支持RTX技术的游戏和应用现已超过500款，且还在不断增加，本次展会,七彩虹将携手英伟达为大家带来了全新的iGame GeForce RTX 40 SUPER Ultra、Advanced、Vulcan系列显卡，打造了iGame GeForce RTX游戏产品体验区，彻底满足玩家在高分辨率下，流畅体验高画质游戏的需求。

在iGame GeForce RTX游戏产品体验区，大家可以获得丰富的RTX游戏体验，既有《赛博朋克2077》《心灵杀手2》等经典单机游戏，让玩家在现场感受英伟达RTX图形处理技术带来的NVIDIA DLSS 3.5 和全景光线追踪技术，又有《永劫无间》《无畏契约》《CS2》等当下最受欢迎的网络竞技对战游戏，充分领略 NVIDIA Reflex 低延迟技术带来的酣畅淋漓的游戏体验。

展台更有赛车模拟体验区，七彩虹为玩家搭建仿真模拟赛车游戏平台，足不出户即可感受赛车乐趣。赛车模拟器后台搭载拥有强劲性能的iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB显卡，细腻的画质和流畅的帧率，让现场参赛者瞬间沉浸在逼真的赛车世界，在每一次加速中感受到风驰电掣的快感。

AI赋能，畅通未来

AI正不断发展，飞速提升着人们的工作效率，并改变生活方式;作为AI领导企业，英伟达不断改进GPU的AI功能与特性，使GeForce RTX 40系列GPU成为当下用于AI运算的强大引擎;本次展会,七彩虹携手英伟达为大家带来了多款iGame GeForce RTX 40 SUPER系列显卡以及更高端的iGame GeForce RTX 4090 D显卡，可为用户带来强大的本地AI大算力性能，本地AI算力最高可达1177 TOPS，远超没有独立显卡的普通PC，彻底满足用户对各类不同AI场景的需求。

iGame AI PC体验区的PC电脑全场采用了iGame GeForce RTX 4090 D Vulcan/Neptune旗舰系列显卡，用户可借助其强大本地AI算力，通过NVIDIA Canvas、Topaz Photo及TensorRT加速的Stable Diffusion等AI应用，感受更丰富更高效的生成式AI创作体验。

在BW期间，用户不仅可以在众多七彩虹的高性能电脑中和柒小希互动。还可以在AI体验区“扮演”柒小希本人。AI体验区通过英伟达高清人像捕捉的BroadCast技术，体验成为数字人IP背后的动作捕捉演员的快乐体验。

本次七彩虹在BW的展台给各位玩家和内容创作者过足了瘾，不仅推出了全新的IP，更有丰富的活动和体验，最后一起来看看展台的精彩活动图片。