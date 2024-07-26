RTX AI创作加速体验区落成 七彩虹NVIDIA携手火星时代教育加速创意落地

【天极网DIY硬件频道】7月24日下午，由全球人工智能计算领域领军企业NVIDIA、知名IT硬件品牌商七彩虹与CG职业教育领导品牌火星时代教育携手设立的RTX AI创作加速体验区落成仪式在北京火星时代大厦举行，这也是继2022年后NVIDIA、七彩虹与火星时代教育的又一次强强联合。RTX AI创作加速体验区的落成能够吸引更多对AIGC、CG、3D图形创作相关领域感兴趣的朋友们前来体验，感受NVIDIA RTX AI赋能的AI应用场景带来的魅力，同时也展示了七彩虹出色的技术力。

NVIDIA RTX AI加速创意工作流

AI已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，在这场AI技术变革中，AIGC(人工智能生成内容)广受关注，并且具备极为广阔的应用场景。AIGC以其独特的创造性，为广告营销、游戏创作和艺术设计等领域带来了许多新的可能性，可以很好地融入。RTX AI创作加速体验区以NVIDIA GPU为算力核心，七彩虹携手NVIDIA及火星时代教育为大家带来基于RTX加速的全新AI体验。

Stable Diffusion是一款热门的生成式 AI 工具，用户可通过 Stable Diffusion 将简单的文字描述生成图像。Stable Diffusion Al 模型可利用部署在本地的GeForce RTX GPU加速，为创作者提供超快速、稳定的性能，相比于CPU 或 NPU，使用RTX GPU运行AI模型时可以更快生成所需结果。NVIDIA为Stable Diffusion WebUI集成了TensorRT加速技术，这一增强功能可以大幅提升AI图像的生成速度，使用户能够加速迭代并节省时间。

体验区主要展示了基于NVIDIA TensorRT加速的Stable Diffusion各类应用场景，例如 InstantID 超人照片生成、AI动画、Blender Optix渲染、SD 照片转绘以及在Photoshop和剪映中的AI加速。能够更快地渲染3D和视频内容，助力内容创作者提高工作效率。NVIDIA RTX AI还能够通过生成式 AI 助手和AI驱动的应用程序提高生产力，帮助用户更智能地工作。

在现场，我们将刚刚拍摄的人物照片导入到ComfyUI中，使用instantID插件提取面部信息，并结合ControlNet读取的动作参考信息生成生成符合参考图动作的超人图片，实现真人和指定图片换脸创意图。在搭载GeForce RTX 4080 SUPER 显卡的iGame Ultra Family AI PC 的加速下，半分钟内即可生成六张照片，效率极高。

将现场拍摄的面部表情视频导入到ComfyUI中，通过liveportrait插件将视频的面部表情动画提取出来，并结合ComfyUI直接生成的数字人形象映射到AI生成的数字人图片，就能实现AI数字人的面部动画驱动。

在图形设计方面，我们可以通过将Ps中的主体造型导出黑白图片到WebUI中，使用ControlNet插件生成海报主体的线框和深度信息，再结合合适的微调模型、lora模型、正向反向提示词直接生成符合需求的商业海报效果，再将生成的效果导入的Photoshop进行最终的包装，能够节省不少时间。

此外，我们还能使用NVIDIA Studio平台专属创作工具――NVIDIA Canvas，借助AI将简单的笔触转换为逼真的风景图，拓展我们的创作思路，激发对概念的探索，帮助我们捕捉一闪而过的创意灵感。

七彩虹硬件赋能AI创意迸发

一到RTX AI创作加速体验区，映入眼帘的就是陈列整齐的PC设备。七彩虹为体验区提供了包括iGame Ultra Family电脑(AI PC)、源 N14全能本AI PC以及将星X17 Pro Max笔记本在内的多款产品用作体验平台，分别演示不同的AI工作流，展现出强大的技术力。

现场的三台iGame Ultra Family电脑是由七彩虹高端子品牌iGame所推出的全新高性能AI PC，从外观上就展现出了潮流艺术的设计元素，纯白基底搭配RGB光效以及镜面反射板让整台设备显现出年轻活力。

三台电脑主机均搭载最新英特尔酷睿i7-14700KF处理器与iGame GeForce RTX 4080 SUPER系列显卡，将本地AI算力性能提升到新高度，非常适合进行各类创意加速应用场景。在这里我们着重介绍一下iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC 16GB显卡，它采用最新Ada Lovelace架构，本地AI算力能够达到夸张的836 TOPS。

在专用AI加速器Tensor RT加持下，搭载GeForce RTX 4080 SUPER系列显卡的iGame Ultra Family电脑可进一步显著提升AI性能，能够针对Adobe Substance、Adobe Painter、Blender 和Unreal Engine等3D创意应用进行持续优化和加速，让创作体验上升到一个新的层次。

iGame Ultra Family DIY电脑能够十分流畅且迅速地应对包括3D设计、视频制作、图像生成在内的专业领域场景，此外，像数字绘画、动画制作和电影特效等艺术领域创作，iGame Ultra Family电脑也能展现出出色的性能和AI特性。

除了主机设备，七彩虹还在现场带来了三款笔记本产品――源N14全能本、将星X17 Pro Max及将星X16 Pro高性能笔记本供大家体验。

作为七彩虹首款AI PC全能本，源N14全能本AI PC在具备高颜值高质感的同时还力求让用户们感受到移动场景下的顶尖算力。它搭载GeForce RTX 4070笔记本电脑GPU ，能够实现321 TOPS的AI算力。值得一提的是，源N14全能本 AI PC还首发搭载了COLORFUL虹光AI助手，能够成为用户使用设备时的个人随身助手，助力办公、娱乐艺术创作和游戏等不同场景，带来出色的智能人机交互，提升创意设计过程的效率。

另两款产品则是七彩虹笔记本产品线的代表作。将星X17 Pro Max和将星X16 Pro高性能笔记本，其优秀的性能释放、出色的AI能力同样支持用户进行各类创意设计工作。两款机型均搭载NVIDIA GeForce RTX 40系列笔记本电脑GPU，同时配合高性能内存和端口，为用户的创意设计工作带来强悍支持。

合作由来已久 七彩虹探索AIGC教育落地

火星时代教育自2022年开始探索AI软件在设计工作流中的辅助作用，并率先在影视部分专业引入NVIDIA Studio AI应用做试点教学。2022年末，火星时代教育正式成为NVIDIA Studio中国区生态合作伙伴，依托七彩虹设计师电脑共同打造的“GeForce RTX创意设计空间”在火星时代教育北京校区落成，并于2023年末推出《AI设计商业化必修公开课》，结合实操案例，为大众普及AIGC创作知识，助力创意加速。GeForce RTX创意设计空间也是由NVIDIA Studio和七彩虹携手火星时代教育共同打造的国内第一批Studio教育样板间。

此次RTX AI创作加速体验区落成进一步深化了三方的合作关系，合力而行，期待共同推动AI赋能下的CG教育，引领数字艺术人才培养，吸引更多对AI、3D、图形、渲染或剪辑等领域感兴趣的朋友们加入进来，习得专业知识技能，加速更多CG人才创意落地，成为全能型AI设计人才。