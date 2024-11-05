锐龙7 9700X对决酷睿i7-14700K 主流游戏U选谁更合适？

【天极网DIY硬件频道】如今，正值一年一度的双十一购物节，各大电脑配件纷纷都迎来了一波优惠，对于计划组装电脑的用户来说，这无疑是一个不可多得的好时机。而作为PC当中最为核心的一个配件，CPU的选择可以说是至关重要，在最近我们也是正好拿到了当下装机非常热门的两款2-3K价位段的处理器，一边是来自炙手可热的AMD锐龙9000系列中的爆款产品-锐龙7 9700X，不仅升级了全新架构，而且近期双十一大促价格也进行了调整，性价比非常高;另一边则是酷睿i7-14700K/KF，虽然是上代产品，但其游戏性能与全新的酷睿Ultra7 265K基本持平甚至更好，而且价格上更低。今天我们就来通过对比，来看看这两款处理器，谁更适合广大游戏玩家。

先来简单看看两款处理器的规格参数，锐龙7 9700X处理器基于台积电4nm制程工艺打造，采用全新Zen 5架构，IPC同频性能平均提升了16%，不仅性能得到了提升，而且功耗表现更为出色。它拥有8核心16线程，基础频率为3.8GHz，加速频率可达5.5GHz，32MB三级缓存，基础功耗由前代的105W下降到65W，而且PPT功耗仅为88W。值得一提的是，它是单CCD设计，所以没有核间延迟的影响，更加适合玩游戏，尤其是看重延迟的网络游戏。

而它的对手酷睿i7-14700K则采用了intel 7制程工艺，拥有8颗性能核和12颗能效核，共20核28线程，性能核基础频率为3.4GHz，最大睿频可达5.6GHz，33MB的三级缓存，基础功耗为125W，满载功耗为253W。

从核心参数上来看，锐龙7 9700X有着更为先进的制程工艺，基础主频更高，基础功耗更低。而酷睿i7-14700K则有着更多的核心，性能核心的最高频率领先0.1GHz，单从理论性性能上来说是要明显强于锐龙7 9700X的，但这不代表实际的游戏体验一定可以赢，所以我们直接来看成绩。

测试平台如下：

首先是6款热门的网络游戏，包括《战争雷霆》《英雄联盟》、《DOTA 2》、《PUBG》、《魔兽世界：地心之战》以及《永劫无间》，为了避免显卡瓶颈，我这里选择了1080P分辨率，最高画质，结果如下：

从测试的结果来看，锐龙7 9700X在多数游戏中都是领先于对手酷睿i7-14700K的，像《英雄联盟》、《战争雷霆》的领先均超过了15%，除了《永劫无间》帧率基本相同外，其它几款也有着小幅的领先。

接着我们再来看几款大型单机游戏，包括《黑神话：悟空》、《赛博朋克2077》、《荒野大镖客2》以及《极限竞速：地平线5》等。同样是1080P分辨率，结果如下：

在几款大型单机游戏的测试中，两款处理器可以说是各有胜负，不过差距都不大，基本上处在同一个水平之上。

另外值得一提的是，上面所有的游戏测试锐龙7 9700X都是在最高88W的默认功耗(未在Bios解锁105W模式)下进行的，而酷睿i7-14700K这边在进行上面测试时，基本都有着100W+的功耗，前者不仅游戏性能更好，而且功耗更低，能效比更为出色。当然，我们还可以通过在BIOS里开启PBO还能进一步释放其性能，从而提升游戏的表现。

我这里只是开启了PBO，并没有进行详细的调节，开启后，游戏运行的功耗都会有所增加，大型单机游戏的提升都不太明显，就没有列举，网游这边有的游戏会有比较明显的提升，有的则小幅提升，当然也有部分没有变化。

说到底，这部分性能可以说是“白来”的，大家可以根据需求在BIOS中开启就行，也不用进行复杂的设置，是B650系列这样的中端主板都拥有这样的功能，解锁更强的性能。

测试总结

从这次的对比测试可以看出，锐龙7 9700X在网游这块的表现明显要优于其对手酷睿i7-14700K，大型单机游戏这边则基本持平，没有拉开明显的差距，而开启PBO后还能进一步解锁性能，网游这边的帧率获得进一步的提升。

而且考虑到锐龙7 9700X在售价上要比酷睿i7-14700K/KF便宜几百块，对于广大游戏玩家来说是性价比更高的选择。同时，锐龙7 9700X更低的功耗，对于主板和散热器、电源等配件的需求要更低一些，即便是用B650系列这种中端主板，就能跑满这颗处理器，开启PBO功能，整体的装机成本也会更低一些。这样一套配置基本可以满足用户在2K分辨率下，高画质畅玩各种游戏了。

最后，我们还可以往后想一想，与AM4平台的“长寿”一样，锐龙7 9700X所使用AM5平台的支持将会到2027年+，这也就意味着后续的处理器依旧可以能够沿用当下已有的硬件，升级成本更低，可选则的空间更大。而酷睿i7-14700K/KF则是LGA 1700的末代产品，后续想要升级酷睿Ultra 200S及后续的产品则需要连主板一起更换，而如果现在直接上酷睿Ultra 200S中的同级别产品的话，一方面新品的价格偏高，另外其游戏性能并没有提升，还是让人有些纠结的。