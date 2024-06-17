买显卡送《黑神话：悟空》，一步到位助力西天取经

【天极网DIY硬件频道】历经数年的等待，国产3A大作《黑神话：悟空》终于要和大家见面了!这款游戏是基于《西游记》改编的中国神话动作角色扮演游戏，玩家化身“天命之人”，在险象环生的西游冒险中追寻传说背后的秘密。游戏3天预售额超亿元，玩家迫不及待要将其冠以“国产游戏之光”的称号。

这款游戏画面华美，细节精细，对显卡的要求可不低。根据官方公布的推荐配置，如果玩家想在1080P分辨率下开启中等画面和中等全景光线追踪效果，显卡要达到RTX4060及以上，想玩《黑神话：悟空》而电脑配置还没更新的玩家，为何不趁着现在618活动的好机会来一次配置升级？

显卡大厂七彩虹618活动除了有超优惠的价格并且有三十天价保外，还直接赠送《黑神话：悟空》游戏一份，赠完即止，先到先得!小编火速为大家整理了各个价位适合大家入手的七彩虹显卡，全部支持光线追踪，玩游戏开启光追就一个字，爽!

iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC

这款4070显卡来自最潮的七彩虹Ultra家族，漫画风格设计和RGB漫画风侧灯很适合侧透机箱，三风扇搭配波普散热器高效散热，还支持藏线式方案，为玩家提供更高可玩性!

京东现价5049元，券后活动价4699元：https://item.jd.com/100059143622.html

iGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC

这款4070 SUPER显卡同样来自iGame Ultra家族，同样是高颜值的漫画设计和RGB漫画风侧灯，90mm三风扇和超大散热鳍片进一步提升散热效果，保证最强战力持续输出。

京东现价5499元，活动券后价5099元：https://item.jd.com/100086908706.html

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan W OC

这款“白火神”显卡采用旋涡(Vortex)散热装置，超豪华的散热配置搭配机身炫酷的锋芒RGB和侧面的LCD磁吸分体“智屏”，颜值和性能全部收入囊中。4070 Ti SUPER的强大性能让你畅玩游戏游刃有余。

京东现价7999元，券后活动价7599元：https://item.jd.com/100081721831.html

iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC

现在在你面前的是《黑神话：悟空》官方推荐4K分辨率全高画质和超高光追显卡RTX 4080 SUPER，这款显卡延续Ultra家族的“潮”设计：漫画风格设计和RGB漫画侧灯。采用破普(pop)散热装置，装置100mm超大三风扇设计和回流焊工艺散热模组，无惧长时间高负载，让你痛快畅玩《黑神话：悟空》，画质和特效全开，感受游戏的每一个细节!

京东现价9299元，券后活动价8899元：https://item.jd.com/100086908656.html

iGame GeForce RTX 4090 D Vulcan W 甲辰智龙

RTX 40系最强显卡通杀市面所有游戏，画质和特效通通拉满!“白火神”的锋芒RGB和LCD磁吸分体智屏搭配甲辰智龙独有的龙鳞散热装置，104mm超大三风扇和回流焊工艺9根8mm热管散热装置，豪华程度无须多言，这款显卡就是为最顶级的玩家所准备的!

京东现价15999元，券后活动价15499元：https://item.jd.com/100086908704.html

以上就是小编为大家整理的各个价位适合游玩《黑神话：悟空》的显卡，不知道你看中哪一款呢？本次七彩虹618开门红好价活动时间为6月17日 20：00至6月18日 23：59，活动时间内下单的显卡享受超优惠价格和三十天价保，赠送《黑神话：悟空》游戏一份，游戏数量有限，先到先得，赠完即止!参加活动必须认准七彩虹京东自营旗舰店，心动的小伙伴调好闹钟，不要错过!