购七彩虹RTX 40系列显卡送《黑神话：悟空》活动火热开启

【天极网DIY硬件频道】今年一款《黑神话：悟空》。随着这款游戏的发布临近，许多玩家对此充满期待，迫不及待的想体验首款结合了中国神话题材的3A游戏大作。七彩虹联合NVIDIA共同举办了购买RTX 40系列显卡送《黑神话：悟空》的专题活动。若您刚好处于想换显卡装备的阶段又想免费体验这款国产大作，那么就一定要参与本场活动。仅需在指定时间内在指定店铺下单特定的型号，便有机会获得《黑神话：悟空》标准版兑换码一份。

活动专题：https://colorful.cn/event/wukong/index.html

《黑神话：悟空》现已支持全景光线追踪技术，得益于Ada架构能够充分释放全景光线追踪的强大优势，可模拟真实世界中的光线特性，并且借助iGame GeForce RTX 40 SUPER系列显卡以及iGame家族生态AIPC硬件，配合第三代RT Core的强劲性能，将让玩家沉浸在如幻如真的神话世界当中。得益于DLSS 3.5的技术支持，玩家还可以体验高帧丝滑的动作游戏体验!

活动时间：

有效订单时间：2024年5月31日晚8点至6月18日晚12点

兑换码申领时间：2024年6月30日晚上12点截止

NVIDIA APP兑换时间：2024年7月15日晚上12点截止

活动规则：

1. 在活动期间，于“七彩虹京东自营旗舰店”、“七彩虹电竞旗舰店”、“七彩虹电脑旗舰店”、“七彩虹 Colorful 官方旗舰店”、“七彩虹电竞旗舰店”店铺处购买七彩虹旗下GeForce RTX 4070及以上40系列显卡单卡产品或搭载上述呈卡的电脑整机(包括GeForce RTX 4070/4070 SUPER/4070 Ti/4070 Ti SUPER/4080/4080 SUPER/4090 D)即有机会获得《黑神话:悟空》标准版兑换码一份。

2. 在活动期间，于七彩虹官方所指定的29家店铺处购买七彩虹旗下GeForce RTX 4070及以上40系列显卡的电脑整机(包括GeForce RTX 4070/4070 SUPER/4070 Ti/4070 Ti SUPER/4080/4080 SUPER/4090 D)可获得《黑神话:悟空》标准版兑换码一份。

游戏内容包含：《黑神话：悟空》简体中文PC标准版，以及特殊物品“争先红葫芦”。活动游戏数量，赠完即止。下图为七彩虹官方所指定的活动店铺一览。

活动兑换流程

① 在指定店铺下单购买指定产品

② 在七彩虹活动专题页点击《报名提交》按钮，并提交相关资料

③ 等待七彩虹官方审核(如审核不通过，则需要重新提交)

④ 在七彩虹活动专题页点击《结果查询》获取兑换码

⑤ 在NVIDIA APP中使用兑换码获取游戏激活码

⑥ 获取游戏激活码后，在WeGame平台使用激活码获取游戏本体

购买七彩虹显卡赢《黑神话：悟空》活动目前正在火热进行中，因游戏数量有限，因此先到先得。若您正好想趁着618钜惠期间更换手中的显卡装备，那么眼下就是最适合更新RTX 40系列显卡的时机!iGame GeForce RTX 40系列显卡以及iGame家族生态硬件能够应对包括游戏、AIGC、渲染、剪辑、平面等各方面应用，是用户的全能型硬件装备，赶紧来入手你的创意伴侣吧!